Auf der Jagd nach den Koks-Kurieren vom «Drogenjet»

Es ist nicht die Art von Ankunft, die man sich als Passagier nach einem 12-Stunden-Flug in einem fremden Land wünscht. Der junge Mann im schwarzen «Under Armour»-Trainingsanzug ist soeben mit dem Swiss-Direktflug aus der brasilianischen Millionenmetropole São Paulo in Zürich angekommen und biegt von der Gangway ins Gate E ein. Da treten zwei unauffällig gekleidete, athletische Mittdreissiger auf den Fluggast zu und bitten ihn höflich, aber bestimmt, kurz stehen zu bleiben. «Kantonspolizei Zürich, we have a few questions.»

Der Mann im Trainingsanzug reagiert verdutzt, aber sein Gesichtsausdruck verrät weniger Panik als vielmehr Müdigkeit – und Ärger über die unvorhergesehene Verzögerung. Vor den vorbeiströmenden Mitpassagieren muss er am Boden seinen Handkoffer öffnen, darin nestelt er nach den von den Polizisten verlangten Dokumenten. Mit leiser Stimme beantwortet er Fragen zum Hintergrund seiner Reise und den Plänen in der Schweiz. Nach ein paar Minuten lassen ihn die Polizisten gehen. Kein Treffer.

Auch Privatjets im Visier

«Ein Gate-Check», erklärt Roger Meier, Dienstchef Fahndungs- und Ermittlungsdienst der Flughafenpolizei. Eine Routinekontrolle, wie sie die Kantonspolizei täglich bei zahlreichen ankommenden Flügen aus aller Welt vornimmt, auch bei Privatjets. Fahnder in Zivilkleidung halten dabei nach möglichen Drogenkurieren Ausschau.

Im Einsatz ist die Polizei nicht nur am Gate. Bei der Passkontrolle beobachten an diesem Vormittag zwei Zivilpolizisten von leicht erhöhter Warte aus aufmerksam, ob sich Personen in den Warteschlangen verdächtig verhalten. Auch bei der Gepäckausgabe, beim Zoll und im Gepäckkeller sind Polizisten unterwegs, mitunter auch mit Spürhunden. Manchmal folgen die Beamten mutmasslichen Kurieren auch nach dem Zoll, um herauszufinden, wohin die Ware geht.

Nadelöhr Passkontrolle: Auch bei den Einreiseschaltern beobachten Drogenfahnder, ob sich Personen in den Warteschlangen verdächtig benehmen. Foto: Reto Oeschger

An diesem Vormittag konzentrieren sich Meiers Mitarbeiter «auf den GRU», wie der tägliche Direktflug aus São Paulo im Flieger- und Polizeijargon heisst. Die Abkürzung steht für den Flughafen São Paulo-Guarulhos. «Der GRU» steht seit geraumer Zeit im Visier der Zürcher Drogenfahnder: Weil er als eine Art «Drogenjet» gilt: Auf kaum einem anderen Flug werden so viele Kokainschmuggler verhaftet.

Nach dem Giesskannenprinzip

«Der Grossteil der Kokainschmuggler wird auf diesem Flug erwischt», bestätigt Fahnder Meier. Gemäss Statistik gingen der Polizei in den vergangenen Jahren zum Teil mehr als die Hälfte aller verhafteten Kokainschmuggler auf dem GRU-Flug ins Netz. Letztes Jahr waren von den 41 aufgegriffenen Kokskurieren 29 aus São Paulo eingereist, im Vorjahr 16 von 32.

Praktisch im Monatstakt vermeldet die Kantonspolizei Aufgriffe beim Jet aus São Paulo. Letztmals am Dienstag vergangener Woche, als sie eine 22-jährige Brasilianerin mit eineinhalb Kilogramm Kokain im Gepäck stoppte. Von der Veröffentlichung solcher Meldungen verspricht sich die Polizei auch abschreckende Wirkung. «Das wird in den einschlägigen Kreisen durchaus registriert», sagt Meier.

Doch die Wirkung bleibt beschränkt. Zu stark ist die Nachfrage nach Kokain, auch in der Schweiz. «Der Kokainkonsum hat global gesehen stark zugenommen, daher wird auch mehr Kokain geschmuggelt», stellt Meier lapidar fest. Das spürt auch der Flughafen Zürich: Dort hat die sichergestellte Kokainmenge letztes Jahr markant zugenommen. 83 Kilo stellten die Fahnder sicher, im Vorjahr waren es 28 Kilo, 2017 25 Kilo und 2016 52 Kilo. Daneben wurden 2019 am Flughafen rund 4 Tonnen Khat, 9,5 Kilogramm Heroin und 32 Kilogramm Haschisch beschlagnahmt.

«Die tägliche Direktverbindung São Paulo-Zürich ist attraktiv für den Kokainhandel», sagt Roger Meier. So gelangt die Droge, die vorwiegend in Kolumbien, Peru und Bolivien angebaut wird, direkt ins Zentrum von Europa. Drogenkuriere suchen den schnellsten, einfachsten und günstigsten Weg nach Europa, und ab Zürich gibt es viele Anschlussflüge zu anderen Europa-Destinationen.

