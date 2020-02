Zürcher Rushhour rechnet sich – am Tag und in der Nacht

Wie idyllisch könnte der öffentliche Verkehr sein, wenn er überall so aussähe wie in Maschwanden. Dort, im kleinen Dorf an der Grenze zum Kanton Zug, startet die Buslinie 230. Sie fährt 11-mal am Tag zum Bahnhof Mettmenstetten. Fahrzeit: sechs Minuten.

Wer hier den Anschluss verpasst, kann gleich eine einstündige Wanderung starten. Von der Haltestelle am Haselbach aus führt ein Feldweg ins Grüne. Entschleunigung pur.

Dass sich der ZVV als Betreiberin mit dieser wenig befahrenen Linie keine goldene Nase verdient, ist klar. Von allen Linien hat die 230 den niedrigsten Kostendeckungsgrad. 11,1 ist der hochgerechnete Wert. «Unser Netz braucht alle Teile, auch die schwächeren und kleinen», hält ZVV-Sprecher Stefan Kaufmann dagegen. Es gäbe einen Dominoeffekt: Fehlte die Linie 230, würden weniger Menschen den Bahnhof Mettmenstetten nutzen.

«Unser Netz braucht alle Teile, auch die schwächeren und kleinen.»ZVV-Sprecher Stefan Kaufmann

Und am Ende habe der ZVV in erster Linie den politischen Auftrag, ein einigermassen dichtes ÖV-Netz zu schaffen. Wirtschaftliche Rentabilität spiele da eine Nebenrolle. Der Rahmenkredit, der das jährliche ZVV-Defizit festlegt, beläuft sich für die Jahre 2020 und 2021 auf 684 Millionen Franken. Wollte man nur Gewinn machen, müsste man sich auf die Hotspots beschränken und den Rest des Kantons auf der Strecke liegen lassen.

Hotspots wie die Buslinie 531 oder der Nachtzug von Aarau über Zürich nach Winterthur, die SN1. Der Bus 531 verbindet den Flughafen mit dem Bahnhof Bülach. Hier sind die grünen Hügel Maschwandens weit weg. Und die nächtliche S-Bahn bringt die Menschen nach dem Ausgang von Zürich nach Hause.

Vormittags fährt die Linie 531 teilweise alle 10 Minuten, auch am Wochenende ist sie in Betrieb. Hier ist man unter Hunderten im täglichen Agglomerationsverkehr. Beim Kostendeckungsgrad ist 531 Spitzenreiter, mit einem Wert von 164,7. Wie die anderen Einzelwerte ist dies zwar ein Planungswert, keine reale Zahl. Doch durchschnittlich decken sich diese Einzeldaten mit dem, was der ZVV tatsächlich errechnet. 2018 lag der Kostendeckungsgrad für das Kantonsgebiet bei 68 Prozent.