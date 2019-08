Arbeiter kippt mit Radlader um und verletzt sich tödlich

Ein Bauarbeiter ist am Mittwochnachmittag in Erlenbach ZH mit einem Radlader umgekippt. Der 52-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Der Arbeiter wollte mit seinem Gefährt, das mit Marmorplatten beladen war, eine leichte Böschung hoch fahren. Dabei kippte der Radlader auf die linke Seite. Der genaue Unfallhergang wird untersucht.

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Erlenbach hat sich am Mittwochnachmittag (7.8.2019) ein Mann tödliche Verletzungen zugezogen.https://t.co/AIw0NfLAeY#KantonspolizeiZürich #Unfall #Blaulicht pic.twitter.com/RFmYhFIU4U — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) 8. August 2019

(sda)