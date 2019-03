Zürcher SVP-Spitze will mit Köppel in den Ständerat

Der Vorstand der Zürcher SVP hat spätabends nach intensiver Diskussion entschieden. Er will mit einem einzigen Nationalrat in den Ständeratswahlkampf ziehen: Roger Köppel (54), Favorit, «Weltwoche»-Chef und bestgewählter SVP-Nationalrat aller Zeiten.

Köppel gewinnt das interne Duell gegen seinen Nationalratskollegen Alfred Heer, ehemaliger Zürcher SVP-Chef und Meister des Polterns und Zündelns in der Öffentlichkeit. Abschliessend entscheiden wird nun die SVP-Delegiertenversammlung am kommenden Dienstag.

Europa-Thema gab Ausschlag

Laut dem kantonalen SVP-Parteipräsidenten Konrad Langhart hat Köppels Kenntnis im Europa-Dossier den Ausschlag für seine Wahl gegeben. Europa werde im Lauf des Jahres wieder vermehrt ein Thema werden, sagt Langhart.

Während Wahlkampfleiter Heer sein Interesse an einer Kandidatur schon länger bekannt gegeben hatte, drängte sich Roger Köppel im Januar überraschend vor. Er gab an einer Medienkonferenz bekannt, Ständerat werden zu wollen. Ein Coup, den auch Parteipräsident Konrad Langhart düpierte: Köppel hatte seine Kandidatur mit der Parteileitung nicht abgesprochen, bevor er vor die Medien trat.

Leutseeliger Heer, geschliffener Köppel

So oder so hat die Ständeratskandidatur der SVP einen Hauptzweck: zu wirbeln. Die Partei muss für die Wahlen im Herbst die Aufmerksamkeit auf sich und ihre Themen lenken, um der Klimadebatte entgegen zu halten. Nach der Wahlschlappe in Zürich hat sie das dringend nötig.

Beiden Kandidaten, Köppel und Heer, hätte die Partei zugetraut, dass sie intelligent für Aufmerksamkeit sorgen können. Köppel gilt als geschliffener Redner mit einer Hauszeitung, der das Europa-Thema vorantreiben kann. Er sagt, es gebe zurzeit zu viele «Europa-Turbos» im Ständerat.

Gegen die zwei bisherigen Ständeräte Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) dürfte es jedoch auch für den bekannten Köppel praktisch unmöglich sein, zu gewinnen. Sie haben sich im Ständerat etabliert, verstehen sich gut und treten beide erneut an.

Grüne Konkurrenz für Noser

Nach dem Linksrutsch im Zürcher Kantonsrat trachten jedoch auch die Umweltparteien nach einer Verschiebung im Ständerat, und nicht nur die SVP.

Grüne und Grünliberale versuchen, wie eine Anfrage ergab, möglichst mit einer ökologisch versierten Frau Ruedi Noser anzugreifen. Bei den Grünliberalen steht Tiana Angelina Moser im Vordergrund, bei den Grünen Parteipräsidentin Marionna Schlatter oder die beiden Nationalräte Bastien Girod und Balthasar Glättli.

Rickli und Stahl treten gemeinsam zurück

An der langen Vorstandssitzung ist noch ein weiteres Thema zur Sprache gekommen. Nationalrat Jürg Stahl tritt gemeinsam mit Natalie Rickli aus dem Nationalrat zurück. Bereits vor einigen Wochen hat Stahl entschieden, im Herbst nicht mehr anzutreten.

Jürg Stahl wusste bereits vor den Regierungsratswahlen, dass er seinen Rücktritt gemeinsam mit Natalie Rickli plant, falls sie in den Zürcher Regierungsrat gewählt wird. Rickli ist seit Jahren seine politische Wegbegleiterin. Sie sitzen im Nationalrat nebeneinander und verlassen das nationale Politparkett nun beide am 2. Juni, am Anfang der Sommersession.

Er habe seinen Entscheid «für Winterthur und eine Frau» gefällt, sagt Stahl. Mit seinem vorzeitigen Abschied begünstigt er die frisch gewählte Kantonsrätin Therese Schläpfer (60) aus dem Bezirk Winterthur. Sie wird für Stahl nachrücken, gut vier Monate vor den Nationalratswahlen im Herbst – und hat als Bisherige deshalb später bessere Wahlchancen.

(Tages-Anzeiger)