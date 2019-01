Zürcher Wintersportwetter ist «flockig-rockig»

Beginnen wir in der Stadt Zürich, sonst wahrlich kein Wintersportzentrum: Das Schlitteltelefon für den Schlittelweg vom Uetliberg (044 412 14 71) meldet: «Start bis Polenweg präpariert, vom Polenweg bis zum Triemli gut fahrbar.» Die spektakulären Schlittelpisten mit einigen wilden Kurven im Wald führen über 330 Höhenmeter, für die Bergfahrt bietet sich die Uetlibergbahn an. Die Piste wird von Grün Stadt Zürich täglich kontrolliert und präpariert. Die Stadt empfiehlt den Schlittlern, einen Helm zu tragen und gegenseitige Rücksichtnahme, für Anfänger ist die Piste nicht geeignet.

Die beiden tiefstgelegenen Skilifte im Kanton – Regensberg und Dietikon – müssen noch passen, im Oberland präsentieren sich Pisten und Loipen hingegen tief verschneit. Die stadtnächste Loipe führt von der Guldenen oberhalb der Forch auf den Pfannenstiel. Loipenmeister This Menzi meldet 30 Zentimeter Schnee. Gespurt sind 6 Kilometer klassisch und 15 Kilometer Skating bis zum unteren Pfannenstiel.

Der legendäre «Loipenschnurri»

Amüsement und Vorfreude gleichzeitig bietet das Loipentelefon der Panoramaloipe Gibswil. Der legendäre «Loipenschnurri» Ruedi Vontobel meldet den Pistenbericht in täglich wechselndem Dialekt. Gestern tönte das in Gian-Gieri-Bündnerslang so: «Aus stahlgrauem Himmel kommts flockig-rockig.» Rund um den Bachtel sind 25 Kilometer klassisch und 19 Kilometer Skating gespurt, 40 Zentimeter Pulver. Offen sind auch die Loipen First-Kyburg (zweimal 6,5 Kilometer) und die Stoffel-Loipe am Hausberg von Hittnau (9 Kilometer klassisch).

Die Zürcher Skigebiete hatten teilweise schon am Mittwochnachmittag offen, am Samstag gehts dann richtig los. Das Skigebiet Fischenthal meldet 60 bis 70 Zentimeter Neuschnee, und beim Skilift Ghöch in Bäretswil, das sich mit 1060 Meter über Meer «höchstgelegenes Zürcher Skigebiet» nennt, heisst es: «Wir haben endlich einmal genügend Schnee.» Steg im Tösstal nennt sich dafür mit 1100 Meter «der längste Skilift im Kanton Zürich». Der Skilift Steig in Bäretswil wirbt seinerseits mit Fondueplausch im Skibeizli.

Bereit sind auch viele Schlittelstrecken, zum Beispiel die 430 Meter lange Piste vom Berggasthaus Hörnli in Fischenthal oder die 1,6 Meter lange Abfahrt von der Alp Scheidegg in Wald. (Tages-Anzeiger)