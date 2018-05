Zürcher zetteln Strassenschlacht an

Die Zürcher Fussballclubs hatten am Wochenende zwar keinen Auftritt in Basel, wohl aber ihre gewalttätigsten Anhänger. Nach dem Heimspiel des FCB gegen Luzern haben am Samstagabend laut Meldungen auf einschlägigen Websites etwa 60 Angehörige der Prügeltruppe «Zürichs Kranke Horde», unterstützt von Leuten aus Karlsruhe, 30 Basler in weissen Maleranzügen angegriffen, als diese gerade die Pfeiler einer Autobahnbrücke besprayten.

Die Angreifer wurden demnach aber bald selbst zu Gejagten und versuchten in ihren Autos zu flüchten, wobei sie von den Baslern heftig attackiert wurden. Manche wurden zu Boden geschlagen und getreten. Videoaufnahmen von Zeugen zeigen unter anderem auch, wie Autos beim Davonfahren mit Absperrgittern beworfen werden.

Staatsanwaltschaft bestätigt

Die Basler Staatsanwaltschaft bestätigt die Schlägerei und dass manche der involvierten Personen das Kürzel ZKH auf den Kleidern getragen hätten, die Abkürzung für «Zürichs Kranke Horde». Luzerner Fans seien indes kaum beteiligt gewesen, diese seien nach dem Spiel von der Polizei zum Bahnhof geleitet worden. Mehrere Personen hätten sich nach der Schlägerei selbstständig zur Notfallstation begeben.

Unter den 14 jungen Männern, die die Polizei stoppte und kontrollierte, haben zwei ihren Wohnort in Zürich. Zwei weitere kommen aus Deutschland. Diese beiden wurden vorübergehend festgenommen, sind inzwischen aber wieder auf freiem Fuss. Die Staatsanwaltschaft wertet nun die Videoaufnahmen aus. Es läuft ein Verfahren wegen Raufhandels. (hub)