Bürgerliche gegen Lohnerhöhungen – Regierung hält daran fest

Am Ende war es Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP), der den Bürgerlichen ins Gewissen redete: «Sie senden kein gutes Signal aus ans Personal.» Zu dem Zeitpunkt war bereits klar, dass SVP, FDP, CVP und GLP das Lohnbudget um rund 15 Millionen Franken kürzen würden. Erklärtes Ziel: weniger Lohnerhöhungen und Einmalzulagen (zum Nachrichten-Ticker).

Es ist ein Entscheid für die ­Galerie: Der Kantonsrat hat nicht die Kompetenz, über Lohnerhöhungen zu entscheiden, und Stocker hatte schon vor acht ­Tagen klargemacht: «Der Regierungsrat hält an den Lohnerhöhungen fest.» Er werde das Geld anderswo einsparen.

Für die bürgerliche Ratsseite sind die Lohnerhöhungen im ­geplanten Umfang übertrieben. Den Kantonsangestellten gehe es gut. Nächstes Jahr erhielten sie eine fünfte Ferienwoche, sagte André Müller (FDP, Uitikon): «Das ist eine ausserordentliche Steigerung. Deshalb sollten andere Lohnmassnahmen zurückhaltend gesprochen werden.»

Zeit für ein Zeichen

Keine Chance hatte der Antrag der SP auf 100 zusätzliche Millionen für das Personal. Löhne unter 100'000 Franken sollten um 2,5 Prozent steigen, höhere um 2 Prozent. Und für Frauen sollte es 50 Franken pro Monat zusätzlich geben. Es sei Zeit für ein Zeichen, sagte Michèle Dünki (SP, Glattfelden): «Seit 2010 wurden auf dem Buckel der Angestellten 600 Millionen Franken gespart.» Romaine Rogenmoser (SVP, Bülach) fand den ­Antrag «unverschämt».

Letztlich entfielen 102 Stimmen auf den Kürzungsantrag, während der Antrag der SP, den Grüne, EVP und AL unterstützten, nur 69 Stimmen erzielte. Zwei Ratsmitglieder wollten den Vorschlag des Regierungsrats unverändert lassen.

Die Personalkosten waren der letzte Budgetposten in einer da schon über 16-stündigen Debatte, die zusehends ihren Tribut forderte. Nicht nur die Debatte um die Löhne wurde zeitweise laut und emotional geführt. Einmal sprach Valentin Landmann (SVP, Zürich) zu Hitzestaus in der Stadt Zürich, die nirgends traktandiert waren. Und Hans-Peter Amrein (SVP, Küsnacht) behauptete beim Thema Gewässerschutz, die Klientel der Linken in der Stadt Zürich kontaminiere das Wasser mit Kokain.

Die neue linksgrüne Mehrheit spielte praktisch nur beim ­Naturschutz. Der Kantonsrat stockte sowohl das Budget für den Waldschutz als auch die Einlagen in den Natur- und Heimatschutzfonds um je 1,5 Millionen Franken auf. «Der Zürcher Natur geht es mies», sagte Theres ­Agosti Monn (SP, Turbenthal). Beim Waldschutz machten auch FDP, CVP und der grösste Teil der SVP mit. Anders beim Natur- und Heimatschutzfonds, dort sagten die drei Fraktionen Nein. Der Rat überwies den Antrag mit 93 zu 82 Stimmen.

Klimaschutz: Mit 125 zu 45 sprach sich der Rat für einen Antrag der Grünen aus, Folgendes im kantonalen Entwicklungs- und Finanzplan, der parallel zum Budget beraten wird, festzuschreiben: «Der CO 2 im Kanton Zürich wird deutlich reduziert. Die Absenkung orientiert sich am Ziel des Übereinkommens von Paris von 2015.» Dagegen stimmte nur die SVP.

Kinder- und Jugendheimgesetz: Der Rat kürzte 1,7 Millionen Franken bei den Stellen, die Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) für die Einführung des Kinder- und Jugendheimgesetzes beantragt hatte. Diese Mehrkosten seien anderswo zu kompensieren, fand die Mehrheit der vorberatenden Kommissionen. Die GLP unterstützte die Kürzung, die CVP nicht. Sie wurde mit 88 zu 71 Stimmen angenommen.

Amt für Informatik: Für Ver­wirrung sorgte ein Antrag von SVP, FDP und GLP, beim neu geschaffenen Amt für Informatik 10,6 Millionen Franken zu kürzen und weitere 10,6 Millionen anderen Direktionen zu verrechnen. Weil der Antrag erst am ­Vortag eingereicht worden war, konnte die Finanzkommission seine Auswirkungen nicht mehr beraten. Kommissionspräsident Tobias Langenegger (SP, Zürich) kommentierte das mit den maliziösen Worten an den Kantonsrat: «Der Entscheid liegt bei ­Ihnen – ich wünsche Ihnen viel Erfolg.» Der Rat winkte den Antrag mit 98 zu 77 Stimmen durch.