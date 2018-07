Zürcher S-Bahn: Klima-Anlagen statt Toiletten

Die Zahlen sind beeindruckend: 460 Klimageräte , 10'000 neue Zugfenster , 21 Tonnen Farbe und 8000 Quadratmeter neuen Teppich – die Fläche zweier Fussballfelder – haben die SBB für die Modernisierung von 115 Doppelstock-Pendlerzügen (DPZ) der ersten Generation aufgewendet. Dafür haben sie 600 Millionen Franken in die Hand genommen.

Nun sind die Wagen nach 20 Jahren auf den Schienen als DPZplus «fit für die zweite Lebenshälfte», wie Toni Häne, Leiter SBB Personenverkehr, heute Donnerstag vor den Medien sagte. 250 Personen in den Werken Zürich-Altstetten, Bellinzona, Olten und Yverdon haben daran sieben Jahre gearbeitet. Sie alle sind per Extrazug (eine DPZplus-Komposition!) aus allen vier Werken angereist, um den Feierlichkeiten vor dem Abgang Europaallee im Zürcher Hauptbahnhof beizuwohnen.

WC ist im Niederflurwagen



So eindrücklich die Zahlen auch sind, den meisten Pendlern werden die Neuerungen nicht ins Auge stechen. Sie müssen diese erfahren oder regelrecht suchen. Die wohl angenehmste Änderung werden die Pendler an heissen Sommertagen erleben, denn sämtliche Wagen sind neu klimatisiert. Die dafür nötigen Betriebsgeräte wurden in jene Nische eingebaut, wo vorher die Toiletten waren. Deshalb verfügt jede Doppelstockkomposition, bestehend aus drei Wagen, nur noch über ein WC.

Das WC ist im neuen Niederflurwagen untergebracht. Das Herstellerkonsortium Bombardier/Siemens hat dafür neue Niederflurwagen hergestellt, die sich von den ersten dieser Art kaum unterscheiden. Somit ist ein Wagen jeder Zugskomposition rollstuhlgängig, die Toilette ebenfalls barrierefrei. Neu können die Pendler im Rollstuhl in diesem Wagen, wie alle anderen Passagiere, in einem Abteil Platz nehmen. Der Wagen verfügt über Abteile, in denen sich die Sitzflächen hochklappen lassen.

Heute andere Bedürfnisse



Die versprochenen neuen Steckdosen indes muss man erst finden – in der 1. Klasse , dafür zwei pro Abteil. Die 2. Klasse ist lediglich mit vier Steckdosen ausgerüstet, die eigentlich für die Stromzufuhr des Staubsaugers bestimmt sind. Der Leiter Personenverkehr Häne gesteht ein: «Wir planten vor sieben Jahren, da war das Bedürfnis nach Steckdosen noch nicht so gross. Heute würden wir wohl anders entscheiden.»

SBB-Projektleiter Roger Danthine pflichtet bei, appelliert aber an die Flexibilität der Passagiere. «20 Minuten verbringt ein Passagier durchschnittlich in unseren S-Bahn-Zügen. Dafür sollten die meisten Akkus ausreichen, und sonst muss man sich aushelfen.»

Ansage an die Türaufhalter



Das neuartige Schliesssystem der Türen bekommt zu spüren, wer sich zur Abfahrtszeit des Zuges länger als vorgesehen auf dem Trittbrett aufhält – das klassische «Türaufhalten». Die Türen schliessen neu mit Druckluft, doch die hat es in sich. Falls eine Tür zur Abfahrtszeit noch nicht geschlossen werden kann und das Dauerhorn erklingt, darf der Lokführer die Zwangsschliessung einleiten.

Der Sensor auf dem Trittbrett wird ausgeschaltet, die Türflügel fahren ein erstes Mal zusammen und berühren den Passagier mit wenig Druck. Beim zweiten Mal wird der Druck stärker, beim dritten und letzten Mal erreicht er gut 30 Kilogramm. Giovanni Floriano, zuständig für die Inbetriebsetzung der Wagen im Werk Olten, sagt aber: «Selbstverständlich ist die Sicherheit der Passagiere in jedem Fall gewährleistet. Sie steht über allem, auch über der pünktlichen Abfahrtszeit.»

Dass der Führerstand besser ausgeleuchtet und klimatisiert ist, Innenräume aufgefrischt wurden, die Einstiegszonen grosszügiger und die Infobildschirme moderner sind und zudem der Aussenanstrich mehr glänzt als zuvor, dürfte hingegen nur den wenigsten auffallen. Dennoch ist Verkehrsministerin Carmen Walker Späh (FDP) überzeugt, dass der Doppelstockzug auch in Zukunft das positive Bild des ZVV prägen wird. «Für die Bevölkerung waren die Doppelstockzüge schon immer ein Hit. Und sie werden es auch modernisiert bleiben.» (Tages-Anzeiger)