Fussball verbindet Völker und stiftet Frieden, hat Ex-Fifa-Boss Blatter gesagt. Wer auf Zürcher Fussballplätzen unterwegs ist, kommt zu einem anderen Schluss. Fast überall werden Zuschauer, Schiedsrichter und Gegenspieler provoziert und fertiggemacht.

Und wenn die Mündlichkeit nicht reicht, fliegen die Fäuste. «Es stimmt, an Fussballspielen wird immer wieder geprügelt», sagt Marco Cortesi, Sprecher der Zürcher Stadtpolizei. Wie viele Fälle es sind, kann er nicht sagen. Sicher ist aber, dass die Zahl der Polizeieinsätze nur die Spitze des Eisbergs ist: «Häufig werden die Vorfälle gar nicht gemeldet.»

Mannschaft ausgeschlossen

Für die Fussballverbände ist die Gewalt in ihrem Sport das grösste Problem – nicht nur an den Profispielen. So musste der Zürcher Fussballverband eben eine 5.-Liga-Mannschaft nach mehreren Eskalationen auf dem Feld vom Spielbetrieb ganz ausschliessen. Die Gewalt richtet sich meist gegen den Schiedsrichter oder gegen andere Spieler, wie Willy Scramoncini, Leiter Spielbetrieb beim Zürcher Fussballverband, sagt. Im Juniorenfussball sind es – wie im beschriebenen Gerichtsfall – häufig Zuschauer und Eltern, die am Spielfeldrand ausrasten. Auch in der abgelaufenen Saison hat gemäss Scramoncini wieder ein Vater einen Schiedsrichter körperlich angegriffen.

Unterdessen traf der Verband deeskalierende Massnahmen. So sollen die Zuschauer mindestens fünf Meter hinter dem Spielfeld stehen müssen. Diverse Clubs haben einen Verhaltenskodex, den sie von Trainern und Eltern unterschreiben lassen. Bei Verstössen können die Vereine Eltern unter anderem Platzverbote erteilen. Der Verband kann gegen fehlbare Vereine ebenfalls Strafen verhängen, neben Punktabzügen sind Auflagen möglich. So kann er Vereine verpflichten, an heiklen Spielen Sicherheitspersonal aufzubieten.

Rote Karte für Trainer

Nicht verschont werden die Fussballsenioren. Eben hat Scramoncini die Vertreter von mehreren Clubs zu einer «Chropf­leerete» aufgeboten. Grund: Etliche Mannschaften wollten nicht gegen eine angeblich besonders aggressive Mannschaft antreten und haben freiwillig forfait verloren. Die Aussprache sei heilsam gewesen, weil man in einem anderen Rahmen miteinander geredet habe und nicht in der aufgeheizten Stimmung auf dem Spielfeld. Schliesslich seien alle Seiten bereit gewesen, sich selber «an der Nase zu nehmen». Nun hofft der Funktionär, dass nach den Sommerferien wieder alle gegeneinander spielen.

Besonders häufig geht ein Streit laut Scramoncini von der Trainerbank aus. Auch dieses Jahr mussten im Zürcher Regionalfussball 70 bis 80 Trainer bestraft oder sogar vom Spielbetrieb suspendiert werden. Um dieses Problem besser in den Griff zu bekommen, werden die Schiedsrichter in der kommenden Saison erstmals auch gegen Trainer Gelbe und Rote Karten verhängen können. Diese führen bei den Spielern zu Bussen und Spielsperren.

Toleranzgrenze gesunken

Ist die Situation schlimmer geworden? Scramoncini winkt ab. Er erinnert sich an eine Saison vor rund acht Jahren, als in einem Monat etwa acht Spiele abgebrochen werden mussten: «Davon waren wir in den letzten Jahren weit entfernt.» Doch eines hat er gleichwohl festgestellt. Die Toleranzgrenze ist gesunken: «Früher haben wir auch ausgeteilt, konnten aber auch einstecken», sagt Scramoncini, der einst beim FC Oerlikon/Polizei gespielt hat. Für ihn manifestieren sich auf dem Fussballplatz gesellschaftliche Probleme: «Da wird der Frust vom Arbeitsplatz und von zu Hause abgebaut, und der scheint grösser zu werden.» (sch)

(Tages-Anzeiger)