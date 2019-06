Blutiger Streit unter Fussball-Vätern

Es hätte ein friedlicher Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz Beichlen werden können. Ein Freundschaftsspiel zwischen den D-Junioren des FC Wädenswil und des FC Oerlikon/Polizei ist an jenem 21. Januar 2018 angesagt. Die 10-jährigen Jungs freuen sich. Ihre Eltern am Spielfeldrand auch. Doch dann kommt alles anders.

Der harmlose Kick plätschert dahin, die Spielermütter unterhalten sich, als plötzlich ein energischer Pfiff des Schiedsrichters über den Platz hallt. Grund: Ein Wädenswiler und ein Oerliker Junior liegen sich in den Haaren. Der Schiedsrichter greift ein und versucht die Hitzköpfe zu trennen, doch vergeblich. Die Trainer stürmen aufs Feld, die Hilfstrainer, die Ersatzspieler und dann auch die Eltern. Die friedliche Stimmung kippt, und auf dem Spielfeld bildet sich ein Pulk von aufgebrachten Erwachsenen. Besonders aktiv involviert sind die Väter der beiden Streithähne, ein 55-jähriger Chauffeur und ein 36-jähriger Verkäufer, und dazu dessen Bruder, ein 31-jähriger Gerüstbauer. Die Situation gerät ausser Kontrolle. Nach wenigen Minuten ist die wilde Prügelei vorüber. Der Gerüstbauer steht mit schmerzverzerrtem Gesicht und ausgerenkter Schulter auf dem Feld, der Chauffeur blutüberströmt mit zertrümmertem Nasenbein und Jochbein. Der Verkäufer bleibt unverletzt.

Drei Tatversionen

Gestern trafen sich die drei wieder am Bezirksgericht in Horgen. Sie sind alle wegen Raufhandels angeklagt – eines Tatbestands, den der Gesetzgeber für Streitereien geschaffen hat, bei denen es Verletzte oder sogar Tote gegeben hat, bei denen aber unklar ist, welche Person für welche Verletzung verantwortlich ist. In diesem Fall verlangte der Staatsanwalt für die drei Beschuldigten bedingte Gefängnisstrafen zwischen neun und elf Monaten. In Horgen wird klar, weshalb er den Tatbestand des Raufhandels gewählt hat: Alle drei haben eine vollkommen andere Tatversion zu bieten. Klar wird auch, dass der Streit nicht beigelegt ist, es gibt weder Handschläge noch Worte des Bedauerns.

Der Verkäufer beschuldigt den Chauffeur und ist sich zu «tausend Prozent» sicher, dass seine Version richtig ist. «Ich bin kein gewalttätiger Mensch.» Er sei als Letzter auf den Platz gelaufen, weil er gesehen habe, wie der Chauffeur – ein kräftiger grosser Mann – «über seinem Bruder» gewesen sei. Doch der Chauffeur sei so aggressiv auf ihn losgekommen, dass «ich richtig Angst hatte». Um ihn abzuwehren, will er ihm mit der Hand «ins Gesicht gegriffen haben». Wie er die Nase und das Jochbein gebrochen hat, kann er nicht erklären.

Der Richter betont, dies sei ein Freispruch zweiter Klasse: «Ich kann keinem von Ihnen glauben.»

Der Chauffeur sitzt regungslos da, während der Verkäufer spricht. «Alles erfunden», meint er und beschuldigt den Verkäufer und den Gerüstbauer. «Ich bin zu einer Million Prozent sicher, dass ich recht habe», sagt er. Der Verkäufer schüttelt auf der anderen Seite der Anklagebank den Kopf. Mit grossen Schritten will der Chauffeur auf den Platz gelaufen sein, um seinem Sohn beizustehen. Doch da sei «wie ein Blitz» der Gerüstbauer aufgetaucht und habe ihm die Faust ins Gesicht geschlagen. Am Boden liegend, sei ihm noch ins Gesicht getreten worden vom Verkäufer, den er kurz darauf neben sich wahrgenommen hat.

Version drei stammt vom Gerüstbauer, einem drahtigen kleinen Mann. Er sei auf den Platz gelaufen, um seinem Neffen zu helfen. Darauf sei er vom Chauffeur zu Boden geworfen worden. Eine Beteiligung am Raufhandel streitet er ab: «Ich habe ja die Schulter ausgerenkt.»

In dubio pro reo

Der Verteidiger des Verkäufers plädiert auf Freispruch. Dessen Aussagen seien glaubhaft, jene des Chauffeurs konstruiert, die angeblichen Fusstritte habe nur dessen Frau gesehen. Zudem habe er seinen Mandanten beleidigt, «Figg deine Mutter» und Ähnliches wollen Zeugen gehört haben. Der Verteidiger des Chauffeurs findet den Vorfall grundsätzlich beschämend. Doch auch er fordert für seinen Mandanten einen Freispruch und bezeichnet die Aussagen der andern als «Blödsinn».

Angesichts der sich diametral widersprechenden Aussagen schliesst sich der Richter den Verteidigern an und spricht alle frei – nach dem Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten». Eine Körperverletzung könne auch keinem wirklich nachgewiesen werden. Der Richter betont aber, dies sei ein Freispruch zweiter Klasse: «Ich kann keinem von Ihnen glauben.» Für ihn ist klar: Alle drei haben eine Mitschuld an der Eskalation auf der Beichlen.

(Tages-Anzeiger)