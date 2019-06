Zürcher Kosmos-Freunde kämpfen um ihr Kulturhaus

Im Kosmos an der Europaallee steht kein Stein mehr auf dem andern, seit dem 20. Juni. An der Generalversammlung (GV) des trendigen Eventorts an der Zürcher Europaallee wurde fast der ganze Verwaltungsrat ausgewechselt.

Zu den Problemen und dem Streit kam es weil sich die beiden Mitgründer Filmemacher Samir und Buchladen-Besitzer Bruno Deckert entzweiten. Aus dem Umfeld von Verwaltungsratspräsident Deckert heisst es, Samir wollte sich mehr ins operative Kinogeschäft einmischen, drang damit im Verwaltungsrat aber nicht durch.

Klage über Kosmos-Organisation

Samir wiederum beklagte gemäss des Online-Magazins «Republik» die «prekäre finanzielle Lage des Kosmos» und machte darauf aufmerksam, dass es im Haus kein Organisationsreglement und keine Pflichtenhefte gebe und einige Mitarbeitende bis heute keine Arbeitsverträge hätten.

Haben sich entzweit: die beiden Kosmos-Gründer Bruno Deckert (l.) und Samir Jamal Aldin. Bild: Reto Oeschger

Die prominenteste Abwahl traf dann am 20. Juni Samir, der, wie er durchblicken lässt, in einer Art filmreifem Set-up überrumpelt und ausgebootet wurde. Der neue starke Mann ist gemäss verschiedenen Quellen aber nicht etwa Kosmos-Mitgründer Bruno Deckert, der als einziger Bisheriger im Verwaltungsrat verblieb.

Es ist Edwin van der Geest von der Beratungsfirma Dynamics Group, der unter anderem der rechtsbürgerlichen Interessengemeinschaft «Freunde der NZZ» vorsteht.

Aufforderung zum Widerstand

Gegen diese Machtübernahme formiert sich nun Widerstand. In «Reclaim Kosmos», einem offenen Brief an die Aktionärinnen und Aktionäre, werden diese aufgefordert, eine neue Generalversammlung einzuberufen, «um in transparenter Weise einen neuen Verwaltungsrat zu wählen, der dem Kosmos und seiner Geschichte würdig ist.»

Erstunterzeichner dieses Briefes sind der Verleger und Kabarettist Patrick Frey, die Filmregisseurin Sabine Gisiger und die Architektin Katrin Jaggi.

Der Kabarettist Patrick Frey holt zum Gegenschlag aus und hat eine Rettungsaktion für das Kosmos gestartet. Bild: Sabina Bobst

Es gibt allerdings auch Exponenten aus dem linken Lager, die eine neuerliche Generalversammlung für Unsinn halten. Einer davon ist der Kosmos-Wegbereiter und Grossaktionär Steff Fischer, der am Abend des Eklats, am 20. Juni, nicht anwesend war.

Fischer, so die «Republik», habe zwar das ursprünglich vorgeschlagene Verwaltungsrats-Viererticket mit Bruno Deckert, Samir, Monika Binkert und Simone Müller-Staubli befürwortet. Dann aber seien die Stimmen Fischers, der 5 Prozent des Kapitals hält, dem Van-der-Geest-Lager zugefallen. Und Fischers Stellvertreter, der Kosmos-Architekt Mark Burkhard, wurde in den Verwaltungsrat gewählt.

Grossaktionär Steff Fischer will nichts von einer neuen Generalversammlung wissen. Bild: Eva-Maria Züllig

Warum spricht sich Fischer gegen eine Wiederholung der GV aus? «Es ist zum Schisma im Kosmos gekommen. Auf der einen Seite haben wir Bruno Deckert als Papst und auf der anderen Seite Samir als Zwingli.» Und wie man wisse, dauerten solche Spaltungen sehr lange.

Grossaktionär fordert neue Equipe

Mit anderen Worten: Fischer glaubt, dass zwischen den verfeindeten Lagern nichts mehr zu kitten und eine Wiederholung der GV verschwendete Zeit sei. «Schicken wir Deckert und Samir doch in die Wüste, an einen Ort der Selbstreflexion. Und geben ihnen Zeit nachzudenken, wie sie sich wieder einbringen wollen.»

Was aber wäre in der Zwischenzeit die Alternative? «Der aktuelle Verwaltungsrat muss in corpore zurücktreten und einer jungen, unbelasteten, weiblichen Equipe Platz machen», fordert Fischer.

Die einzige Person, die aus pragmatischen Gründen dem Kosmos vorläufig erhalten bleiben sollte, sei der Geschäftsführer Martin Roth. «Der Betrieb muss am Laufen gehalten werden.» Aber braucht es für diese Verwaltungsrats-Auswechslung nicht eine GV? «Nein», sagt Fischer, ohne ins Detail zu gehen, er kenne sich im Aktienrecht gut aus.

Finanzielle Übernahme denkbar

Vielleicht kommt aber auch alles ganz anders. Dann nämlich, wenn das Kosmos, das 2017 und 2018 Verluste in Millionenhöhe schrieb, eine neuerliche Aktienkapitalaufstockung benötigen sollte. Gemäss «Republik» wäre das eine grosse Chance für Van der Geest, neue Geldgeber aus seinen Kreisen zu akquirieren.

Sollte das gelingen, wäre es durchaus denkbar, dass sich Samir, seine Frau Stina Werenfels und weitere Kosmos-Freunde der ersten Stunde aus dem Haus zurückziehen werden.

Bleibt die Frage: Was sagen eigentlich Deckert, Van der Geest und Samir zur verfahrenen Situation? Nichts. Deckert und Van der Geest sind ferienhalber abwesend und wollen sich erst nächste Woche äussern. Samir wiederum befürchtet, dass er arbeitsrechtlich belangt werden könnte – und schweigt. (Tages-Anzeiger)