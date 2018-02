Wäre Winterthurs bürgerliche Wende auch in Zürich möglich?

Sie sind nur 20 Zugminuten voneinander entfernt und ticken trotzdem anders – zumindest politisch: Winterthur und Zürich. Winterthur hat seit vier Jahren eine bürgerlich-geprägte Stadtregierung. In Zürich dominiert seit den 90er-Jahren rot-grün. Aktuell kämpfen in Zürich FDP, SVP und CVP mit fünf Kandidaten für die bürgerliche Wende – einmal mehr. Der Blick nach Winterthur, wo die Wende seit 2014 Realität ist, dürfte sie mit Neid erfüllen. Tag der Wahrheit ist der 4. März. Dann wird in Zürich gewählt, und mit erheblicher Wahrscheinlichkeit werden die Bürgerlichen auch dieses Mal scheitern. Denn für eine Wende in einer Stadt mit langer rot-grüner Tradition braucht es viel. Nötig sind mindestens fünf Zutaten, wie das Winterthurer Beispiel zeigt.

1. Finanzielle Schieflage

Nach dieser Schlagzeile ging ein Raunen durch die Schweiz: «Winterthurer sind die Griechen der Schweiz», titelte im Frühling 2013 der «Blick». Wer da so über seine Stadt sprach, war SVP-Kantonsrat René Isler. Er sagte gar, sie stehe kurz vor dem Bankrott. Und auf einmal redeten alle über «das Griechenland der Schweiz» und die finanzielle Schieflage Winterthurs.

Der Stadt mangelte es seit langem an finanzstarken Steuerzahlern. Die Mehrheit im Stadtrat war 2013 noch rot-grün – doch dann mehrten sich die Stimmen, die nach einer bürgerlichen Mehrheit riefen. Zumal schon das Stadtpräsidium vor kurzem von der SP zur CVP gewechselt hatte. Hinzu kam, dass viele in Winterthur mit dem Bevölkerungsboom überfordert waren, den die Stadt rund ums Jahr 2010 erlebt hatte. Der neue CVP-Stadtpräsident Michael Künzle versprach deshalb, es von nun an gemächlicher anzugehen, erst einmal konsolidieren zu wollen. Das kam an.

2018 fehlt Zürich die finanzielle Misere für einen politischen Umschwung. Vom Geld her geht es der Stadt blendend: Für das Jahr 2016 verkündete der Zürcher Finanzvorsteher Daniel Leupi Steuereinnahmen von fast drei Milliarden Franken, auch dank der Grossbanken und Versicherungskonzerne. Das ist so viel wie noch nie. Der Grüne dachte gar über eine Steuersenkung nach.

2. Bedingungsloses Bündnis

Nichts schadet einem Schulterschluss mehr als eine vergiftete Stimmung. Im bürgerlichen Bündnis trägt die SVP häufig zu dieser bei mit ihrer ruppigen Art – wie aktuell mit dem «Saustall»-Inserat (siehe dazu Seite 27). Dabei fällt es der FDP auch ohne solche Inserate schwer, ihre Basis zu motivieren, die Volkspartei zu wählen: Die Parteien haben schlicht zu unterschiedliche Werte.

In Winterthur hingegen zeigte sich das bürgerliche Bündnis vor vier Jahren geeint und stark, die SVP wollte nicht ausmisten, sondern mitführen. Josef Lisibach, den SVP-Kandidaten im Vierer-Bündnis, zeichnete vor allem eines aus: Er sagte an Veranstaltungen wenig und vermittelte das Bild eines netten, für alle Bürgerlichen wählbaren SVPlers. Da waren kein Poltern und kein einsames Schlechtmachen der Regierung.

3. Schwächelnde Rot-Grüne

2012 verabschiedete sich in Winterthur der langjährige SP-Stadtpräsident Ernst Wohlwend. Die Linken verloren das Präsidium an die CVP. Zwar konnten sie ihre parlamentarische Mehrheit vorerst verteidigen, waren aber geschwächt. Und die schwächste Stadträtin war SP-Bauvorsteherin Pearl Pedergnana. Sie machte zwar einen guten Job, war durch ihre hartnäckige Art aber nicht sonderlich beliebt. Die Bürgerlichen schafften es, den Unmut gegen sie zu schüren. Grosse Unternehmen jammerten plötzlich öffentlich, wie sehr sie leiden würden, weil ihnen die Stadträtin Parkplätze nehmen wolle. Pedergnana ging angeschlagen in die Wahlen und büsste ihren Sitz schliesslich auch ein.

Pedergnana hat mit Claudia Nielsen in Zürich 2018 ein Pendant. SP-Gesundheitsvorsteherin Nielsen wird für ihren ruppigen Umgang mit Mitarbeitenden und ihre Spitalpolitik kritisiert. Gefährlich wird ihr laut einer Umfrage der NZZ aber eher die grüne Kandidatin Karin Rykart als der bürgerliche Block. Zürichs Links-Grüne sind mit sechs von neun Mitgliedern im Stadtrat viel stärker unterwegs, als es damals die Winterthurer waren – und sie besetzen mit ­Corine Mauch auch das Stadtpräsidium.

4. Willige Wirtschaftslobby

Die Winterthurer Wirtschaftsverbände unterstützen 2018 den Wahlkampf kräftig. 110'000 Franken zahlen sie für die vier bürgerlichen Kandidaten, wie eine Umfrage des «Landboten» ergeben hat. Sie steckten 2014 auch hinter dem bürgerlichen Bündnis und bilden heute das Forum Winterthur – eine Plattform, über die sich viele stadtnahe Politikerinnen und Politiker von SVP, FDP und CVP mit den Wirtschaftsverbänden vernetzen. Präsident des Forums ist Thomas Anwander, der auch die Handelskammer und die Arbeitgebervereinigung Winterthur präsidiert.

Auch in Zürich stehen die Wirtschaftslobby und ihre Verbände hinter dem bürgerlichen Bündnis. Auch hier sammelt das Forum Zürich Geld für die bürgerliche Wende. Das Zürcher Forum fühlt sich jedoch nicht nur der Stadt, sondern auch dem Kanton verpflichtet.

5. Passende Vision

2014 war die Vision der Bürgerlichen in Winterthur stimmig: Sie versprachen, sich für ein «starkes Winterthur» einzusetzen. Die Stadt war angeschlagen, entsprechend gut kam die Verheissung von Sicherheit an. Zudem stellte CVP-Stadtpräsident Michael Künzle in Aussicht, das Wachstum zu drosseln. So gelang eine genügend breite Mobilisierung für das bürgerliche Bündnis.

In Zürich bleibt die Vision der Bürgerlichen 2018 fad. Sie wollen «Zukunft gestalten» mit einem 6-Punkte-Plan. An dessen Spitze steht: «Attraktivität der Stadt fördern» – in einer Stadt, die alle anderen in internationalen Rankings regelmässig an Attraktivität überbietet.

Das Fazit: In Zürich ist die Mischung für die Wende – noch – nicht richtig. Doch Unmut breitet sich auch in der reichen Stadt aus, wenn Alteingesessene keine günstige Wohnung mehr finden, wenn die rot-grüne Regierung Gutbetuchte in günstigen Wohnungen leben lässt und wenn ihre einzige Vision ist: Zürichs ­Erfolg zu verwalten.

(Tages-Anzeiger)