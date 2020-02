Bund hat Swiss voreilig mit 200'000 Franken gebüsst

Wer ist schuld, wenn in Kloten Flugpassagiere mit ungültigen oder gefälschten Pässen stranden? Das Ausländer- und Integrationsgesetz weist die Verantwortung zum grössten Teil den Flugunternehmen zu. So heisst es im Artikel 92 zur Sorgfaltspflicht: «Die Luftverkehrsunternehmen müssen alle zumutbaren Vorkehren treffen, damit sie nur Personen befördern, die über die für die Einreise in den Schengen-Raum oder für die Durchreise durch die Transitzonen der Flughäfen erforderlichen Dokumente verfügen.»

Diese Sorgfaltspflicht soll die Schweizer Fluggesellschaft Swiss im zweiten Halbjahr 2017 verletzt haben. Sie flog aus den fünf amerikanischen Städten São Paulo, Boston, Los Angeles, San Francisco und Miami 49 Personen nach Zürich, obwohl diesen die dafür nötigen Dokumente fehlten. Das Staatssekretariat für Migrationsamt (SEM) spricht von unberechtigten Passagieren (inadmissible passengers, Inad) und büsste die Swiss im Dezember 2018 wegen der Verletzung der Sorgfaltspflicht mit 196'000 Franken (4000 Franken pro Person). So ist es im Artikel 122 des gleichen Gesetzes vorgesehen.

Beweis nicht erbracht

Wie sich nun zeigt, hat das SEM die Busse voreilig ausgesprochen. Gemäss SEM sind aus diesen Destinationen mit kleinem «Migrationsrisiko» in der fraglichen Zeit überdurchschnittlich viele Inad transportiert worden. Doch die Swiss akzeptierte die Bussenverfügung nicht und reichte beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Man habe an den amerikanischen Destinationen alle zumutbaren und üblichen Vorkehrungen an den Gates getroffen.

Dem SEM wirft die Swiss vor, ihre Beschuldigungen ungenügend belegt zu haben. Es gelte die Unschuldsvermutung, solange der Staat den Beweis nicht erbracht habe, dass die Kontrollen der Swiss ungenügend seien.

Migrationsbehörde war nachlässig

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil der Fluggesellschaft «vollumfänglich» recht gegeben. Ob Kontrollpersonal und technische Hilfsmittel genügen, mit denen die Swiss Pässe und Visa prüft, stellt das Gericht allerdings auch nicht fest. Die Migrationsbehörde habe es über Monate versäumt, die Wahrheit über die Kontrollen herauszufinden. Das Amt sei nur rudimentär und summarisch über die Kontrollen informiert gewesen, als es den Bussenentscheid gefällt habe.

Laut dem Gericht hätte es von der Swiss zwingend detaillierte Informationen einfordern müssen, zumal die Fluggesellschaft zur Mitwirkung bereit gewesen sei. So bleibe es lediglich eine Vermutung, dass die Kontrollen der Swiss ungenügend gewesen seien. Das reiche für eine Bestrafung nicht. Das Gericht hob die Verfügung vom Dezember 2018 auf und verlangte vom Staatssekretariat für Migration ein gründliches Beweisverfahren für alle fünf Destinationen. Nur so könne es beurteilen, ob die Swiss ihre Sorgfaltspflicht verletzt habe. Das SEM könnte den Fall ans Bundesgericht weiterziehen.

Frühere Verfahren eingestellt

Es ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass das SEM mit der Bestrafung von vermeintlich nachlässigen Luftverkehrsgesellschaften scheitert. Im Jahr 2009 eröffnete es zwei Dutzend Verfahren gegen 13 Gesellschaften, die 188 Inad in die Schweiz transportiert hatten. Damals mussten alle Verfahren eingestellt werden, weil die rechtliche Grundlage nicht für eine Verurteilung ausreichte. In der Folge wurde das Ausländergesetz in den entscheidenden Artikeln angepasst.