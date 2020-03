Coronavirus in Zürich: Kritik an Ricklis Gesundheitsdirektion

Die grüne Kantonsrätin Esther Guyer ärgert sich über die jüngsten Aussagen der Gesundheitsdirektion zum Coronavirus. Diese foutiere sich um die Empfehlung des Bundes, für Anlässe über 150 Personen eine Risikoanalyse einzufordern. Mit der Begründung, es gebe zu viele, und man sei nicht in der Lage, für alle eine Bewilligung zu erteilen. «Das kann doch nicht sein», sagt die Fraktionschefin der Grünen.

Guyer ist überzeugt, dass es möglich sein muss, diese Sicherheitsempfehlung umzusetzen. Der Kanton Bern schaffe das auch. Dabei sieht sie nicht nur die Gesundheitsdirektion von Natalie Rickli (SVP) in der Pflicht, sondern auch die Sicherheitsdirektion von Mario Fehr (SP). Diese könne zum Beispiel die Bewilligungen erteilen und die Kontrollen durchführen, sagt sie. Falls der Bund dereinst ein Veranstaltungsverbot für kleinere Anlässe erlasse, müsse das ja ebenfalls durchsetzbar sein.

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli foutiere sich um die Empfehlung des Bundes, für Anlässe über 150 Personen eine Risikoanalyse einzufordern, sagt Esther Guyer. Foto: Keystone

Auch der Zürcher SP-Nationalrat und Hausarzt Angelo Barrile ist enttäuscht von der Zurückhaltung der Gesundheitsdirektion. Er hat zwar Verständnis dafür, dass die Behörden nicht jede Veranstaltung bewilligen können. Barrile hätte aber mehr Unterstützung für alle erwartet, die sich nun mit Zweifeln tragen, ob sie ihren Anlass absagen sollen oder nicht. Mehrere besorgte Leute haben bereits bei ihm Rat gesucht. «Viele fühlen sich allein gelassen», sagt er. Barrile weist sie dann jeweils weiter an die entsprechende Hotline des Kantons. Das hätte die Gesundheitsdirektion proaktiver machen müssen, findet er.

Wie Esther Guyer hat sich auch Angelo Barrile erhofft, dass sich die Kantone auf ein gemeinsames Vorgehen im Bezug auf Veranstaltungen einigen. Anders als Zürich halten sich mehrere an die 150-Personen-Regel oder schreiben eine andere Bewilligungspflicht vor. So müssen in Basel-Stadt Anlässe ab 200 Personen bewilligt werden, im Aargau ab 150, und Luzern erfasst alle Veranstaltungen unter 1000 Besucherinnen und Besuchern.

«Uneinigkeit verunsichert»

Die herrschende Uneinigkeit kritisiert auch FDP-Kantonsrätin und Gesundheitspolitikerin Astrid Furrer. «Das Virus macht nicht halt vor der Kantonsgrenze», sagt sie. Unterschiedliche Regelungen in den Kantonen trügen nicht zum Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung bei und förderten das Vertrauen nicht. Sie würde es bevorzugen, wenn der Bund eine einheitliche Regelung für alle Kantone erlassen würde.

Markus Späth sieht es weniger streng. Der Präsident der SP-Kantonsratsfraktion findet es gut, dass die 150-Personen-Regel nicht im ganzen Kanton gilt. Im Norden gebe es zurzeit zum Beispiel noch keinen Infizierten oder keine Infizierte. Deshalb sei es richtig, an die Eigenverantwortung der Veranstalterinnen und Veranstalter zu appellieren. Statt einer klaren Richtlinie diesbezüglich hätte er sich einen Leitfaden zum Umgang mit dem Coronavirus für Alterszentren gewünscht. Ein solcher hätte die Entscheide dort erleichtert, wo sich viele Menschen mit erhöhtem Risiko aufhalten.

Zufrieden mit der aktuellen Lösung ist SVP-Fraktionschef Martin Hübscher. Er begrüsst zwar das Bundesverbot für Grossanlässe, ist aber auch froh, dass der Kanton sich nun selbst organisieren kann.