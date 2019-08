Brand in Lachen: Bevölkerung kann Fenster wieder öffnen

In einer Bootswerft in der Seestrasse in Lachen ist kurz nach Mitternacht ein Brand ausgebrochen. Aufgrund des beissenden Rauches und der Geruchsimmissionen bat die Kantonspolizei Schwyz die Bevölkerung von Lachen, die Türen und Fenster zu schliessen.

Kurz vor sieben Uhr meldet die Polizei, dass die Fenster und Türen wieder geöffnet werden können, weil Luftmessungen negativ verliefen. Die Löscharbeiten an der Bootswerft in Lachen seien aber noch im Gange.

Durch den Brand sind die Bootswerft und die eingelagerten Boote stark beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden. Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz standen rund 180 Einsatzkräfte der Feuerwehren von Lachen, Galgenen, Schübelbach, Altendorf, der Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon und Einsiedeln, dem Seerettungsdienst Pfäffikon, dem Kata-Stab Siebnen, dem SEE Höfe, dem Rettungsdienst Lachen, dem Amt für Umweltschutz und der Kantonspolizei Schwyz.

Meldungen über verletzte Personen liegen zur Zeit nicht vor. (hwe/sda)