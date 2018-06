Zürcher Schüler werden jetzt «connected»

Für das neue Schulfach «Medien und Informatik» publiziert der Lehrmittelverlag Zürich den ersten Band des Lehrmittels «connected». Es vermittelt Kompetenzen für die digitale Welt und passt Inhalte der technischen Entwicklung laufend an. Das Konzept von «connected» sei im Bereich «Medien und Informatik» eine Premiere, teilt die Bildungsdirektion des Kantons Zürich am Dienstag mit.

Ab August 2018 werden Zürcher Schülerinnen und Schüler Rahmen des neuen Lehrplans 21 ab der 5. Klasse einmal pro Woche im neuen Fach geschult. Ab Schuljahr 2019/2020 wird «Medien und Informatik» dann auch in der 6. Klasse der Primarstufe sowie in der 1. und 3. Klasse der Sekundarstufe unterrichtet. Die vier Bände decken den Unterricht von der 5. bis zur 9. Klasse ab und werden gestaffelt während der nächsten vier Jahre publiziert. Der erste Band erscheint noch in dieser Woche.

Verschiedene Blickwinkel

Das neue Lehrmittel besteht aus einem Arbeitsbuch für Schülerinnen und Schüler sowie einem Handbuch für Lehrpersonen. Dinge und Phänomene aus dem Alltag der Schülerinnen und Schüler werden aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet: von der technologischen, der gesellschaftlich-kulturellen und der anwendungsbezogenen Perspektive.

Ein neues Lehrmittel für Zürcher Schüler: «connected» vermittelt Kompetenzen für die digitale Welt. (Bild: PD)

Im Lehrmittel steht nicht der Umgang mit bestimmten Programmen und Geräten im Vordergrund: Schülerinnen und Schüler sollen vielmehr mit grundlegenden Informatikkonzepten vertraut gemacht werden.

(sda/tif)