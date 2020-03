Bloss keine Entlassungen jetzt

Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) ist der Grossmeister der demonstrativen Gelassenheit, aber selbst er konnte diesmal den Berg an Sorgen nicht überspielen, der auf ihm lastet. Quasi über Nacht hat die Kantonsregierung ein Nothilfepaket geschnürt für die vielen Zürcher Firmen und Berufstätigen, die wegen der Coronakrise in der Existenz bedroht sind. Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) gab gleich zu Beginn der gestrigen Orientierung das Eiltempo vor: «Wir dürfen keinen Tag mehr verlieren.»

Mit der ersten Sofortmassnahme will der Regierungsrat um jeden Preis verhindern, dass jetzt Leute auf die Strasse gestellt werden. Um das zu erreichen, sichert er Banken wie der ZKB, UBS, CS oder Raiffeisen eine Kreditausfallgarantie über 425 Millionen Franken zu. So soll diesen die Risikoscheu genommen werden, damit sie Firmen in finanziellen Nöten auch im Zweifelsfall Geld leihen. Die Soforthilfe gilt nur für Zürcher KMU mit bis zu 250 Angestellten, um Grossunternehmen soll sich der Bund kümmern. Stockers Botschaft an die Arbeitgeber ist: «Sprecht keine Kündigungen aus, wir werden für Liquidität sorgen.»

8000 Firmen stellen Anträge

Anzeichen für erste Entlassungen gibt es bereits. Laut Walker Späh haben in den letzten drei Tagen die Anmeldungen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) zugenommen. Den Ernst der Lage spiegelt auch die rapide zunehmende Zahl an Anträgen für Kurzarbeit: Seit Ende Februar meldeten sich 8000 Firmen an, davon 2500 allein am gestrigen Vormittag. Normalerweise sind es in einem ganzen Monat nur ein Dutzend.

Weitere Notmassnahmen:

Es gibt unbürokratische Finanzhilfe für Selbstständigerwerbende, damit diese nicht in die Sozialhilfe abgleiten. Der Kanton setzt dafür 15 Millionen Franken aus der ZKB-Jubiläumsdividende ein, die Gemeinden sollen das Geld für Notfälle einsetzen. Wie das genau zu geschehen hat, ist noch offen. Stocker hofft, dass Bund und Gemeinden den Betrag weiter erhöhen. Die Stadt Kloten etwa will 4 Millionen einsetzen – auch für Fälle wie die selbstständige Coiffeuse ohne Reserven, die nun keine Kunden mehr empfangen darf.

Es gibt 28 Millionen Franken an zusätzlicher finanzieller Unterstützung für gemeinnützige Organisationen aus Kultur, Bildung, Sozialem und Sport.

Diverse Massnahmen betreffen die Steuern. So wird die Frist zum Einreichen der Steuererklärung für alle auf Ende Mai erstreckt. Wer wegen der Krise mit Verlusten oder Einkommenseinbussen rechnet, kann die provisorische Rechnung anpassen lassen. Und wer wegen der Krise die definitive Rechnung nicht zahlen kann, erhält Aufschub.

Die Regierung hat all diese Massnahmen trotz fehlender gesetzlicher Grundlage per sofort beschlossen. Sie stützt sich auf den Notstandsartikel der Kantonsverfassung.

Zürichs politische Parteien begrüssen das Paket fast durchs Band und loben das hohe Tempo. Jetzt seien Massnahmen gefordert, die den Spielraum maximal ausreizten. Kritik gibt es von den Gewerkschaften. Markus Bischoff, AL-Kantonsrat und Präsident des Gewerkschaftsbundes, spricht von einem «zaghaften Schritt in die richtige Richtung». Er vermisst einerseits Ansätze zum Gesundheitsschutz von allen, die weiterhin draussen arbeiten müssen, andererseits, dass die finanzielle Hilfe für Firmen nicht an eine Arbeitsplatzgarantie für die Angestellten geknüpft ist.

Zu wenig für Selbstständige

Am meisten zu reden geben die 15 Millionen für Selbstständige in Notlagen – das ist einigen zu wenig. SP-Nationalrätin Jacqueline Badran spricht gar von einem «Witz». Die Regierung habe den Fokus einmal mehr auf die grossen Unternehmen gelegt und kleinere wie Coiffeurläden oder Eventmanager vergessen, obwohl diese unmittelbar von Einnahmeausfällen betroffen seien. Auch die Kantonsräte Marc Bourgeois (FDP) und Jürg Sulser (SVP) halten die 15 Millionen Franken für zu knapp. «Es ist ein Anfang», sagt Sulser.

Badran vermisst zudem einen weiteren Punkt: Sie ruft den Kanton auf, in eigenen Liegenschaften auf Mieteinnahmen von Unternehmen wie Restaurants zu verzichten, solange diese geschlossen bleiben müssen. Das Gleiche solle für Gemeinden und kommerzielle Vermieter gelten.

Der Zürcher Bankenverband begrüsst und unterstützt die Massnahmen mit Nachdruck. Die Handelskammer sieht sie als «richtige Antwort auf die derzeitige Hauptherausforderung der Unternehmen». Positiv urteilt auch Werner Scherrer vom Kantonalen Gewerbeverband, zumindest mit Blick auf die KMU. Bei Kleinstbetrieben sieht aber auch er Probleme und hofft daher auf den Bund.