Coronakrise: Flughafen Zürich rechnet mit deutlichen Einbussen

Der Flughafen Zürich rechnet wegen der Coronakrise für das laufende Jahr mit deutlichen Umsatzeinbussen. Das sagte Flughafenchef Stefan Widrig an der diesjährigen Bilanzmedienkonferenz. Seit die Epidemie auf Europa übergegriffen hat, gehen vor allem die kurzfristigen Flugbuchungen massiv zurück. In der Folge haben viele Airlines Flüge gestrichen. Allein die Swiss und ihr Mutterkonzern, die Lufthansa, reduzieren ihr Angebot im März und April um etwa die Hälfte. Der Flughafen selbst verzeichnete an einzelnen Tagen im März um ein Fünftel weniger Passagiere als üblich.

Genauere Zahlen und Prognosen für das laufende Jahr wollten Widrig und sein Finanzchef Lukas Brosi nicht bekannt geben: «Noch ist nicht abschätzbar, wie sich die Lage entwickelt.» Derzeit gehe es vor allem darum, den laufenden Betrieb «jederzeit gewährleisten zu können», so Widrig. Einerseits müsse der Flughafen jederzeit genügend Personal bereitstellen können, andererseits seien möglicherweise zusätzliche Auflagen der Behörden zu erfüllen. «Wir sind bereit», sagte Stefan Tschudin, Chef des operativen Betriebs.

Notfallplan hat sich bewährt

Für den Fall, dass die Behörden weitere Einschränkungen verfügen, gebe es seit langem einen Notfallplan, der sich bereits einmal bewährt habe, so Tschudin: Anfang Februar landete eine Swiss-Maschine mit einem Corona-Verdachtsfall. Die Passagiere mussten in der Folge einige Stunden im Flugzeug ausharren, konnten später aber ohne Einschränkungen weiterreisen. Der kranke Reisende, ein Swiss-Crewmitglied, wurde später negativ getestet. Derzeit läuft der Betrieb normal, Passagiere können wie gewohnt ein- und ausreisen.

Noch wenig Auswirkungen hat die Coronakrise auf die Läden am Flughafen, so Widrig. Einzig die Gastronomie spüre im Zug der sinkenden Passagierzahlen einen gewissen Rückgang, vor allem auch auf der Luftseite.

Vorsichtig optimistisch

Trotz der derzeit unsicheren Lage zeigt sich der Flughafen für die Zukunft vorsichtig optimistisch: Der Konzern sei robust und solide aufgestellt. So erwartet Finanzchef Lukas Brosi im Immobiliengeschäft für dieses Jahr zusätzliche Erträge von rund 30 Millionen Franken. Vor allem die auf den 1. September geplante Eröffnung des Circle wird mehr Geld in die Kassen spülen. Dazu kommen die Investitionen in Flughäfen vor allem in Brasilien und Indien. Beides sind lukrative Geschäfte. Daran ändere auch das Virus nichts.

Überdies war 2019 erneut ein Rekordjahr. Der Flughafen zählte 31,5 Millionen Passagiere, so viele wie noch nie. Zwar wuchs die Zahl der Lokalpassagiere kaum, in manchen Monaten war sogar ein Rückgang zu verzeichnen. Der Zuwachs bei den Umsteigepassagieren machte dies aber mehr als wett: Ihre Zahl stieg um 4,2 Prozent auf 9,2 Millionen. Aus Sicht von Flughafen-CEO Stefan Widrig «besonders positiv»: Trotz dem Wachstum sank die Zahl der umstrittenen Flüge nach 23 Uhr um fast 15 Prozent. Zurückzuführen ist das vor allem auf eine Erhöhung der Lärmgebühren.

Auch der Finanzabschluss sei «sehr erfreulich», so Finanzchef Lukas Brosi. Im Fluggeschäft ist der Ertrag mit 661 Millionen Franken ähnlich hoch wie 2018. Im Kommerzgeschäft ist mit fast 550 Millionen Franken Ertrag ein kräftiges Plus von knapp 11 Prozent zu verzeichnen.