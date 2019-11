Zürcher Regierungsräte sorgen mit Noser-Inserat für Ärger

Die grüne Kantonsrätin Esther Guyer hat sich am Wochenende über die Mehrheit des Regierungsrats geärgert. Dass mit Camen Walker Späh, Ernst Stocker, Mario Fehr, Silvia Steiner und Natalie Rickli fünf Mitglieder der siebenköpfigen Kantonsregierung im gleichen Inserat für ­Ruedi Noser als Ständerat werben, findet Guyer «übergriffig», wie sie gestern im Kantonsrat sagte. Insbesondere ärgerte sie sich über den «irrlichternden Mario Fehr», der entgegen seiner Partei SP den Freisinnigen Noser statt der Grünen-Kandidatin Marionna Schlatter empfiehlt.

In der Tat ist es unüblich, dass gleich fünf Regierungsratsmitglieder gemeinsam per Inserat eine Wahlempfehlung abgeben. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtssprechung dürfen sich Behördenmitglieder durchaus als Privatpersonen zu Abstimmungen oder Wahlen äussern. Sie dürfen aber nicht den Anschein erwecken, «es handle sich dabei um eine offizielle Verlautbarung namentlich einer Kollegialbehörde», schreibt das Bundesgericht in einem Leiturteil. Insbesondere bei Wahlen sei die Praxis noch strenger auszulegen als bei Abstimmungen.

So werben die Regerieungsräte für Noser. Foto: PD

Es möge politisch heikel sein, solche Inserate zu schalten, «aber juristisch ist das nicht verboten», sagt Lorenz Langer, Oberassistent an der Universität Zürich, der zu kantonalen Interventionen bei eidgenössischen Abstimmungskämpfen publiziert hat. Die Rechtsprechung sei da relativ grosszügig. «Der Regierungsrat müsste schon mit offiziellem Siegel für Noser werben, damit es verboten würde», sagt Langer.

Gestaltet und bezahlt hat die Wahlwerbung die FDP, sagt Geschäftsführer Urs Egger auf Anfrage: «Natürlich in Absprache mit den Regierungsratsmitgliedern, die auch im Unterstützungskomitee von Ruedi Noser sind.» Zwar steht auf dem Inserat kein Absender, bloss die fünf Regierungsratsmitglieder mit Namen, Funktion und Partei sind aufgeführt, aber für Egger ist «vollkommen klar», dass das Inserat von der FDP stammt und die Regierungsräte als Privatpersonen Ruedi Noser unterstützen.

Alle für einen: Ausschnitt des FDP-Inserates für Ständerat Ruedi Noser. Foto: PD

Dass die Regierungsrätinnen und Regierungsräte sich als Privatpersonen am Inserat beteiligt haben, betont auch der Sprecher der Regierung, Andreas Melchior: «Die fünf Regierungsmitglieder vertreten im Inserat ihre persönliche Meinung und nicht eine Regierungsmeinung.» Innerhalb der Regierung habe es zu diesem Wahlinserat auch keine Kritik gegeben. Wahlempfehlungen seien nicht Gegenstand regierungsrätlicher Beratungen. Und die Frage, ob die Wahlempfehlung für Noser und damit gegen Schlatter das Verhältnis zwischen dem Regierungsrat und der Grünen-Kandidatin belasten würde, wenn sie gewählt würde, will Melchior nicht beantworten. Dabei handle es sich um eine hypothetische Frage.