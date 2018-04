Zürcher Spitäler behandeln weniger Patienten stationär

Es ist schon zur Gewohnheit geworden: Jeden Frühling meldeten die Spitäler eine Zunahme ihrer Fälle, sowohl der stationären wie der ambulanten, wobei der Anstieg im ambulanten Bereich ­jeweils besonders steil ist. Die Spital­leitungen stellten sich darauf ein, zumal auch die Gesundheitsdirektion ein stetiges Wachstum voraussagte. Sie prognostizierte eine Fallzunahme um 18 Prozent innert zehn Jahren.

Um dies bewältigen zu können, seien Investitionen in Operationssäle, Intensivstationen und Behandlungsräume notwendig, und es brauche auch mehrere Hundert zusätzliche Betten im ganzen Kanton und zusätzliches Personal, schrieb die Gesundheitsdirektion im Versorgungsbericht 2016. Der Vergleich ihrer eigenen Planung mit jener der ­Spitäler bestärkte sie in ihrer Prognose, stellte sie doch eine weitgehende Übereinstimmung fest. Viele Spitäler haben in jüngster Vergangenheit gebaut, sind gerade dabei oder planen noch Investitionen von Hunderten Millionen in neue Operationstrakte und Bettenhäuser.

Zwei Drittel melden Rückgang

Nun müssen wohl einige Spitäler über die Bücher. Denn der Trend zu immer mehr Patienten ist gestoppt. Zwar sind noch nicht alle Abschlüsse publiziert, doch eine Umfrage des TA zeigt: Über die Hälfte der grossen öffentlichen Akutspitäler haben 2017 weniger Patienten stationär behandelt als im Vorjahr. Am grössten war der Rückgang im Zürcher Stadtspital Waid (–4,5 Prozent), im See-Spital (–3,3 Prozent) und in Uster (–3 Prozent). Das Triemli liegt mit einem Minus von 1,4 Prozent im Mittelfeld. Stabile Zahlen melden Zollikerberg, Männedorf, Limmattal und die Schulthess-Klinik. Eine Ausnahme bilden die universitären Spitäler, die zulegten: das Kinderspital um 5 Prozent, das Balgrist um 3 und das Unispital um 2,5 Prozent.

Überrascht von der Entwicklung wurde das Kantonsspital Winterthur, das bisher punkto Wirtschaftlichkeit als Vorzeigespital galt. Die Spitalleitung hatte mit steigenden Zahlen budgetiert und entsprechend Personal angestellt. Effektiv ging die Zahl der stationären Patienten aber leicht zurück, um 100 auf 27'100. Der Gewinn sank von 30 auf 10 Millionen Franken. Direktor Rolf Zehnder erklärt das mit drei Faktoren: Infolge des medizinischen Fortschritts konnten mehr Operationen ambulant durchgeführt werden, konkret betraf diese Verschiebung in Winterthur ein Prozent der Patienten. Weiter haben zwei Chefarztwechsel zu einem vorübergehenden Einbruch in den jeweiligen Kliniken geführt. Schliesslich weist er darauf hin, dass der Effekt leicht sinkender Fallzahlen in der gesamten Deutschschweiz zu beobachten sei. Die Gründe dafür kann niemand wirklich erklären.

Spitaldirektoren machen sich Sorgen, in eine ähnlich missliche Lage wie das Stadtspital Triemli zu geraten.

Das Zürcher Stadtspital Triemli, seit Monaten wegen seiner finanziellen Schieflage in den Schlagzeilen, ist nun plötzlich nicht mehr allein mit seinen Problemen. Triemli-Direktor André Zemp hat von mehreren Kollegen gehört, dass sie sich Sorgen machen, in eine ähnlich missliche Situation zu geraten. Weil es schwierig wird, Investitionen zu amortisieren, wenn die stationären Fallzahlen sinken. Aus dem stationären Bereich generieren die Spitäler einen Grossteil ihrer Erträge und auch ihren Gewinn – sofern sie überhaupt einen solchen erzielen; hier können sie mit Zusatzversicherten Geld machen. Im ambulanten Bereich hingegen sind die Tarife für alle Versicherten gleich. Und sie sind oft nicht kostendeckend, besonders seit Bundesrat Alain Berset auf Anfang Jahr eine Tarifsenkung verfügt hat.

Was also tun? «Wenn man sich nachhaltig aufstellen will, geht das nur über Kosteneffizienz», sagt Triemli-Direktor Zemp. Konkret heisse dies: Digitalisieren, Prozesse verschlanken, die Infrastruktur besser auslasten, indem man zum Beispiel auch samstags operiert. Zemp war früher Berater bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen, letzten Herbst hat er im Triemli übernommen. Derzeit laufen Projekte auf betrieblicher wie auf politischer Ebene, um das Ergebnis zu verbessern. Knackpunkt ist dabei das vor zwei Jahren eröffnete Bettenhaus, das eigentlich zu gross ist.

Auch das Spital Bülach hat letztes Jahr 1,8 Prozent weniger stationäre Patienten behandelt. Weil es den Anteil ­Zusatzversicherter steigern konnte, resultierte dennoch ein Gewinn von sechs Millionen. Im ersten Quartal 2018 hat sich die Entwicklung noch akzentuiert: Die stationären Fälle nahmen um 5,5 Prozent ab, während die ambulanten um 9,4 Prozent zunahmen.

«Stationär stagniert, ambulant wächst.»Bülacher Spitaldirektor Rolf Gilgen

Das dürfte eine Folge der neuen Vorschriften sein, welche die Gesundheitsdirektion auf den 1. Januar erlassen hat: 15 Eingriffe dürfen die öffentlichen ­Spitäler in der Regel nur noch ambulant durchführen, Ausnahmen müssen sie begründen. So kann der Kanton sparen, weil er sich an den ambulanten Kosten nicht beteiligt. Die Gesundheitsdirektion rechnet für dieses Jahr mit 4000 Eingriffen, die neu ambulant statt stationär durchgeführt werden.

Der Bülacher Spitaldirektor Rolf Gilgen sieht die Trendwende gekommen: «Stationär stagniert, ambulant wächst.» Als Folge davon müssten die Spitäler ihre Strukturen anpassen. «Man muss besser trennen zwischen ambulanten und stationären Behandlungen.» Gilgen hat Glück, baut Bülach doch demnächst einen neuen Behandlungstrakt und kann die modernen Konzepte umsetzen.

Keine zusätzlichen Betten

Anders als Gilgen ist sein Winterthurer Kollege Rolf Zehnder der Ansicht, der Einbruch sei ein vorübergehendes Phänomen: «Die Bevölkerung wird immer älter, und der medizinische Fortschritt schafft immer mehr Möglichkeiten für die Behandlung. Das führt zu einer Mengenausweitung.» Das neue Bettenhaus, das in Winterthur derzeit in Bau ist, wird plangemäss fertig erstellt. Zusätzliche Betten waren darin nie vorgesehen. Denn Zehnder geht davon aus, dass das prognostizierte Mehr an Patienten und Patientinnen durch eine sinkende Aufenthaltsdauer aufgefangen wird. (Tages-Anzeiger)