Herr Lüthi, sind Sie sicher, dass die Prüfungen noch ­geheim sind?

Auf jeden Fall. Seit Januar liegen die fertigen Aufgaben auf einem vom Kanton geschützten Server. Gedruckt werden sie seit Jahren von denselben zwei Leuten in einer Art Hochsicherheitstrakt. Der Sicherheitsstandard muss so hoch sein, denn wenn etwas durchsickert, wäre das eine ­Katastrophe. Bisher hat es kein Leak gegeben. Wir haben die ­Sache im Griff.

Ist die Gymiprüfung diesmal schwieriger als letztes Jahr?

Wir meinen ehrlich, dass sie gleich schwierig ist. Dieselben Leute haben die Prüfungen geschrieben.

Was für Leute?

Pro Prüfungsfach ist das eine Fachkommission bestehend aus einem Präsidenten oder einer Präsidentin und sechs bis acht Gymi- und Volksschullehrpersonen. Sie beginnen zum Teil schon im Sommer. Anschliessend begutachten zwei bis drei Lehrpersonen die fertige Prüfung und geben Rückmeldung. Dann wird noch nachgebessert.

Die zentrale Aufnahmeprüfung (ZAP) gibt es seit rund zehn Jahren, vorher schrieb jede Kanti eigene Tests. Die ZAP soll gerechter sein – ist sie das?

Absolut. Laut Bildungsauftrag müssen wir die Schülerinnen und Schüler finden, die von allen am besten studieren können und später einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Die Prüfung muss deshalb für alle Kinder im Kanton gleich sein. Es geht nicht, dass jede Schule nach eigenem Gutdünken Kinder aufnimmt ­respektive den Notenmassstab beliebig anpassen kann, um Klassen aufzustocken.

Apropos gerecht: Angeblich sind Mathematikaufgaben teilweise so kompliziert formuliert, dass Kinder von Migranten sie nicht verstehen.

Unserer Fachkommission ist das sehr bewusst. Sie legt deshalb seit Jahren grossen Wert darauf, dass die Sätzlirechnungen a) nur aus Hauptsätzen bestehen und b) ausschliesslich deutsche und c) keine dialektal gefärbten Wörter enthalten.

Welchen Notenschnitt muss ein Kind erreichen, um den Übertritt zu schaffen?

Fürs Langzeitgymnasium zählen die Vornoten in Mathe und Deutsch, die zusammen mit den Prüfungsnoten in den beiden Fächern einen Schnitt von 4,5 ergeben müssen.

Die Schwachstellen im System sind die Vornoten und der Aufsatz. Die Vornoten vergeben die Primarlehrer.

Ein Kind, das mit zwei Fünfern – in Mathe und Deutsch – an die Langgymi-Prüfung kommt, hat eine Chance von weit unter 20 Prozent, eine Matura zu machen. Zwei Fünfer reichen im Normalfall nicht, mit besseren Noten steigen die Chancen kontinuierlich an, das zeigt unsere Statistik. Das heisst, dass die Noten der Zürcher Primarlehrerinnen und -lehrer nicht so schlechte Indikatoren sind. Mein Vertrauen in sie ist absolut gegeben.

Es gibt aber Lehrpersonen in der Stadt, die dem Druck von Eltern nicht standhalten und allen Prüflingen Sechser geben. Gleichzeitig verzichten sie auf Elterngespräche.

Mir ist keine Schule bekannt, die das so macht. Die sexy Geschichten sind immer Einzelfälle. Wenn das so wäre, dann ist es ein Skandal. Es ist ein Unterwandern des Systems – aus Ermüdung. Allerdings: Wenn ein Kind zwei Sechser bekommen hat, aber seine Leistungen zwei Fünfer wert sind, wird es die Matura nicht schaffen. Es wird unterwegs scheitern. Und das ist dann wieder eine andere Diskussion, wie cool es ist, mit 17 aus dem Gymnasium zu fallen.

«Es ist schwierig, hinzunehmen, dass ein Jurist meint, einen Aufsatz

besser bewerten zu können als zwei Sprachlehrer.»



Zu reden gibt auch der Aufsatz. Kennen die Korrigierenden den Namen des Kindes, das den Text geschrieben hat?

Ja. Jetzt wird in der Schulleiterkonferenz diskutiert, ob man anonymisieren soll, wenn die ZAP-Software in ein, zwei Jahren erneuert wird. Die einen wollen anonymisieren, damit Migrantenkinder dieselben Chancen haben. Aber der Schuss könnte hinten hinausgehen. Denn viele Gymilehrer sind wohlwollende Menschen und würdigen es, wenn der Aufsatz sprachlich nicht perfekt, inhaltlich aber hervorragend ist – gerade auch, wenn der Name fremdländisch klingt. Das kann bei anonymisierten Prüfungen nicht mehr geschehen.

