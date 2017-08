Zürcher Politiker ausgetrickst

Ein Klick genügte –und schon hatten die Internetbetrüger Zugriff auf das Facebook-Profil von Nik Gugger, EVP-Kantonsrat und baldiger Nationalrat aus Winterthur. In der Folge verschickten die Betrüger seinen über 2000 Kontakten ein Bettelmail.

Er sei in Deutschland, gerade nur online erreichbar und brauche Geld, stand in der fehlerfreien Botschaft, und sie war mit einer glaubhaften Signatur unterschrieben. So schildert Nik Gugger die Vorkommnisse, die ihn am Schluss der Sommerferien viel Zeit gekostet haben.

Gugger erhielt unzählige Mails von Bekannten und Freunden, die sich bei ihm erkundigten und ihn warnten, dass unter seinem Namen Bettelmails verschickt würden. Er wiederum versuchte, seine Facebook-Freunde über sein Onlineprofil zu warnen, scheiterte aber: Die Betrüger hatten seine Kontakte gelöscht, kaum jemand sah die Warnung. Seine ehemaligen Facebook-Freunde muss er nun wieder mühsam zusammensuchen und sich mit ihnen anfreunden.

Ein Freund überwies Geld

Das Schlimmste war für Gugger, dass einer seiner Freunde den Betrügern tatsächlich Geld überwies – und dass sein über 80-jähriger Schwiegervater beinahe auf die Betrügereien hereingefallen wäre. «Deshalb meldete ich mich bei der Polizei», sagt der Sozialunternehmer Gugger. Sein Bekannter werde den Betrag aber wohl leider abschreiben müssen, da die Verbrecher international tätig sind und es schwierig sei, sie zu fassen.

SVP-Kantonsrätin Nina Fehr Düsel und SP-Kantonsrat Thomas Marthaler haben in den Sommerferien dasselbe erlebt wie Gugger. Auch sie verschickten ihren Facebook-Freunden unwissentlich Bettelmails und verloren alle ihre Kontakte auf dem Internetportal.

Die Juristin Fehr Düsel hat einen Verdacht, wann sie den Betrügern Zugang zu ihrem Profil verschaffte. Sie hat von einer ihr unbekannten Frau mit Namen Beatrice Lorenz eine Freundschaftsanfrage erhalten, und fast zur selben Zeit eine Botschaft auf dem Facebook-Chat Messenger. Die Freundschaftsanfrage hat Fehr Düsel ignoriert. Sie sagt: «Ich bin grundsätzlich sehr misstrauisch, was Anfragen von Unbekannten betrifft.» Sie nehme diese kaum mehr an.

Von Warnung zu fatalem Klick verführt

Die Botschaft auf dem Messanger hingegen hat Fehr Düsel nicht ignoriert. Dort schrieb ihr die falsche Frau Lorenz: Es gebe ein falsches Profil von ihr auf Facebook, eventuell wolle sie es kurz überprüfen. Angegeben war ein Link. Fehr Düsel klickte drauf, aber sie sah kein falsches Profil von sich, sondern eine leere Internetseite. Kurz darauf bekam sie die ersten Nachrichten von Bekannten, sie verschicke Bettelmails. Sie hat den Vorfall der Kantonspolizei Zürich gemeldet.

Der Stadtzürcher SP-Kantonsrat Thomas Marthaler ging ebenfalls zur Polizei. Cyberkriminalisten hätten sogar bei ihm zu Hause den Computer untersucht, sagt er. Aber er hat nicht viel Hoffnung, dass die Täter gefasst werden. Gegen diese Art von Internetkriminalität vorzugehen, sei sehr schwierig.

Überparteiliche Aktion gegen Cyberkriminalität

Fehr Düsel, Gugger und Marthaler planen nun gemeinsam eine politische Aktion. Fehr Düsel schwebt eine Motion vor, das stärkste Instrument des Kantonsrats, um Einfluss auf den Regierungsrat zu nehmen. Damit würde sie im Polizeigesetz gerne griffigere Massnahmen gegen Cyberkriminalität verankern. Eine solche Motion hätte durchaus Chancen, wenn die starken politischen Pole SVP und SP zusammenspannen.

Die Kantonspolizei Zürich kennt diesen neuen Trick der Internetbetrüger inzwischen. Sie bestätigt drei Anzeigen, die von der Abteilung Cyberkriminalität untersucht werden. Stephan Hirt von der Medienstelle sagt: «Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, weder hier noch im Ausland.» Sie würden eng mit Strafverfolgungsbehörden in anderen Ländern zusammenarbeiten.

Melden, aber nicht zu viel erwarten

Die Schweizerische Kriminalprävention beschäftigt sich immer wieder mit neuen Formen der Internetkriminalität. In Bezug auf die Betrügereien über Facebook sagt Chantal Billaud, stellvertretende Geschäftsleiterin: «Der Kerntrick ist immer, dass die Betrüger sich als Freunde ausgeben.» Diese würden sich über neue Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden halten und passten sich stetig an.

Es sei wichtig, sich bei der Polizei zu melden, sagt Billaud. Nur so könnten sich die Kriminalisten einen Überblick über das Ausmass der Betrügereien machen und die Tricks kennen. Der Fahndungserfolg sei jedoch meist eher klein – auch weil die Banden international arbeiten würden und aus der Anonymität agieren.

Das ist offenbar auch den Betrügern bewusst: Ein Bekannter von Nina Fehr Düsel schrieb auf das Bettelmail zurück, dass man die Polizei eingeschaltet habe. Die Antwort der Unbekannten: «Hahaha, ihr könnt eh nichts tun.»

