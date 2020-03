Zürcher Hochschulen fahren Forschung runter

Der nationale Notstand hat einschneidende Folgen für den wissenschaftlichen Betrieb. Dieser Tage wird fast der gesamte Forschungsapparat heruntergefahren. Stark betroffen ist die ETH Zürich. Die Hochschule beschäftigt über 6000 wissenschaftliche Mitarbeitende, dazu kommen Tausende Doktoranden und Studierende, die täglich in den Labors ihren Experimenten nachgehen.

«Den experimentellen Forschungsbetrieb müssen wir grundsätzlich herunterfahren», schreibt die ETH in einer am Donnerstag veröffentlichten Weisung. Tausende Wissenschaftler wurden deshalb angehalten, ihre Arbeit, wenn immer möglich, aus dem Homeoffice auszuüben. «Praktische Forschung in den Laboren ist grundsätzlich nicht mehr gestattet, auch nicht, wenn ‹social distancing› gewährleistet werden kann», schreibt die ETH.

Unter den wissenschaftlichen Mitarbeitern herrscht derzeit Ratlosigkeit. «Ich weiss von einigen Gruppen, die ihre gesamte Forschung eingestellt haben», sagt ein Biologe, der an der ETH und der Universität Zürich (UZH) forscht und seinen Namen nicht in den Medien lesen will. Es kursiere an beiden Hochschulen das Gerücht, dass ab kommender Woche nur noch pandemiebezogene Forschung in den Laboratorien durchgeführt werden dürfe. Der Zutritt zu den Forschungsräumen würde durch einen entsprechenden Spezialausweis geregelt.

In der ETH-Weisung werden die Forschenden bereits jetzt angehalten, den experimentellen Betrieb auf das «unverzichtbare Minimum» zu reduzieren, der Forschungsbetrieb solle nun heruntergefahren werden. Dabei müssen die Mitarbeitenden ihre Rechner herunterfahren, da diese sonst Ziel von Cyberkriminellen werden könnten. Auch Tierversuche dürften in der kommenden Zeit seltener sein: «Arbeiten in Tieranlagen beschränken sich auf die Haltung und die Sicherstellung des Tierbestandes», schreibt die Hochschule in ihrer Weisung.

Ausnahmen von «nationaler Bedeutung»

Von der Weisung ausgenommen sind der Betrieb und Unterhalt sogenannt kritischer Infrastrukturen. Dazu gehören die zentrale IT-Infrastruktur und die wissenschaftliche Rechnerinfrastruktur. Letztere wird vom Swiss National Supercomputing Center in Lugano betrieben, das auch die Rechner für die Wettervorhersagen von Meteo Schweiz unterhält. Ausgenommen sind auch Einheiten, die Aufgaben erledigen, die «von nationaler Bedeutung» sind, wie die ETH schreibt. Zum Beispiel der Schweizerische Erdbebendienst, der im Auftrag des Bundes die Erdbebenaktivität in der Schweiz sowie im grenznahen Ausland überwacht.

Das Coronavirus verändert die Prioritäten der ETH-Forschung radikal. Neue Forschungsprojekte um das Coronavirus sollen jetzt gestartet werden. «Wir sind daran, das ganze ETH-Know-how zu bündeln und mit Hochdruck an Lösungsansätzen für die aktuell grösste gesellschaftliche Herausforderung zu arbeiten», sagt ETH-Präsident Joël Mesot in einem Interview, das auf der Hochschul-Webseite aufgeschaltet wurde. Die Forschung zu Covid-19 knüpft die ETH an Bedingungen: direkte Umsetzbarkeit und zeitnahe Realisierung. Forschende können derzeit Gesuche einreichen, die anschliessend durch das Sondergremium «Covid-19-Forschung» bewilligt werden müssen.

Endlich Zeit für Lektüre

Auch die UZH und die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) fahren ihre Forschung in ähnlicher Weise herunter – aufrechterhalten wird nur noch, was wirklich notwendig ist: Die ZHAW hält etwa den Betrieb ihrer Aquakultur-Kreislaufanlagen reduziert aufrecht. In diesen werden Lösungen für eine nachhaltige Abwasseraufbereitung erarbeitet. Im Ingenieurswesen sei die Hochschule so flexibel aufgestellt, dass Forschungsfragen mit Computersimulationen oft auch von zu Hause aus erarbeitet werden könnten. Dazu seien jedoch hohe Datenmengen zu verarbeiten oder aufwendige Simulationen zu erstellen, heisst es bei der ZHAW auf Anfrage: «Einige Forscher haben ihre leistungsstarken Arbeitscomputer kurzerhand nach Hause genommen.»

Für einige hat der Forschungsunterbruch eine positive Seite, sagt der ETH-UZH-Biologe. «Viele meiner Kolleginnen und Kollegen konzentrieren sich nun auf die Literaturrecherche, die Planung von Experimenten und das wissenschaftliche Schreiben.» Tätigkeiten, die ansonsten zu kurz kämen: «Die meisten Forscher haben einen grossen Stapel von Papieren auf ihrem Schreibtisch, für deren Lektüre sie nie Zeit finden.»