Das erste Biberrevier am Zürichsee

Wo einst die Rinde einer alten Weide war, klaffen nun tiefe Kerben. Der Baum steht in der Nähe des Meilibachs an der Grenze von Horgen und Wädenswil. Fotografiert hat ihn die Wädenswilerin Charlotte Stocker, der gleich klar war, dass es sich um einen die Spuren eines Bibers handeln muss. Urs Wegmann, Leiter der Biberfachstelle des Kantons Zürich, bestätigt dies: «Das Bild ist eindeutig.»

Der Fund ist eine kleine Sensation. Bisher war nicht bekannt, dass das zweitgrösste lebende Nagetier der Welt am Zürichsee lebt. Bis vor 50 Jahren war der Biber in der Schweiz ausgestorben. Erst in den 1970er-Jahren wurden wieder einige Tiere ausgesetzt, der Bestand wächst seither stetig an. Der letzte Bericht der Biberfachstelle des Kantons Zürich zählte im Jahr 2016 kantonsweit rund 400 Tiere in über 100 Revieren. Keines davon lag jedoch am Zürichsee.

Das hat sich nun geändert. «Es gibt mittlerweile mindestens ein Biberrevier am Zürichsee in der Umgebung von Wädenswil», sagt Urs Wegmann. Im Moment sei die Fachstelle daran, einen neuen Bericht über den aktuellen Bestand der grossen Nager und deren Reviere im Kanton Zürich zu erstellen. «Ich gehe im Moment davon aus, dass es sich in Wädenswil um das Revier eines einzelnen Bibers handelt», sagt Wegmann.

Biber sind im Kanton Zürich vor allem im Norden heimisch. So bestehen auch einige Reviere im Greifensee. «Dort haben wir die Biberreviere vor allem in Ufernähe und bei Einmündungen von Flüssen und Bächen verzeichnet», sagt Wegmann. Einen Damm bauen die Biber nur in seichten Gewässern.

Naturschutzgebiet auf der Halbinsel Au. Bild: Kurt Heuberger

Dass der Nager im Zürichsee selbst lebt, ist jedoch eher unwahrscheinlich. «Sein Revier ist wohl im nahe gelegenen Naturschutzgebiet auf der Halbinsel Au», sagt Wegmann. Obwohl der Biber keinen Winterschlaf hält, bekommt man den Nager wohl kaum zu Gesicht. Denn unterwegs ist er vor allem nachts und in der Dämmerung.

Sichtungen in Zürich

Die Halbinsel Au mag zwar das erste feste Revier eines Bibers am Zürichsee sein, die erste Sichtung ist es aber nicht. «Wir haben auch von Bibern im Stadtzürcher Seebecken erfahren. In diesem Bereich konnte allerdings noch keine Neuansiedlung festgestellt werden», sagt Wegmann.

Im Zürcher Seebecken waren die Biber wohl eher auf der Durchreise. Denn sobald die Biber zwei Jahre alt sind, verlassen sie ihre Familie. Dabei legen sie im Durchschnitt 25 Kilometer zurück. Bis im folgenden Winter müssen sie jeweils ein Zuhause finden, in dem sie sesshaft werden und einen Partner finden.