Bedürftige Geflüchtete bringen das Rote Kreuz ans Limit

Das Rote Kreuz des Kantons Zürich ist alarmiert. Die SOS-Beratungsstelle wird seit zwei Jahren von vorläufig aufgenommenen Ausländern regelrecht überrannt. Im Jahr 2017 stammten 254 Dossiers von Einzelpersonen oder Familien mit F-Ausweis, im Jahr 2018 waren es doppelt so viele. Damit betraf vergangenes Jahr die Hälfte der Dossiers vorläufig Aufgenommene, 2017 war es erst ein knappes Drittel.

Die rasante Steigerung brachte die Beratungsstelle – sie ist die einzige ihrer Art – sowohl personell als auch finanziell derart ans Limit, dass sie den Zugang einschränken musste. «Wir konzentrieren uns nun auf besonders verletzliche Personen, das heisst Familien, Alleinerziehende, Kranke und Personen über 50», sagt Ursula Weber, die Leiterin der Beratungsstelle.

Zwar kann sich nach wie vor jeder Hilfesuchende für eine Erstberatung anmelden, aber nicht mehr alle erhalten eine aufwendigere, längerfristige Beratung und finanzielle Unterstützung. Dennoch bleibt die Zahl der Hilfesuchenden mit F-Ausweis hoch; bis August zählte die Beratungsstelle schon wieder 391 Dossiers.

Ein Drittel weniger Geld

Auslöser für den Run auf die Beratungsstelle ist eine Gesetzesänderung, die die Stimmbürger im September 2017 befürworteten und die Mitte 2018 in allen Gemeinden in Kraft trat. Seither erhalten vorläufig aufgenommene Ausländer, die nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können, nur noch Asylfürsorge und keine Sozialhilfe mehr. In der Praxis bedeutet das für die Betroffenen rund dreissig Prozent weniger Geld für den täglichen Bedarf. Eine Einzelperson erhält noch 690 statt 986 Franken, eine fünfköpfige Familie 1645 statt 2386 Franken. Mit diesem Geld müssen die Bedürftigen unter anderem Essen und Kleider, Hygiene- und Haushaltsartikel sowie die Kosten für den öffentlichen Verkehr und Kommunikation bezahlen.

«Das ist so knapp bemessen, dass die kleinste unvorhergesehene Ausgabe die Budgets sprengt», sagt Ursula Weber. Nur schon eine Fahrt zur Botschaft des Heimatlandes oder die Packliste für ein Klassenlager – Wanderschuhe, Rucksack, Schlafsack, Regenjacke – könne diese Familien finanziell überfordern. «Diese Menschen sind gezwungen, überall um Hilfe zu betteln», sagt die Leiterin der Beratungsstelle.

Im Prinzip stünde es den Wohngemeinden frei, die Betroffenen in solchen Situationen selbst zu unterstützen. Anders als in der Sozialhilfe existieren aber keine verbindlichen Vorgaben für situative Leistungen, was zur Folge hat, dass manche Gemeinden wie etwa die Stadt Zürich relativ grosszügig sind, während andere knausern. «Überall dort, wo die Gemeinden die neuen Regeln restriktiv anwenden, wird es für Familien prekär», sagt Matthias Mölleney, Vizepräsident des Roten Kreuzes.

«Integration kann ohne vernünftige Startchancen nicht funktionieren.»Matthias Mölleney, Vizepräsident des Roten Kreuzes

Er spricht von einem Teufelskreis, der die Integration massiv erschwere: «Die Leute kommen da nicht mehr raus.» Das knappe Budget lasse kaum eine Teilnahme am sozialen Leben zu. Damit sei eine Grundvoraussetzung für die Integration in die Schweizer Gesellschaft infrage gestellt.

Das sei umso schlimmer, als etliche Gemeinden auch bei integrationsfördernden Leistungen wie Sprachkursen für vorläufig Aufgenommene geizten. Manche zahlten Müttern aus Prinzip keine Kurse mit der Begründung, die Frauen müssten sowieso zu den Kindern schauen. Andere übernähmen zwar die Kurskosten, nicht aber die Fahrkosten. «Wir stellen eine gewisse Diskriminierung von Frauen fest», sagt Ursula Weber. «Der grosse Spielraum ermöglicht es den Gemeinden, das Gesetz willkürlich anzuwenden.»

Eine Beobachtung, die auch die Monitoring- und Beratungsstelle für vorläufig aufgenommene Personen (Map-F) macht. In zwei Berichten hat Map-F auf die grossen Unterschiede hingewiesen. Dass die Betroffenen nun auf anderem Weg Hilfe suchen, sei die logische Konsequenz, sagt Map-F-Geschäftsleiter Moritz Wyder: «Die Zivilgesellschaft muss einspringen, wo der Staat die Leistungen einschränkt.»

Systemänderung gefordert

Das Rote Kreuz ist nicht die einzige Beratungsstelle, die den Systemwechsel spürt. Im Brot-Egge, der Anlaufstelle des Sozialwerks Pfarrer Sieber, bitten deutlich mehr vorläufig Aufgenommene um Bezugskarten für vergünstigte Lebensmittel und Kleider. Vor allem in den ersten Monaten sei es zu einem starken Anstieg gekommen, sagt Leiter Patrick Wietlisbach: «Jetzt hat sich die Zahl auf deutlich höherem Niveau stabilisiert.»

Den Systemwechsel angestossen hatte die SVP. Ihr Hauptargument im Abstimmungskampf: Wer weniger Geld vom Staat bekomme, der habe einen höheren Anreiz, zu arbeiten. Und es sei an den Betroffenen selbst, für ihre Integration zu sorgen. Aus Sicht von Ursula Weber und Matthias Mölleney geht das aber nicht auf. «Unserer Erfahrung nach wollen diese Leute arbeiten», sagt Weber, «aber nach wie vor stellen viele Arbeitgeber keine vorläufig Aufgenommenen ein.» Fänden die Betroffenen schliesslich doch eine Anstellung, sei diese häufig zu schlecht bezahlt, als dass sie damit eine ganze Familie über die Runden bringen könnten.

Mölleney erinnert an den expliziten Auftrag des Bundes, auch vorläufig Aufgenommene zu integrieren: «Aber Integration kann ohne vernünftige Startchancen nicht funktionieren.» Es brauche deshalb dringend eine Korrektur: «Wenn man den Entscheid der Stimmbürger nicht korrigieren und den Grundbedarf nicht erhöhen will, dann brauchte es wenigstens ein zweites Budget, aus dem alles finanziert wird, was dem Spracherwerb und der Integration dient.» Das Rote Kreuz könne diese Leistungen unmöglich allein erbringen. Nun sei es an den Politikern, einzusehen, dass sie mit dem jetzigen System «mehr Probleme schaffen als lösen.»