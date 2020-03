Das Experiment: Bessere Blutwerte dank Plastikverzicht?

Es ist verflixt schwierig, eine Shampoo-Flasche mit einem Klebestreifen an einer Wand zu befestigen. Doch die 5-jährige Skye und ihre jüngere Schwester Kyra geben nicht klein bei. Schliesslich ist das ihr Beitrag zum Plastikexperiment, das diese Woche in Baden gestartet ist.

Die Idee: Möglichst viele Menschen sollen einen Monat lang so oft wie möglich auf die Verwendung von Plastik verzichten. Der Aufruf fand Anklang: Neben unzähligen Privatpersonen haben sich 110 Geschäfte und Gastrobetriebe vorgenommen, mindestens einen Monat lang intensiv Plastik zu sparen.

Einige von ihnen sind auch der Aufforderung des Organisationskomitees gefolgt und haben das Plastik in der Plastikzentrale buchstäblich an den Nagel gehängt. Beziehungsweise geklebt. Mit plastikfreiem Klebeband natürlich.

Tipps: Es geht auch anders.

Da hängen synthetische Socken und Badelatschen, Abwaschbürste und Tetrapackungen. Eine Zahnbürste – es gibt sie auch aus Bambus, erfahren wir. Und Kugelschreiber. Erwischt. Ich lasse meinen in die Handtasche fallen und krame nach einem Bleistift.

Denise Werder ist die Mutter von Skye und Kyra. Bei einem Einführungsabend zum Plastikexperiment ist ihr bewusst geworden, wie sorglos wir mit Plastik umgehen. Überhaupt: «Es geht nicht nur um Plastik. Es geht grundsätzlich darum, verantwortungsvoller mit unseren Ressourcen umzugehen.» Ihr war sofort klar, dass sie sich mit ihrer Familie auf dieses Experiment einlassen will.

Härtetest: Joghurt

Erster Härtetest: Joghurt. «Wir verschlingen Unmengen davon. Aus dem Plastikbecher. Das ist nicht nur unsinnig wegen des Abfalls, sondern möglicherweise auch schädlich für die Gesundheit.» Tatsächlich gelangt Mikroplastik über Nahrungsmittel, die in Plastik aufbewahrt werden, in den Körper. Genauso wie über Duschgels, Kunstfasertextilien oder Plastikspielzeug.

Hierin liegt der Ursprung des Plastikexperiments. Der Badener Hausarzt Christoph Broens las von einer Vermutung darüber, welche Auswirkungen solches Mikroplastik auf den Körper haben könnte. Erforscht ist das noch nicht ausreichend.

Noch nicht erwiesen: Schadet Mikroplastik der Gesundheit?

Nachgewiesen aber ist, dass Mikroplastik in Form von Weichmachern ins Blut gelangt: So hat der deutsche Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff einen Monat lang nur von in Plastik verpackten Lebensmitteln gelebt. Anschliessend wurden bei ihm 400-fach erhöhte Werte gemessen.

Kyra schlägt entsetzt die Hände vors Gesicht. Linst aber gleichzeitig fasziniert durch die Fingerchen. Ihre Mutter wird gerade gestochen. «Hardcore»-Experimentteilnehmerinnen wie Denise Werder haben sich nämlich für einen Bluttest eingeschrieben. Ihnen wird zu Beginn des Monats und danach Blut abgenommen und in einem Speziallabor auf ebensolche Weichmacher hin analysiert.

Sie will es wissen: Denise Werder bei der Blutentnahme.

Reicht ein Monat Plastikentzug, um messbar bessere Werte zu erreichen? Bis anhin haben sich über 180 Personen für die Bluttests eingeschrieben. Im Vaudoise-Haus an der Weiten Gasse geht es zuweilen zu wie in einem Bienenhaus. Zwischen 12 und 20 Uhr ist dort die Plastikzentrale offen.

Hier kann man sich Tipps zum Plastiksparen holen, aber auch – etwa im improvisierten Bistro – über Sinn und Unsinn des Experiments diskutieren. Drei Frauen tun dies gerade. Auffällig ist: Es sind fast nur Frauen zugegen. Es sei eine gute Gelegenheit, alte Gewohnheiten zu hinterfragen, sagt die eine. Und sich auch wieder auf Althergebrachtes zu besinnen, findet Denise Werder.

Sie fragt die Grossmutter ihres Mannes, wie es denn früher ging, als Plastik noch nicht allgegenwärtig war.



So frage sie jetzt bei der über 90-jährigen Grossmutter ihres Mannes nach, wie das denn früher ging, als Plastik noch nicht allgegenwärtig war. Bei den Joghurts hat sie schon einmal angesetzt. Erst kaufte sie nur noch solche in Glasbehältern, doch da diese auch Wegwerfmaterial waren, hat sie begonnen, selber Joghurt zu machen. Frage an die Kinder: Ist es gut? Beide nicken und strahlen. «Vanille», ergänzt Skye noch.

Komplizierter als im Alltag sei der Plastikverzicht im Geschäft, sagt Werder. Sie betreibt zusammen mit ihrer Schwester ein Tabaklädeli in Baden. «Da ist eben vieles vorgefertigt und entsprechend verpackt.» Doch auch da habe man oft die Wahl. «Wir setzen vermehrt auf Offentabak, den man in Lederbeuteln aufbewahren kann.» Eben – wie zu Grossmutters Zeiten.

Wie hiess es früher? Jute statt Plastik. Bilder: Sabina Bobst

Das von sieben Privatpersonen initiierte Projekt hat bereits weite Kreise gezogen. Selbst in Grossbetrieben wie General Electric oder ABB formierten sich entsprechende Arbeitsgruppen. Und aus anderen Gemeinden – so etwa aus Winterthur – wird Interesse angemeldet, Ähnliches auf die Beine zu stellen.

Sie können sich beispielsweise am kommenden Freitag bei einem Forum inspirieren lassen. Oder am Samstag am Ideenmarkt in der Halle 37. Laut Brunhilde Mauthe, die für die Pressearbeit des Plastikexperiments zuständig ist, können die Veranstaltungen trotz Coronavirus durchgeführt werden. Sie sind offiziell bewilligt. Stand jetzt.