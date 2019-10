«Ich erwarte kein faires Verfahren»

«Dieser Fall macht mir am wenigsten Sorgen. Ich muss sowieso freigesprochen werden», orakelt der beschuldigte Jurist, ehe er verkündet, dass er jetzt gehen wolle. «Können wir das abschliessen?» Und dann geht er noch vor der Urteilseröffnung.

Das mit dem Freispruch glaubt er wohl selber nicht, weil er «ohnehin kein faires Verfahren» erwartet. Und so kommt es dann auch aus seiner Sicht. Der 58-Jährige wird wegen Verletzung des Anwaltsmonopols mit 600 Franken gebüsst. Dazu kommen noch gut 1000 Franken Gerichts- und Strafbefehlsgebühren.

Studium reicht nicht

Anwaltsmonopol? Wer im Kanton Zürich eine Person in einem Strafprozess vor den Behörden verteidigen oder in einem Zivilprozess vor der Schlichtungsbehörde oder dem Gericht berufsmässig vertreten will, muss die Anwaltsprüfung bestehen und im kantonalen Anwaltsregister eingetragen sein.

Damit konnte der 58-Jährige nicht dienen. Er hatte zwar einst nicht nur das Jus-Studium «cum laude» abgeschlossen, sondern auch die Anwaltsprüfung bestanden. Doch als er in eine schwere persönliche Krise stürzte, verlor er das Patent. Dass er in der Folge auch wiederholt wegen Straftaten verurteilt wurde, liess ihn als nicht mehr zutrauenswürdig erscheinen. Zutrauenswürdigkeit ist aber eine der Voraussetzungen, um als Anwalt arbeiten zu dürfen.

Also schlägt sich der Mann als Lehrer und Rechtsberater durchs Leben. Im Fall, der ihn nun selber als Beschuldigter vor das Bezirksgericht Bülach brachte, vertrat er die Ehefrau eines ehemaligen Schülers in einem arbeitsrechtlichen Streit vor dem Friedensrichter und reichte später eine Forderungsklage beim zuständigen Bezirksgericht ein.

«Lasst mich in Ruhe»

Der 58-Jährige liess den Ehemann vom Gericht als Zeugen befragen. Er bestätigte, dass der Jurist die Interessen seiner Frau vertreten habe, dass er in einer «freundschaftlichen Beziehung zu ihm» stehe und sehr dankbar für seine Hilfe sei, auch weil er sich einen Anwalt gar nicht leisten könne.

«Sie habens gehört», sagte der Jurist zum Einzelrichter, «ich helfe den Leuten.» Schon acht- bis zehnmal sei er wegen angeblicher Verletzung des Anwaltsmonopols strafrechtlich verfolgt, aber noch nie verurteilt worden. «Warum lässt man mich nicht einfach in Ruhe?» Immer wenn sich das Gericht einmische, komme es nicht gut: Die Frau, die er vertreten habe, warte bis heute auf einen Entscheid.

Die strengen Regeln für die Vertretung vor Gericht soll die Qualität der Vertretung sichern, wie es in einem Urteil des Bundesgerichts heisst. Sie dienen dem Schutz der rechtsuchenden Person. «Muss die Frau vor mir geschützt werden?», fragt der 58-Jährige und gibt die Antwort gleich selber: «Die Leute haben Vertrauen zu mir.»

Unter Aufsicht

Für eine berufsmässige Vertretung brauchen Anwälte nicht nur die entsprechende Ausbildung und die persönlichen Eigenschaften. Es dürfen auch keine Strafurteile vorliegen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind. Sie müssen sich ans Berufsgeheimnis halten, eine Haftpflichtversicherung vorweisen und sich einer Aufsicht unterstellen.

Wars das für den 58-Jährigen? Kaum. Der Mann hat bereits angekündigt, dass er mit dem Fall ans Obergericht gehen wird. Davor hat er allerdings einen anderen Termin vor einem anderen Gericht. Thema: Verletzung des Anwaltsmonopols.

Starke Zunahme von Beschwerden gegen Anwälte

In Zivil- und Strafverfahren wird teilweise mit harten Bandagen gekämpft. Davon betroffen sind zunehmend auch die Anwälte der Streitparteien.

Gingen im Jahre 2012 bei der zuständigen Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte noch 29 Beschwerden ein, verdoppelte sich deren Zahl bis 2018 auf 56 Beschwerden. Laut Angaben von Oberrichter Beat Gut, dem Präsidenten der Aufsichtskommission, wird diese Zahl in diesem Jahr deutlich überboten werden.

Etwa neun von zehn Beschwerden stammen von Klienten, der Rest von Gerichten oder Verwaltungsbehörden selber. Bemerkenswerterweise beschweren sich die Klienten aber nicht etwa über ihren eigenen Anwalt, sondern über den Anwalt der Gegenpartei, von dem sie sich angegriffen fühlen. «Dabei wahrt der Gegenanwalt ja nur die Interessen seines Klienten», sagt Beat Gut.

Dies hat Folgen. So wurden im Jahr 2018 gut 77 Prozent aller Beschwerden entweder gar nicht an die Hand genommen oder das Verfahren wurde nach Vorabklärungen eingestellt. Im Jahr 2012 lag dieser Anteil noch bei 55 Prozent.

Wird ein Disziplinarverfahren eröffnet, hat die Aufsichtskommission Sanktionsmöglichkeiten, die von einer Verwarnung über eine Busse von höchstens 20’000 Franken bis hin zu einem befristeten Berufsverbot von höchstens zwei Jahren oder einem dauernden Verbot reichen können.

Von den 13 Disziplinarmassnahmen, die letztes Jahr verhängt wurden, gab es in neun Fällen eine Busse, in zwei Fällen eine Verwarnung und in je einem Fall einen Verweis und ein dauerndes Berufsverbot. Der Entzug des Anwaltspatents wird mit Namen im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht.

Die Beschwerden gegen Anwälte haben zwar stark zugenommen. Dass dies kein Indiz dafür ist, dass deren Arbeit schlechter geworden ist, zeigt ein Blick in die Bussenstatistik. Im letzten Jahr wurden 16 Prozent aller Beschwerden mit einer Busse erledigt. Im Jahre 2012 setzte es in 41 Prozent aller Beschwerden eine Busse ab. (thas.)