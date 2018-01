Zürich rüstet sich für unberechenbare Demo

Siebzehn Organisationen und Parteien rufen für heute Abend zum Protest auf – mit dem Slogan: «Trump not welcome». Ihre Zahl ist über Nacht gewachsen, seit das Weisse Haus die Reise von Donald Trump ans World Economic Forum in Davos bestätigt hat und klar wurde, dass es in der Bündner Bergstadt keine Demo geben darf.

Die Veranstalter rechnen inzwischen mit «tausend oder ein paar Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern», wie Philipp Gebhardt von der Bewegung für den Sozialismus sagt. Diese organisiert den Anlass und reichte die Bewilligung ein. Es sei schwierig, die Zahl genau abzuschätzen, sagt Gebhardt. Schliesslich sei es erst Anfang Woche, dafür sei das Wetter nicht allzu schlecht. Die Demonstration startet nach Feierabend auf dem Helvetiaplatz, führt über die Sihlstrasse an die Bahnhofstrasse und zurück.

Feministinnen, Umweltschützer und Politaktivisten

Hinter der Demonstration stehen verschiedene Aktivistinnen und Aktivisten, die sich gegen Trumps sexistische und rassistische Art wehren wollen – und gegen das WEF im Allgemeinen. Mit dabei sind die Juso Schweiz, die jungen Grünen, Feministinnen, Umweltschützer, Secondos, Solidaritätsaktivisten und junge Marxisten.

Weil Trump und das WEF in linken Kreisen eine doppelte Provokation darstellen, könnten allerdings auch Bewegte dazustossen, die mehr im Sinn haben als friedliches Protestieren. Ein Zeichen dafür ist der Aufruf des Revolutionären Blocks, sich an der Demo zu beteiligen. Auf der Internetseite der Linksautonomen, aufbau.org, gibt es einen weiteren Hinweis dafür, dass nicht nur friedlich protestiert wird. Es ist das Bekennermail zu den Schmierereien am US-Konsulat im Seefeld und dem brennenden Abfalleimer aufgeschaltet. Mit dieser Aktion protestierten Unbekannte gestern Morgen gegen den Besuch von Trump.

Bei der Zürcher Stadtpolizei, die ebenfalls mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl rechnet, schliesst man nicht aus, dass auch gewaltbereite Demonstranten auftauchen. Der Anlass birgt das Risiko, auszuarten.

Wer haftet für allfällige Schäden?

Seit Jahren wird politisch diskutiert, wer für Schäden haften soll, die im Rahmen von Demonstrationen entstehen. Zurzeit ist im Zürcher Kantonsrat ein Vorstoss von bürgerlicher Seite hängig, mit dem gefordert wird, die Kosten den Veranstaltern aufzuerlegen.

Die Veranstalter der heutigen Anti-WEF-Demonstration gehen davon aus, dass sie nicht belangt werden können. Ausschreitungen würden ihnen aber politisch schaden, sagt Organisator Gebhardt. Deshalb versuchten sie, solche zu vermeiden, und hätten im Vorfeld mit Beteiligten gesprochen.

Grobfahrlässig oder nicht?

Das kantonale Polizeigesetz hält zwar die Möglichkeit fest, dass die Kosten eines Einsatzes übertragen werden können. Das gilt bei bewilligten Demonstrationen aber nur, wenn die Veranstalter in irgendeiner Art grobfahrlässig gehandelt haben.

Dazu sagt Anwalt und AL-Kantonsrat Markus Bischoff: «Es braucht schon sehr viel, um auf die Veranstalter losgehen zu können.» Grundsätzlich hafte jede Person selbst für den Schaden, den sie anrichte. Ihm ist kein Fall bekannt, bei dem Organisatoren einer Demonstration belangt worden wären. Falls es Ausschreitungen und Sachbeschädigungen gibt, wird sich die Stadtpolizei Zürich nach dem Polizeigesetz richten.

(Tages-Anzeiger)