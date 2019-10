Angefahrene Polizistin: U-Haft gegen 20-Jährigen beantragt

Nach einem BMW-Klau in Neftenbach hat ein 20-jähriger Schweizer bei einer Strassensperre in Winterthur am Montagmorgen eine Polizistin angefahren und verletzt. Er konnte später verhaftet werden.

Inzwischen ist klar: Der Mann hat sowohl den Diebstahl wie den Tatablauf bei der Sperre «im Wesentlichen» gestanden, wie die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft mitteilt. Die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität hat gegen den Autofahrer ein Strafverfahren unter anderem wegen Verdachts auf versuchte vorsätzliche Tötung und wegen Diebstahls eröffnet.

Polizistin nicht mehr in Lebensgefahr

Auch hat die Staatsanwaltschaft beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den Mann beantragt.

Die verletzte 39-jährige Polizistin ist nach wie vor in Spitalpflege. Laut Kantonspolizei schwebt sie nicht mehr in Lebensgefahr, ihr Zustand sei stabil. (pu)