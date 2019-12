Bus kracht in Auto – junger Fahrer verletzt

Gestern Dienstagabend um 18 Uhr ist es an der Tösstalstrasse in Winterthur zu einer frontalen Kollision zwischen einem Stadtbus und einem Personenwagen gekommen. Dies geschah, als der Buschauffeur bei der Bushaltstelle «Waldegg» links abbiegen wollte. Das stadteinwärts fahrende Fahrzeug prallte in den Bus.

Der Autolenker, ein 20-jähriger Schweizer, musste mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Im Bus wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt.

Die Tösstalstrasse musste vorübergehend vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im öffentlichen und privaten Verkehr führte. (pu)