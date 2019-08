Zwei Tote in Zürich gefunden

In der Stadt Zürich läuft ein grösserer Polizeieinsatz. Im Albisriederdörfli am Fuss des Uetlibergs sind am Freitagvormittag zwei tote Personen aufgefunden, wie ein Polizeisprecher sagt. Der Fundort befindet sich offenbar in einem Mehrfamilienhaus zwischen der Migros-Filiale an der Albisriederstrasse und der Endhaltestelle der Tramlinie 3. Dort gehen Forensiker der Kriminalpolizei ein und aus. Eine frühere Meldung, wonach die Toten in der Nähe des Albisriederplatzes gefunden wurden, erwies sich als falsch.

Details zu den Toten konnte der Sprecher nicht nennen. Zurzeit sind noch nicht mal ihr Geschlecht oder ihr ungefähres Alter bekannt, ganz zu schweigen von den Umständen ihres Todes.

Für Verwirrung im Quartier sorgt die Tatsache, dass auch vor dem Albisriederhaus 200 Meter stadteinwärts vier Polizisten stationiert sind, diese allerdings schwer bewaffnet. Sie sagen, ihr Einsatz habe nichts mit dem Leichenfund zu tun. Im Albsriederhaus befindet sich ein Sozialamt der Stadt Zürich.

(hub/SDA)