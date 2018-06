Zürichsee-Schiffe: Die Passagiere sind zurück

Ende März dieses Jahres hat der Zürcher Regierungsrat den bei der Bevölkerung unbeliebten Schiffsfünfliber nach nur einem Jahr wieder abgeschafft. Die Folgen sind eindrücklich, wie Roman Knecht, Direktor der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG), an der Generalversammlung des Unternehmens zeigte. Der zuvor negative Trend habe sich umgehend gekehrt. In April dieses Jahres wurden rund 180'000 Passagiere gezählt, im Mai 210'000. Zum Vergleich: 2017, im Jahr des Schiffsfünflibers, waren es nur 110'000 respektive 150'000 gewesen. Übers ganze Jahr gesehen, war die Fahrgastzahl um 28 Prozent zurückgegangen.

Knecht zeigte sich erfreut, dass der Start in die neue Saison so positiv verlaufen ist. Die aktuellen Zahlen liegen über dem Fünfjahresschnitt, der Umsatz ist in alen Bereichen gestiegen. Im vergangenen Jahr dagegen hatte die Schifffahrtsgesellschaft laut der «Zürichsee-Zeitung» erstmals seit dem Beitritt zum Zürcher Verkehrsverbund vor nicht ganz 30 Jahren rote Zahlen geschrieben. Sogar in Sparten wie den Extrafahrten, die vom Zuschlag nicht betroffen waren, war der Umsatz zurückgegangen – was man bei der ZSG auf das Negativimage des Schiffsfünflibers zurückführt.

Regierung erwartete Mehreinnahmen

Der unpopuläre Zuschlag von 5 Franken war vom Zürcher Regierungsrat als Teil des jüngsten Sanierungsprogramms des Staatshaushalts beschlossen worden. Er erhoffte sich davon Mehreinnahmen von 3 Millionen Franken pro Jahr. Rund um den Zürichsee hagelte es aber seit der Einführung im Dezember 2016 Proteste, und es kam zu politischen Vorstössen. Bis die Regierung schliesslich die Kehrtwende beschloss. (hub)