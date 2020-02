Zürcher Kantonsräte fliegen Moskau retour – Greta zum Trotz

Von 14. bis zum 17. April reist die Geschäftsleitung des Kantonsrats für eine Studienreise nach Moskau. Geplant ist ein Besuch der Stadtduma und des Regionalparlaments. Die Reisekosten von 2000 Franken – mit Flug – tragen alle selber. Etliche Mitglieder aus Mitte-links-Parteien bleiben zu Hause; eine Bahnreise würde 40 Stunden pro Weg dauern. Zu umständlich, auch für Klimabewusste.

Organisiert wird die GL-Reise jeweils vom Ratspräsidenten. Man war schon in Italien und Deutschland, das letzte Mal in Dänemark. «Die Klimadiskussion hat bei diesem Reiseziel keine Rolle gespielt», sagt Ratspräsident Dieter Kläy (FDP). Man habe das Datum so gewählt, dass ein paar Zusatztage in den Osterferien möglich seien. «Dann lohnt sich die Reise auch.»

«Mit gutem Beispiel vorangehen»

Nicht dabei ist SP-Fraktionschef Markus Späth . «Ich fliege grundsätzlich in Europa nicht. Moskau ist zwar spannend, eine viertägige Bahnreise wäre aber unverhältnismässig.» Abgemeldet hat sich auch die grüne Fraktionspräsidentin Esther Guyer . Grundsätzlich liebt sie die Kantonsratsreisen wegen des gesellschaftlichen Austausches. Aber: «Als Politikerin will ich glaubwürdig sein. Ich kann doch nicht Städtereisen mit dem Flugzeug anprangern und dann selber fliegen.»

GLP-Fraktionschef Michael Zeugin sagt: «Der Ratspräsident als höchster Zürcher müsste im Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen.» Für ihn als jungen Familienvater seien solche Reisen «weder familien- noch umweltverträglich». Abgesagt hat auch EVP-Fraktionschef Markus Schaaf – aus zeitlichen Gründen.

Bei den Linken gibts aber auch Russlandreisende. «Wir Alternativen haben keine Moralpolizei», sagt AL-Fraktionschef Markus Bischoff . Man sei da offensichtlich toleranter als die Grünen und die SP. Seine Devise laute «Moskau retour». Deshalb nehme er die Gelegenheit wahr, sich mit anderen politischen Systemen auseinanderzusetzen. Als Gymilehrerin für Geschichte nutzt auch SP-Kantonsrätin Sylvie Fee Matter die Chance für den Besuch der Moskauer Parlamente. «Schliesslich unterrichte ich auch über die Russische Revolution.»

«Als Bauer bin ich in den letzten Jahren deutlich grüner geworden, da kann man nicht einfach zu allem Nein sagen.»Konrad Langhart, CVP

Ebenfalls angemeldet hat sich SVP-Fraktionspräsident Martin Hübscher . «Als Bauer mache ich sonst fast nur Ferien in der Schweiz – zu Hause heize ich mit Holz und habe einen geschlossenen Energiekreislauf.» Ihn irritiert, dass ausgerechnet die Linken klemmen, denen man in den 60er-Jahren höhnisch «Moskau einfach» empfohlen habe. FDP-Präsidentin Beatrice Frey-Eigenmann heizt zu Hause mit einer Erdsonde, kompensiert den Flug und freut sich auf die Moskaureise, weil man dabei viel lerne und wichtige soziale und politische Kontakte knüpfen könne.

Seinen vorderhand wohl letzten grossen Auftritt hatte gestern der ehemalige SVP-Parteipräsident Konrad Langhart , von Christoph Blocher nach dem Misserfolg bei den letzten Wahlen quasi abgesetzt. Er trat aus der SVP aus und gab gestern an einer Medienkonferenz bekannt, dass er sich nun als Parteiloser der CVP-Fraktion anschliesse – und das als Protestant.

«Ich kann so die Erwartungen meiner Wählerinnen und Wähler aus dem Weinland am besten erfüllen», sagte Langhart. Er sei und bleibe ein Bürgerlicher. Als Landwirt sei ihm die CVP im Umwelt- und Klimabereich am nächsten. «Als Bauer bin ich in den letzten Jahren deutlich grüner geworden, da kann man nicht einfach zu allem Nein sagen.»

Konrad Langhart wechselt nun zur CVP. Foto: Dominique Meienberg

Aus Sicht der CVP ist das eine Art «ausgleichende Gerechtigkeit», wie Fraktionspräsidentin Yvonne Bürgin sagte. Bisher litt die CVP unter «fortlaufendem Erfolg». 1999 wechselte der heutige Nationalrat Hans-Peter Portmann von der CVP zur FDP, 2010 Susanne Brunner zur SVP und 2015 Franco Albanese ebenfalls zur SVP. Auf dem Transfermarkt zwischen CVP und SVP führt die SVP also nur noch mit 2:1. Im Umweltbereich werde die CVP nun stärker, sagte Bürgin. «Wir freuen uns auf Langharts Sachwissen aus der Landwirtschaft.»

SVP-Fraktionspräsident Martin Hübscher sagt zum Wechsel: «Das ist sein Entscheid. Wir erwarten nun von der CVP, dass sie loyal ist und uns den Sitz in der Verkehrskommission zurückgibt.» Böser drückte sich SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein aus: «Nach der Reformation hat man abtrünnige Reformierte wie die Wiedertäufer in der Limmat ertränkt.»

Coca-Cola hatte ganzseitige regenbogenfarbige Inserate geschaltet, um für das Anti-Diskriminierungsgesetz, über das am Sonntag abgestimmt wird, zu werben. Die Junge SVP unter ihrem Präsidenten Benjamin Fischer , die das Referendum gegen das Gesetz ergriffen hatte, teilte daraufhin mit: «Coca-Cola schmeckt mir nicht mehr.» Die JSVP empfahl als Alternative Pepsi- oder Vivi-Cola. Gestern schenkten Obstproduzent Martin Farner (FDP) und Moster Robert Brunner (Grüne) Benjamin Fischer zwei Flaschen einheimischen Most. «Wilhelm Tell schoss schliesslich auf einen Apfel und nicht auf eine fremdländische Cola-Nuss», so Brunner. Fischer zeigte sich einsichtig: «100 Prozent einverstanden.»