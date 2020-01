Zuerst Millionen zu viel bezahlt, nun ist die Sprachschule pleite

Die heutigen Sprachschulen, Berufsbildungs- und Integrationsinstitute Ecap und Enaip sind typische Gründungen der 60er- und 70er-Jahre. Sie wurden als Nonprofitorganisationen von italienischen Migranten und Gewerkschaften gegründet, um Gast­arbeitern die Anpassung in der Schweiz zu erleichtern. Sie werden vom Staat unterstützt und betreuen in der Kita auch Flüchtlingskinder aus den aktuellen Krisenländern, währenddem ihre Eltern Deutsch lernen. Und sie sind der SVP ein Dorn im Auge.

Der Konkurs des Vereins Enaip Schweiz, nahe beim Bahnhof Altstetten domiziliert, sorgt deshalb auch für politische Wellen. Die Konkursrichterin des Bezirksgerichts Zürich hatte am 27. November über den bereits aufgelösten Verein den Konkurs eröffnet, nachdem sich dieser im Sommer wegen seiner kritischen finanziellen Lage für die Liquidation entschieden hatte.

Weiterhin Kurskosten einkassiert

Unschön: Anaip hatte bis im November noch Gelder für Kurse entgegengenommen. Gemäss «20 Minuten» seien Kunden zu Vorauszahlungen regelrecht gedrängt worden. Die Website der Organisation ist heute offline und verweist auf das Konkursamt Altstetten-Zürich. Kursteilnehmer, Schüler und andere Gläubiger können dort ihre Forderungen anmelden. Die Angestellten werden durch die Arbeitslosenkasse über das Anmelden von Lohnforderungen informiert. Der Verein hatte bisher für «Subventionierte Einstiegskurse» und den «günstigen Deutschkurs in deiner Nähe» geworben.

Warum die politische Dimension? Die SVP kritisiert seit Jahrzehnten, dass Integration keine Staatsaufgabe sei. Zweimal – zuletzt 2005 – hat das kantonale Stimmvolk jedoch ein Referendum der SVP abgelehnt und somit seinen Segen erteilt, dass der Kanton Integrationskurse für jugendliche Fremdsprachige weiterhin unterstützen soll.

Die beiden ursprünglichen «Italienervereine» Ecap und Enaip gerieten 2016 in die Schlagzeilen, weil ihnen die kantonale Bildungsdirektion sieben Millionen zu viel an Subventionen für Deutschkurse ausbezahlt hatte. Dies hatte die kantonale Finanzkontrolle festgestellt. Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP), die eben erst ihre Vorgängerin Regine Aeppli (SP) abgelöst hatte, stellte deshalb Strafanzeige wegen ungetreuer Amtsführung und kündigte eine Administrativuntersuchung an.

Mörgelis Rache

Das war die Gelegenheit für Christoph Mörgeli – als Uniprofessor entlassen und als SVP-Nationalrat abgewählt – für Rache an Regine Aeppli. Silvia Steiner habe nun «den von ihrer Vorgängerin geduldeten und geförderten linken Bildungssumpf trockenzulegen», schrieb er in der «Weltwoche» unter dem Titel «Aepplis krimineller Sumpf». SVP-Bildungspolitikerin Anita Borer sprach im Kantonsrat von einer «Sauhäfeli-Saudeckeli-Mentalität». Regionalstellenleiterin bei Ecap war damals die frühere Zürcher Gemeinderatspräsidentin Fiammetta Jahreiss (SP).

Ein Verdacht auf ungetreue Geschäftsführung im Amt wurde von den Untersuchungsbehörden aber nicht bestätigt, die Untersuchung eingestellt, die Finanzierung der beiden Vereine jedoch gestoppt. Christoph Mörgeli musste sich in der «Weltwoche» entschuldigen und die Anwaltskosten übernehmen. Offen blieb die Rückforderung von 5,6 Millionen Franken. Und die Einsicht, dass bei der Subvention von Integrationskursen ein kaum durchschaubares Finanzierungsgeflecht herrschte. Die frühere Staatsanwältin Silvia Steiner traf Massnahmen, diesen Subventions­dschungel mit einem verbesserten Controlling auszulichten.

Offene Rückforderungen bei Bildungsdirektion

Die beiden Vereine wurden verpflichtet, die zu Unrecht erhaltenen Subventionen zurückzuzahlen. Gemäss aktueller Auskunft der Bildungsdirektion hat Ecap eine Rückforderung aus den Jahren 2013/2014 in der Höhe von knapp 5,3 Millionen Franken 2018 beglichen. Gemäss Romeo Regenass, Leiter Kommunikation, ist Ecap «solide aufgestellt und hat keine finanziellen Probleme».

Bei der konkursiten Enaip jedoch gibt es eine offene Rückforderung aus dem Jahr 2013/2014 über 324'000 Franken. Die Abrechnungen der Jahre 2015 und 2016 sind laut Bildungsdirektion noch offen. Ob diese Forderung des Kantons zum Konkurs beigetragen hat, ist nicht bekannt.