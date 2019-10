Zürcher Jungkoch landet bei «Gault Millau» gleich mit 15 Punkten

Im kleinen mittelalterlichen Städtchen Regensberg ist ein neuer Stern der Gastroszene aufgegangen. Noch steht er etwas im Schatten der Spitzenköche der Stadt Zürich. Doch dort wird man spätestens jetzt auf ihn aufmerksam: Der 28-jährige Ale Mordasini hat es erstmals in den «Gault Millau»-Gastroführer geschafft. Und dabei mit fünfzehn Punkten gleich viele überflügelt.

Aus heiterem Himmel kam das allerdings nicht. Mordasini hatte bereits mit der Junioren-Nati 2014 an der Kochweltmeisterschaft teilgenommen und gewonnen. Und er hat dieses Jahr den begehrten Titel Goldener Koch abgeholt.

Mordasini (Zweiter von rechts) an der Kochweltmeisterschaft 2014. Bild: PD (Hotel & Gastro Union)

In dem kleinen, wunderschön gelegenen Hotel Krone steht er erst seit Februar in der Küche. Er ist ganz in der Nähe aufgewachsen. Besonders gelobt wird im gestern erschienenen Gastroführer seine kreative Küche, die auf jeden Firlefanz verzichte.

Die Besten aus der Region

Wenn der neue «Gault Millau» herauskommt, sind natürlich in erster Linie die grösseren Städte im Focus. Fast siebzig Restaurants wurden in der Stadt Zürich mit den begehrten Punkten ausgezeichnet.

Doch auch in der Landschaft lohnt sich vielerorts das Einkehren. Im Züribiet gibt es über dreissig Restaurants, die in die Kränze kamen. Spitzenreiter ist, wenig überraschend, Rico’s in Küsnacht.

Ein- und Aufsteiger

Küsnacht ist mit seinen beiden weiteren ausgezeichneten Restaurants, dem Falken (13 Pte.) und der Steinburg (13 Pte.), sozusagen der Hotspot der Zürcher Gastroszene auf dem Lande. Winterthur schafft es in der Summe nur gerade dank eines Aufsteigers zu mehr Punkten: Neu dabei mit 13 Punkten ist das Restaurant Zur Eintracht in der Aussenwacht Reutlingen.

Einsteiger sind neben der Krone Regensberg und der Eintracht in Reutlingen zudem die Trube in Zollikon (14 Pte.) und das Hotel Alex Lake in Thalwil (13 Pte.). Zollikon hat mit dem Rössli Zollikon auch noch einen Aufsteiger zu verzeichnen (von 13 auf 14 Pte.). Auch der Landgasthof Sternen in Pfungen konnte einen Punkt zulegen (neu 14 Pte.).

Am meisten Punkte bekamen:

18 Punkte: Rico’s in Küsnacht

16 Punkte: Sihlhalde in Gattikon, Wirtschaft zur Burg in Meilen, Zum Löwen in Nänikon, Die Rose in Rüschlikon, Krone Tredecim in Sihlbrugg-Hirzel, Eder’s Eichmühle in Wädenswil, Hotel Jakob in Rapperswil-Jona SG.

15 Punkte: Sinfonia in Erlenbach, Krone (Gaststube) in Sihlbrugg-Hirzel, Sternen (Restaurant Badstube) in Wangen bei Dübendorf, Traube in Ottikon bei Kemptthal, Gasthof Löwen in Bubikon, Gasthof zur Sonne in Stäfa.

Im aktuellen Guide nicht mehr aufgeführt sind Fritz Lambada in Winterthur und das Restaurant Usagiyama auf dem Hasenberg (Widen AG). Beide wurden geschlossen. Das Restaurant Bloom im Park Hotel Winterthur wurde nicht bewertet, weil der Chef wechselte. Ansonsten gab es in der Region keine Abweichungen bei der Punktezahl.