Die Kartelle agieren dabei nach einer Art Giesskannenprinzip: Sie schicken gleichzeitig mehrere Kuriere auf die Reise, wenn ein Teil davon durchkommt, geht die Rechnung auf. Wie viele auffliegen, spielt keine Rolle, der Verlust ist im Preis einkalkuliert. Der Direktflug nach Zürich hat für die Schmuggler noch einen weiteren Vorteil: Für Bodypacker, die Kokain in Fingerlingen im Darm mit sich führen, ist die Dauer der Reise wichtig, damit sie die teure Fracht nicht vorzeitig auf der Toilette verlieren.

«Es gibt gewisse Merkmale, wir achten auf das, was von der Norm abweicht.»Roger Meier, Dienstchef Fahndungs- und Ermittlungsdienst der Flughafenpolizei

Doch wie gelingt es den Fahndern, in der Menge von über 200 Passagieren einen Drogenkurier ausfindig zu machen? Roger Meier hält sich bedeckt – aus taktischen Gründen. Nur so viel: «Es gibt gewisse Merkmale, wir achten auf das, was von der Norm abweicht.» Verdächtig kann etwa sein, wenn ein Reisender trotz der langen Reise nur mit Handgepäck unterwegs ist. Meiers Leute sind speziell geschult in der Verhaltenserkennung von verdächtigen Personen und Situationen nach der «Aspect»-Methode – eine Abkürzung für Analysing Suspicious Persons and Cognitive Training. Wichtig seien polizeiliches Gespür und langjährige Erfahrung.

Gespür und Erfahrung sind das eine, Daten das andere. Die Fahnder sind bereits gut vorbereitet, wenn sie einen Gate-Check vornehmen. Sie verfügen teilweise über Vorinformationen zu Passagieren und Gepäck und wissen so, auf wen oder was sie ein spezielles Augenmerk richten müssen. «Wir stehen in engem Kontakt mit entsprechenden Stellen in Brasilien», sagt Meier dazu nur. Dank der internationalen Vernetzung bekomme man auch wichtige Hinweise über neue Schmuggelrouten und -techniken.

Die Fahnder achten bei ihren Kontrollen am Gate auf spezielle Verhaltensmuster – «auf das, was von der Norm abweicht». Foto: Reto Oeschger

Bei den Schmuggelmethoden kennt die Fantasie der Täter kaum Grenzen. So finden Polizisten und Zöllner Kokain nicht nur in Koffern mit doppeltem Boden, sondern auch eingebaut in Schuhsohlen, Lautsprechern, Rollstühlen und Eispickeln, oder sie stellen in Kokain getränkte Kleider und Teppiche sicher.

«Alles abstreiten, bis zuletzt»

Erhärtet sich ein Verdacht, werden die mutmasslichen Drogenkuriere ans Gepäckband begleitet, wo sie ihren Koffer in Empfang nehmen und später im Polizeiposten öffnen müssen. «Die meisten streiten alles ab, bis zuletzt», sagt Meier. Mutmassliche Bodypacker werden geröntgt, bei positivem Befund wartet man, bis sie die Fingerlinge ausscheiden.

Zu Zwischenfällen kommt es laut Meier bei den Kontrollen kaum. Höchstens zu Ausfälligkeiten gegenüber den Polizisten.

Im Fall einer Festnahme drohen den ausländischen Drogenkurieren mehrjährige Freiheitsstrafen und die Ausschaffung aus der Schweiz. «Sie nehmen ein sehr grosses Risiko in Kauf», sagt Meier. Unter den Kurieren gebe es «arme Schlucker», welche das Kokain meist gegen ein eher bescheidenes Entgelt transportieren. Und die Abgebrühten, die regelmässig unterwegs sind und «harte» und «weiche» Flughafen genau kennen. Sie steigen eher seltener in den GRU-Flieger und bevorzugen einen Umweg über andere Destinationen, etwa in Spanien, Portugal oder Afrika, wo sie im Fall des Auffliegens nicht mit drakonischen Strafen wie in Asien rechnen müssen.

«Ein Katz- und Maus-Spiel»

An diesem Vormittag werden die Drogenfahnder beim Flug aus São Paulo für einmal nicht fündig. Weder der Gate-Check noch die Kontrollen bei der Einreise und der Gepäckausgabe führen zu einem Treffer. «Diesmal blieb nichts hängen», bilanziert Meier vor dem Gepäckband, auf dem noch immer Koffer aus São Paulo vorüberziehen. Er spricht von einem «Katz- und Maus-Spiel». Die Schmuggler änderten ihre Strategien laufend, die Polizei halte den Druck aufrecht, um Zürich als Destination für Koks-Kuriere möglichst unattraktiv zu machen. Und doch: Mit Blick aufs Gepäckband meint Fahnder Meier: «Fragt sich nur, ob hier nicht doch ein paar Kilo Kokain ihre Runden drehen.»