Silvia Steiner, versteht die Bevölkerung den Ernst der Lage, in der sich die Schweiz befindet?

Mein Eindruck ist: Nein. Alle stehen unter Schock wegen der verhängten Massnahmen – und haben noch nicht begriffen, was diese eigentlich bedeuten: Wir müssen die Weiterverbreitung des Virus stoppen. Das Gefährlichste wäre, wenn unsere Grundversorgung beeinträchtigt würde: Strom, Wasser, Lebensmittel. Wahrscheinlicher ist aber eine völlige Überlastung im Gesundheitswesen. Man muss verstehen, was das heisst: Dann könnten wir den Töfffahrer, der einen Unfall erlitten hat, nicht mehr behandeln. Wir könnten vielleicht keine Geburtshilfe mehr leisten. Diese Konsequenzen sind nicht allen bewusst.

Das Schliessen der Schulen war aber ein Schock, den die breite Bevölkerung unmittelbar trifft.

Auf jeden Fall. Wir müssen nun schauen, dass wir die Lehrkräfte, Schulen und Eltern mitnehmen können. Mein Appell lautet: Wir müssen zusammenstehen und uns solidarisch zeigen. Wir haben eine sehr einschneidende Massnahme angeordnet: Wir haben das Recht auf Bildung eingeschränkt. In der Umsetzung wird es nun eine Chaosphase geben, das lässt sich nicht vermeiden. Wir müssen auf unseren Perfektionismus, unseren «Swiss Finish», verzichten. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass am Montagmorgen kein einziges Kind unbetreut ist. Das ist unser Auftrag.

Genau da herrscht ein Durcheinander: Eltern sollen Kinder in die Schule bringen, wo sie betreut werden, wenn es nicht anders geht. Die Stadt Zürich verlangt nun aber einen Beleg, dass die Eltern im Spital, bei der Feuerwehr oder der Polizei arbeiten. Schulen auf dem Land sind grosszügiger. Was gilt denn nun?

Wer im Gesundheitswesen arbeitet, bei einer Blaulichtorganisation oder in anderen systemrelevanten Bereichen, kann seine Kinder in die Betreuung geben.

«Es muss nicht immer alles digital sein. Es gibt auch noch die Post, es gibt Bücher, Arbeitsblätter.»

Was ist mit einem Elternteil, der in der Migros an der Kasse arbeitet? Was ist mit einer Mutter, die ein Tram steuert?

Ich wiederhole mich: Wir wollen, dass kein Kind unbetreut bleibt. Schulen und Gemeinden sollen ihren Spielraum nutzen. Für Zürich und Winterthur ist die Herausforderung am grössten. Es gibt eben auch gesundheitspolitische Überlegungen. Der städtische Schulvorsteher Filippo Leutenegger sagt etwa, er könne in einem Schulhaus, in dem alle Kinder in der Tagesschule sind, die «Corona-Vorgaben» – wenige Kinder, kleine Gruppen – nicht einhalten. Dann muss ich sagen: Okay, die Stadt braucht Zeit, um eine Lösung zu finden.

Verwirrung herrscht auch bei der Frage, ob die Kinder zu Hause büffeln sollen oder nicht. Manche Kantone planen Fernunterricht, andererseits hat der Kanton Aargau verfügt: «Es dürfen keine Aufgaben erteilt werden, auch nicht digital.» Was stimmt?

Hier muss man unterscheiden. In der Sek II lautet der Auftrag, den Unterricht sicherzustellen. Da sind wir in Zürich zum Teil schon sehr weit: Die Lehrkräfte in den Gymis und den Berufsfachschulen sind daran, Lernpläne für das selbstständige Lernen zusammenzustellen.

Und was gilt für Primarschüler?

Wenn möglich sollen auch sie Unterricht erhalten. Unsere Lehrkräfte sind nicht beurlaubt. Die werden ab Montag eine altersgerechte Art von Fernunterricht organisieren.

Wie soll das gehen? Einen Primarschüler können Sie nicht am Bildschirm per Videokonferenz unterrichten.

Natürlich nicht. Da gibt es andere Wege. Es gibt in unserem Kanton Lehrpersonen, die schon am Freitagmorgen ihren Schülerinnen und Schülern gesagt haben: «Ihr packt jetzt euren Thek und nehmt alles mit nach Hause.» Es muss nicht immer alles digital sein. Es gibt auch noch die Post, es gibt Bücher, Arbeitsblätter.

Die Reaktionen der Schulen zeigen, dass sie auf die Schliessung schlecht vorbereitet waren. Ein Beispiel aus der Stadt Zürich:Die dortigen Schulen haben nicht einmal von allen Eltern einen E-Mail-Kontakt.

Ich bin froh, dass Sie dieses Beispiel mit den E-Mail-Adressen bringen: Das lag vor allem auch an den Eltern, die ihre Adressen nicht zur Verfügung stellen wollten. Ich bin sicher, dass nun ganz schnell die nötigen Kommunikationskanäle aufgebaut werden. Unsere Lehrpersonen waren wohl mental nicht darauf vorbereitet, dass der Bund eines Tages derart einschneidende Massnahmen verhängen würde – wie sollten sie auch? Aber sie sind hervorragend ausgebildet, um nun in Rekordtempo gute Lösungen zu finden. Die ersten Rückmeldungen sind, dass die Lehrkräfte schon am Freitag engagiert und kreativ reagiert haben.

«Mein Highlight am Samstag war, dass die Medizinstudenten des letzten Studienjahrs angeboten haben, im Unispital in der Intensivpflege zu helfen.»

Wie lange bleibt der Präsenzunterricht verboten?

Wie gesagt, wir arbeiten mit Szenarien. Da gibt es ein wahrscheinliches Szenario, und dann gibt es das gefährlichste Szenario. Wir erarbeiten Lösungen, um die gefährlichste Lage zu meistern. Und das heisst für uns: Es kann unter Umständen bis zu den Sommerferien andauern.

Was heisst das für Prüfungen?

An den Terminen für Matura- und Lehrabschlussprüfung halten wir fest. Man kann diese ja so durchführen, dass die gesundheitlichen Vorgaben – Abstand und so weiter – eingehalten sind. Die Maturanden und die Berufsfachschüler lernen ja schon heute sehr selbstständig.

Die Vorbereitung dürfte aber nicht so gut sein wie in anderen Jahren.

Wir werden die Prüfungen ganz genau anschauen: Sind sie noch fair, gemessen an den Möglichkeiten zur Vorbereitung?

Das Kippen der Prüfungen ist ein absolutes Notfallszenario.

Absolut.

Gibt es für Sie in diesen Tagen auch positive Erlebnisse?

Die Zeichen des Zusammenhalts! Mein Highlight am Samstag war, dass die Medizinstudenten des letzten Studienjahrs angeboten haben, im Unispital in der Intensivpflege zu helfen. Interessant finde ich auch, dass nun die Selbstständigkeit der Jungen plötzlich stärker gefragt ist. Sie merken nun ganz direkt, dass nicht immer einer vorne an der Wandtafel etwas labert. Die Devise lautet: Du musst jetzt selbst ran.

Was sagen Sie einem Elternteil, der heute Montag sein Kind in eine Schule bringt und merkt: Es ist ein Chaos, wichtige Infos sind nicht geflossen.

Jetzt ist auch die Solidarität der Eltern gefragt. Wir alle sind gefordert. Man kann heute nicht erwarten, dass alles läuft wie an einem normalen Montag.