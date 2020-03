Darf ich meine Grossmutter noch besuchen?

Strategiewechsel beim Umgang mit dem Coronavirus: Neu geht es vordringlich darum, besonders gefährdete Personen zu schützen. Am Montag informierte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) den Kantonsrat und danach die Medien über die aktuelle Lage, zusammen mit diversen Fachleuten.

Laut Stefan Kuster, Leitender Arzt Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich, ist es nicht mehr in allen Fällen möglich, die Übertragungsketten zurückzuverfolgen. Da man die Krankheit in der Schweiz nicht mehr aufhalten kann, heisst das neue Ziel, die besonders verletzlichen Personen zu schützen. Und die Welle der Ansteckungen möglichst tief zu halten, damit die Spitäler nicht überlastet werden. Neu werden zudem nur noch Personen auf Corona getestet, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Im Raum stehen verschiedene Fragen.

Wie zeigt sich eine Erkrankung?

In erster Linie durch Husten. Meist verbunden mit Fieber. Laut Infektiologe Stefan Kuster vom Unispital ist es auch möglich, dass jemand zuerst nur Fieber hat und der Husten später kommt. «Wenn das Fieber nicht erklärbar ist, zum Beispiel mit einer Blasenentzündung oder einer Darmgrippe, dann sollte man hellhörig werden.»

Was muss ich tun, wenn ich Symptome feststelle?

Zu Hause bleiben. Und zwar «grosszügig», rät der Infektiologe, das heisst bis 24 Stunden nach Abklingen der Symptome. Das gilt nicht nur für Kranke, die positiv auf Corona getestet wurden, sondern auch für Nichtgetestete. Unbedingt den Kontakt zu Menschen meiden, die besonders gefährdet sind: Personen über 65 und mit Vorerkrankungen.

Muss die ganze Familie daheim bleiben?

Angehörige von Kranken, die nicht getestet wurden, dürfen das Haus verlassen; sie müssen sich aber gut beobachten und bei auftretenden Symptomen ebenfalls daheim bleiben. Angehörige von bestätigten Corona-Infizierten sollen mindestens fünf Tage lang zu Hause bleiben.

Wer wird noch getestet?

«Es ist nicht sinnvoll, jeden kleinen Husten abzuklären», sagt Infektiologe Stefan Kuster. Auf Corona getestet wird nur noch, wenn die erkrankte Person eines der folgenden vier Kriterien erfüllt: Sie zeigt schwere Symptome. Sie hat ein erhöhtes Risiko wegen Vorerkrankungen. Sie muss wegen eines anderen Leidens ins Spital. Sie arbeitet in einer Gesundheitseinrichtung.

Darf ich meine Grossmutter im Altersheim noch besuchen?

Je nachdem, sagt der Zürcher Ärztepräsident Josef Widler, der selber auch ein Heim in Altstetten betreut. Wer erkältet oder krank ist, soll sein Grosi selbstverständlich nicht besuchen – egal wo dieses wohnt. Ein generelles Verbot findet Widler aber unverhältnismässig, zumal man nicht weiss, wie lange die Krise dauern wird und Besuche für alte Menschen sehr wichtig sind. Ein gesunder Mann soll seine gesunde Mutter im Heim weiterhin besuchen, sich aber unbedingt am Eingang die Hände desinfizieren. Restriktiver sind die Empfehlungen der Stadt Zürich: Sie bittet die Angehörigen, die Besuche im Heim zu reduzieren und stattdessen anzurufen oder einmal einen Blumenstrauss zu schicken. Besuche von Kindern und Jugendlichen verbietet die Stadt ganz. Denn diese würden Präventionsmassnahmen weniger gut einhalten, und sie könnten unerkannt krank sein, da das Virus bei Kindern oft nur schwache Symptome auslöst.

Hat es genügend Desinfektionsmittel?

Laut Kantonsapotheker Andreas Hintermann hat der Kanton noch sieben Tonnen Desinfektionsmittel auf Lager. Das reiche bis auf weiteres. Zudem sei es den Apotheken und Drogerien offiziell erlaubt worden, selber Desinfektionsmittel herzustellen. Die Kantonsapotheke werde ihrerseits die Produktion aufnehmen. Auch Spezialschutzmasken für das medizinische Personal seien vorderhand genügend vorhanden.

Was gilt bei Veranstaltungen?

Veranstaltungen über tausend Personen sind verboten, darunter ist im Kanton Zürich keine Bewilligung nötig. Die GD spricht von Eigenverantwortung und gibt Empfehlungen heraus. (Diese finden Sie hier) Veranstaltungen, an denen viele Personen aus stark von Corona betroffenen Gebieten oder viele besonders gefährdete Personen teilnehmen, sollten abgesagt werden. Zudem gilt: je kleiner die Veranstaltung, desto geringer das Ansteckungsrisiko. Und mehr Platz, weniger Risiko. Die Kantonspolizei hat eine Hotline für Veranstalter und Gemeinden eingerichtet, unter der rund zehn Zivilschützer und zwei Polizisten Fragen beantworten. Sie wird pro Tag über 200 Mal angerufen.

Ärztefon für medizinische Fragen rund um Corona: 0800 33 66 55 Hotline des BAG: 058 463 00 00 Hotline für Veranstalter und Gemeinden: 0800 044 117