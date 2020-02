Zürich jagt den neuen Wärmerekord

Die Schweiz schlittert einem rekordwarmen Winter entgegen. In Zürich wirken die idyllischen Schneelandschaften einiger Touristen-Postkarten wie ein ferner Traum. Schon 2016, 2007 und 1990 erlebte die Stadt überdurchschnittlich warme Jahreszeiten. In der fast 160-jährigen Geschichte der Wetteraufzeichnung in Zürich sind das die Top 3. Nun macht sich Zürich daran, eine neue Messlatte zu erreichen. «Das wird ein #Rekordwinter 2019/20» twitterte Meteo Schweiz diese Woche.

Die aussagekräftigste Wetterstation für die Stadt Zürich steht auf einem kleinen Stück Wiese in Fluntern. Eine Wetterhütte mit eigenen Beobachtern gibt es lange nicht mehr, heute stehen nur noch automatisierte Messgeräte dort. Die Daten, die das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie von hier erreichen, sind eindrücklich. Nur an wenigen Tagen dieses Winters lag die durchschnittliche Tagestemperatur unter dem langjährigen Mittel. Meist lag sie um bis zu 10Grad Celsius darüber.

Konstant warm, konstant schneefrei

Was besonders auffällt: Die Temperaturen sind konstant hoch. Keine Kältephasen durchbrachen je das dauerhaft milde Wetter. Ein Vorteil für den Winter 2019/20 im Rennen um die neue Platzierung als wärmster Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Der aktuelle Spitzenreiter, der Winter 2006/07, kann zwar einen historisch warmen Januar vorweisen, aber auch einen kleinen Kälteeinbruch Ende des Monats und kühle Tage im März.

«Heuer ist es ja gar nie Winter geworden, den man so nennen könnte», sagt Klimatologe Stephan Bader, «es ist eher eine neutrale Jahreszeit zwischen zwei Sommern.» Das liege an der aussergewöhnlichen Aneinanderreihung von Hochdruckgebieten. Das manifestiere sich in auffallend viel Schönwetter mit wenig Nebel und dafür viel Sonnenschein. In all den bisherigen Rekordwintern gab es keinen so sonnigen Januar wie 2020.

Die Schneebeobachter langweilen sich

Diesen Wärmerekord kann man auch mit blossem Auge erkennen. Schnee sieht Zürich quasi keinen. Wenig Arbeit also für die Zürcher Schneebeobachter. Denn während Daten wie Lufttemperatur per Messgerät gesammelt werden, wird der Neuschnee nach wie vor von Menschen vermessen. In Zürich übernehmen das für Meteo Schweiz die Mitarbeiter eines nicht näher genannten Zürcher Hotels.

Den einzigen offiziellen Tag mit Neuschnee des gesamten Winters hat Meteo Schweiz fast verpasst. Am frühen Morgen des 12. Dezember lag in Zürich knapp genug Schnee, um über die Mindestmarke von einem Zentimeter zu kommen. Aber doch so wenig, dass er vormittags schon wieder fast weggeschmolzen war. Nur dank Videodaten konnte man danach noch feststellen: Ja, es war tatsächlich ein Tag mit Neuschnee.

Nächste Chance: März

In der gesamten Zürcher Wettergeschichte gab es bislang nie ein Jahr, in dem überhaupt gar kein Schnee fiel, so Stephan Bader. Doch die Chancen wachsen. «Eines wissen wir: All die Winter, die kommen, bringen im Schnitt höhere Temperaturen. Und zwar deutlich höhere», sagt Bader. Man sieht schon an den Daten: Die Abstände zwischen den Wärmerekorden werden immer kleiner: 1990, 2007, 2016 – und jetzt 2020?

Nach Einschätzung von Meteo Schweiz stehen die Signale gut, dass schweizweit und damit auch in Zürich das milde Wetter andauern wird. Doch noch ist es nicht zu spät für Winterliebhaber, von einem Kältesturz vor dem Frühling zu träumen. «Der März hat in der ersten Hälfte ein recht hohes Potenzial für Schnee. Wenn er das will», macht Klimatologe Stephan Bader etwas Hoffnung.