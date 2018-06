Zwei Männer nach Unfall auf A3 bei Wädenswil von Auto erfasst

Auf der Strecke Chur-Zürich hat sich am Mittwochmorgen kurz vor 5 Uhr zwischen Wollerau und Wädenswil ein tragischer Unfall ereignet. Zunächst sind gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Als die beiden Lenker ausstiegen und sich in Sicherheit bringen wollten, prallte ein anderes Auto in die stehenden Unfallwagen. Dabei wurden auch die beiden Männer erfasst.

Der 60-jährige Lenker des einen Wagens wurde so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Den 28-jährige Lenker des zweiten Unfallautos brachten die Einsatzkräfte mit leichten Verletzungen ins Spital. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Zürich zwischen Wädenswil und Horgen gesperrt. Der Verkehr wird gemäss TCS via Ausfahrt Wädenswil - Einfahrt Wädenswil umgeleitet.

Laut Viasuisse stauen sich die Fahrzeuge ab Pfäffikon, was für die Verkehrsteilnehmer über eine Stunde Zeitverlust zur Folge hat. Die Auswirkungen der Sperrumg sind bis hinab zum Seedam zu spüren, weil viele Verkehrsteilnehmenden dem Stau auf der A3 ausweichen wollen. Auch auf der Hauptstrasse zwischen Altendorf und Wädenswil und auf dem gesamten umliegenden Strassennetz staut sich gemäss Viasuisse der Verkehr aufgrund des Unfalls.

Reisenden ab Chur Richtung Zürich und Basel wird empfohlen, die A13 via St. Gallen zu nehmen. Als lokale Alternative könne man ab Reichenburg über die Oberland-Autobahn ausweichen. Jedoch müsse auch hier mit Stau gerechnet werden. ()