Zug fährt in Schafherde – vier Tiere sterben

Rostov am Don - Beim Spaziergang hat Vadim Trunov Eichhörnchen mit Sonnenblumenkernen gefüttert. Ein paar Kerne sind dabei auch für die Meise abgefallen. Dann hat der 33-jährige sich einen Spoaß erlaubt und die Kerne in einem Schneeball versteckt. Als das Hörnchen seine Geschenkpackung öffnen will, kommt ihm die futterneidische Meise dazwischen. f110118 *** Local Caption *** Vadim Trunov, caters, animal.press

Mehr...