Können Aufsätze überhaupt objektiv bewertet werden?

Es gibt viele Bewertungsregeln. Der Aufsatz ist ein super Instrument, das mithilft, zu zeigen, wer an ein Gymi gehört. Es hat Kinder, die sich in einer zweiseitigen Geschichte komplett verlieren. Wenn zum Beispiel aus der Katze vom Anfang der Geschichte am Ende ein Vogel geworden ist, weil es das Kind vergessen hat. Wir Sprachlehrer behaupten, dass wir uns einig sind, ob ein Aufsatz genügend ist oder nicht.

Wie laufen die Korrekturen ab?

Sobald die Prüfungen beendet sind, werten Gymilehrpersonen in einer Vorkorrektur eine Auswahl aus und passen den Bewertungsmassstab der Fachkommissionen möglicherweise an, wenn sich zeigt, dass eine Aufgabe schwieriger war als erwartet. Am Nachmittag korrigieren die Sprach- und Mathelehrer dann mit dem endgültigen Massstab quer, das heisst, jede Person bewertet immer dieselbe eine Aufgabe. Die Aufsätze lesen die Deutschlehrer – rund 30 Texte pro Person – und setzen eine erste Note. Dann geben freiwillige Volksschullehrer eine zweite Note. Vielleicht bei 3 von 30 müssen die beiden diskutieren und sich einig werden.

Kennen die Volksschullehrer die erste Note?

Ja. Das ist auch ein Punkt, den man diskutiert.

Beim Aufsatz gibt es immer wieder Probleme: Eltern legen Rekurs ein. Kürzlich hat ein Vater recht erhalten.

Daran nage ich ehrlich gesagt noch immer. Juristen haben hier letztlich einen Aufsatz inhaltlich beurteilt. Es ist schwierig, hinzunehmen, dass ein Jurist meint, einen Aufsatz besser bewerten zu können als zwei Sprachlehrer.

Wie viele Rekurse gab es 2019?

89, davon wurden 4 ganz oder teilweise angenommen.

Das sind doppelt so viele wie im Jahr zuvor.

Aber wenn 85 von 89 nicht angenommen werden, heisst das, dass wir korrekt arbeiten.

Trifft es zu, dass Vorgaben der Bildungsdirektion bestimmen, wie viele Kinder bestehen sollen – 20 Prozent aller Schüler im Kanton sollen eine Matura machen –, und dass der Notenschlüssel darauf abgestimmt wird?

Nein, das stimmt so nicht. Ich möchte es umdrehen: Weil wir die Prüfung von Jahr zu Jahr ähnlich schwierig gestalten, ist die Aufnahmequote immer ähnlich hoch. Wenn man die einzelnen Schulen anschaut, gibt es grosse Unterschiede.

Die höchste Aufnahmequote fürs Langgymi hatte 2018 das Literargymnasium Rämibühl mit 61 Prozent, während es in Bülach knapp 50 Prozent der Prüflinge schafften.

Das wird mit dem sozioökonomischen Einzugsgebiet der Schulen erklärt. Die hohe Dichte von Akademikereltern in der Stadt hat einen höheren Anteil an Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zur Folge.

Am Rämibühl herrscht ein Riesenandrang. Hat ein Kind deshalb dort geringere Chancen zu bestehen?

Nein, die Kinder müssen überall dieselbe Leistung bringen. Zum Beispiel muss ein Kind am Rämibühl und bei uns in Bülach für einen Vierer 32 Punkte holen.

Aber in der Stadt wird strenger korrigiert. Lehrpersonen klagen, der Druck, Kinder schlecht zu benoten, sei enorm.

Ich gehe fest davon aus, dass es nicht stimmt, und kenne auch keine Lehrpersonen, die das sagen. Wenn dem so wäre, müssten wir kapitulieren. Dann ist die ZAP nicht mehr zentral.

Fremdsprachige erhalten erst am Gymnasium spezifischen Stützunterricht. Würde die Maturaquote zu hoch, wenn mehr solche Kinder die Prüfung bestünden?

Es gibt auch auf Vorgymi-Stufe Unterstützung: das Programm Chagall für Sekschüler am Gymi Unterstrass und Chance Wiedikon für Sechstklässler. Aber welches Kind kommt in ein Programm? Das mit einer engagierten Lehrerin oder das mit ehrgeizigen Eltern? Ein absolut gerechtes System bringen wir nicht hin. Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind, mit einem Langgymi, einer ZAP und mit der Probezeit.

Trotzdem die Frage: Wird die ZAP fallen?

Das wird immer wieder diskutiert. Die Abschaffung der ZAP würde den Druck auf die Primarlehrer aber nochmals verstärken. Zudem zeigen die Zahlen, dass die ZAP relativ genau erkennt, wer ein Gymi schaffen kann.

Wurden Sie schon bestochen?

Nein, in dieser Hinsicht sind die Leute wirklich sauber.