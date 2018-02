Zürich bietet dem Winter die Stirn

Die Frau im Bus fällt kaum auf: Dunkler Mantel, enge Jeans, klassische Bottinen. Trotzdem bleibt der Blick an ihr haften, man weiss nicht, warum. Ist es die Tasche? Die Haltung? Die Frisur? Fast! Es ist das Stirnband. Aus Wolle geflochten, in Weiss und Rosa.

Was für ein Flashback in die eigene Kindheit! Das Exemplar passte in den 80er-Jahren bestens zum rosaroten Ski-Overall. Es sah dem Stirnband von Jane Fonda ähnlich, die zu jener Zeit in Leggins und Body turnend über den Bildschirm flimmerte. Jetzt wäre dieses Stirnband ein gesuchtes Accessoire. Wäre! Das eigene Exemplar verschwand irgendwann in einer Schublade, später in der Kleidersammlung.

Diesen Winter ist das Stirnband zurück. Auch auf Zürichs Strassen. Aus Wolle, aus Stoff oder mit Fell versetzt. Für warme Ohren ist es derzeit die Alternative zur klassischen Mütze. Nicht nur für den Sport, sondern auch für den Alltag – Abendgarderobe inklusive, und ohne die Frisur zu verwuseln.

Den Trend haben die Modemacher vergangenes Jahr auf den Laufstegen rund um den Globus gesetzt. An den Schauen für die Herbstmode schickten Chanel, Gucci und Miu Miu ihre Models mit Stirnbändern über den Laufsteg. Mit Perlen und Glitzersteinen bestickte Wollbänder waren es. So wertvoll, dass man es sich für ihren Gegenwert irgendwo in den Bergen viele Tage lang hätte fürstlich ergehen lassen können. Aber immerhin.

Nicht nur zum Falten verdecken

Eigentlich ist es erstaunlich, dass die westliche Modewelt die Stirn erst jetzt wieder für sich entdeckt hat. Kaum eine Stelle am Körper ist exponiert wie diese. Sie schreit gerade danach, schmuckvoll betont zu werden – dieses Fenster zum Ich, dieser Schild unserer Persönlichkeit – und dies nicht nur wegen der berüchtigten Falten.

Laut der chinesischen Gesichts-Kunde Nin So Mi spricht eine breite und hohe Stirn für Energie und Intelligenz. Menschen mit einer niederen und schmalen Stirn seien hingegen wenig verantwortungsbewusst, zuweilen gar brutal. Im Hinduismus liegt zwischen den Augen das sechste Chakra, das dritte Auge, Symbol für Weisheit, Vertrauen und Bewusstsein. Der rote Punkt, Tilaka oder Bindi für die Frauen, soll dieses als religiöses Mal schützen.

In der deutschen Sprache haben sich diese Elemente in diversen Redewendungen festgesetzt. Wer mit eiserner Stirn eine Sache angeht, der dürfte unbeirrt seinen Weg gehen. Einer, der sich traut, hat die Stirn, ansonsten legt er die Stirn in Falten und tippt vielleicht mit dem Finger an die Stirn. Der Kuss auf die Stirn hat in der westlichen Kultur etwas Beschützendes. Es sei denn, er stamme vom Mafiaboss. Dann ist der Geküsste dem Tode geweiht.

Gegen den Schweiss unter dem Helm

Die Japaner wissen schon lange um den Wert des Stirn und des entsprechenden Schmuckes. Japanische Krieger trugen einst weisse Stirnbänder unter dem Helm, um den Schweiss aus dem Gesicht zu halten. Bis heute dient ein sogenanntes Hachimaki als Talisman, um böse Geister von sich fernzuhalten und sich konzentrieren zu können. Schüler und Studenten binden es sich zuweilen um, damit sie besser lernen können. Wissenschaftlich ist der Effekt zwar nicht erwiesen, aber man geht davon aus, dass Hachimaki beruhigen und das Selbstbewusstsein stärken.

In unseren Breitengraden tragen Männer Stirnbänder, die ihre physische Stärke betonen wollen, so etwa Filmhelden wie Captain Jack Sparrow oder Rambo. Luke Wilson hingegen hat in «The Royal Tenenbaums» mit dem Stirnband eher etwas Ironisches.

Die Stirn ist die ideale Körperstelle für eine Botschaft, nicht nur bei Männern. Bild: Getty Images

Zahlreiche Musiker scheinen ihrer Rolle als Rockstars nur mit einem Stirnband auf der Bühne gerecht zu werden. Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards ist auf kaum einem Bild ohne zu sehen, Guns N’ Roses-Leadsänger Axl Rose hat sein Stirnband gar zu Boxershorts und Blazer assortiert – in Rot. Im Alltag getragen, sieht beides eher lächerlich aus.

Der Weg zum Heldenstatus

Dasselbe gilt für das sportliche Schweissband, denn das trägt selbst Tennislegende Roger Federer nur auf dem Court. Stilprägend war neben Fonda Tennisspieler Björn Borg. André Agassi hat es später in einer farbigen Variante samt Vokuhila-Frisur kultiviert.

Dem wärmenden Stirnband können Männer nur wenig abgewinnen. Irgendwie verständlich, denn oft fehlen ihnen just am Hinterkopf die Haare. Seien wir ehrlich: Kaum ein Mann gibt mit einem Stirnband im Alltag etwas her. Es sei denn, der Mann will mit dem Band eine Botschaft vermitteln, politischer oder gesellschaftlicher Art. Die Stirn wäre der ideale Ort dafür. Der Mann, der sich ein Band mit der Aufschrift #MeNot überziehen wird, würde definitiv zum Helden. (Tages-Anzeiger)