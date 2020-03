Altersheime ohne Besucher – wie sich das anfühlt Die Menschen in den Altersheimen sind von der Aussenwelt abgeschottet. Wie sieht ihr Alltag aus, fast ohne Spaziergänge und ohne geselligem Beisammensein? Hélène Arnet

Mit Maske: Eine Handmassage in Zeiten von Corona. Die Bilder snd von AGZ-Mitarbeiterin Nurane Zuka. AGZ

«Besuchsverbot» steht in fetten blauen Buchstaben auf dem A3-Blatt am Eingang des Alters- und Gesundheitszentrums Dietikon (AGZ). Gerade nimmt ein junger Mann, der eine Gesichtsmaske trägt, von einem Lieferanten einige Pakete in Empfang. Neben einer besonnten Sitzbank steht ein Rollator. In seinem Körbchen liegen drei Zigarettenpäckchen. Doch weit und breit ist kein Raucher, keine Raucherin zu sehen.