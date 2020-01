Das kann sich der Kanton nicht leisten

«Weniger ist mehr – für alle»: So werben die Zürcher Jung­freisinnigen für ihre Mittelstandsinitiative. Damit will die Jungpartei das Steuersystem so umbauen, dass im Kanton die Steuern für alle spürbar sin­ken. Der Freibetrag soll er­höht, die oberste Progressionsstufe abgeschafft werden. Denn, so behaupten die Initianten, der Kanton habe zu viel Geld.

Doch das ist Schönfärberei. Die Initiative würde zu Steuerausfällen von 750 Millionen Franken im Jahr führen. Allein der Kanton würde rund 360 Millionen Franken oder fünf bis sechs Steuerfussprozent weniger einnehmen – und das in einer Zeit, in der sich die Finanzaussichten verdüstern.

Zur Erinnerung: Der Zürcher Regierungsrat rechnet für die nächsten Jahre mit Defiziten von mehreren ­Hundert Millionen Franken. Die Kosten, um den Klima­wandel zu bekämpfen, nicht eingerechnet.

Name der Initiative täuscht

Die Gemeinden verlören fast 390 Millionen, sie müssten mit einem Minus zwischen 7 und 13 Prozent bei den Einkommenssteuern rechnen. Nur: Gewinne schreibt kaum eine Gemeinde, viele kommen gerade so durch. Bei einem Ja dürften daher etliche gezwungen sein, ihre Steuerfüsse zu erhöhen.

Daran ändert auch der unbeholfene Vorschlag der Jung­liberalen nichts, der Kanton solle die Einbussen abfedern, indem er den Gemeinden bei den Pflegekosten entgegenkommt. Selbst wenn ein derart abenteuerliches Konstrukt machbar wäre: Der Kanton erwartet, wie bereits erwähnt, Defizite.

Mit anderen Worten: Zürich kann sich die Mittelstandsinitiative schlicht nicht leisten.

Betrifft Mittelstand und Wenigverdienende

Kommt hinzu, dass der Name der Initiative täuscht. Es wäre nicht der – im landesweiten Vergleich ohnehin moderat besteuerte – Mittelstand, der hauptsächlich entlastet würde. Prozentual am meisten profi­tieren würden zwar Personen mit geringen Einkommen. Doch das ist nur Tarnung für das eigentliche Ziel: die Wohlhabenden massiv zu entlasten. In absoluten Zahlen zeigt sich das deutlich. Ab rund 800'000 Franken Einkommen liegen die Ein­sparungen mindestens im fünfstelligen Bereich. Wer hingegen unter 75'000 Franken Einkommen versteuert, der müsste gerade mal zwischen 350 und etwa 1000 Franken weniger zahlen.

Wer am Ende die Zeche zahlt, ist klar. Sparrunden treffen den Mittelstand und Wenigverdienende jeweils überproportional. Etwa weil weniger Geld für Prämienverbilligungen zur Verfügung steht, Gebühren steigen oder Leistungen wie Kita-Subventionen abgebaut werden. Dem Mittelstand und vor allem den Wenigverdienenden drohen zusätzliche Kosten, die ein mehrfaches über der Steuerersparnis liegen.

Weniger ist in diesem Fall nicht mehr. Sondern bleibt weniger.