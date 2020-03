Das müssen Sie beim Homeschooling beachten

Was braucht es für Homeschooling?

Richten Sie jedem Kind einen Arbeitsplatz ein, an dem es ungestört seine Aufgaben erledigen kann. Ein eigenes Reich zu haben, in das man sich zurückziehen kann, ist derzeit auch für Kinder sehr wichtig. Es empfiehlt sich, Regeln festzulegen, wer wann wie gestört werden darf. Schilder an den Türen mit entsprechenden Hinweisen können helfen.

Sollen Eltern mit ihren Kindern einen Tagesplan erstellen?

Kinder haben nicht Ferien, deshalb ist wichtig, dass sie den Schulrhythmus beibehalten. Eltern sollten deshalb mit ihren Kindern Zeitpläne erstellen, wann sie lernen und wann nicht. Idealerweise gibt die Schule fixe Lernzeiten vor. Es empfiehlt sich, den Arbeitsplan für die jeweiligen Fächer gut zu organisieren. Die Lernphase dauert einige Wochen.

Wie sollen Kinder zu Hause lernen?

Die Lehrpersonen sind darum besorgt, den Kindern Aufgaben zu erteilen, die sie selbstständig lösen können. Eltern können die Kinder bei Fragen unterstützen und sollen allenfalls kontrollieren, wie und ob sie die Arbeiten erfüllen. Den Kindern steht es auch frei, sich mit den Lehrpersonen auszutauschen. Die meisten wurden von den Lehrpersonen informiert, wie sie mit ihnen in Kontakt treten können. Wichtig ist auch das Einhalten von Pausen mit Zwischenverpflegungen - und dass die Kinder auch beim Lernen immer genügend trinken.

Wann sollen Kinder die Aufgaben erledigen?



Den Schulstoff sollen die Kinder eher am Morgen anpacken, damit am Nachmittag genügend Zeit bleibt für Kreatives, Sportliches und Musisches.

Wie lange sollen Kinder arbeiten?

In der Regel geben die Lehrpersonen die Anzahl Lektionen vor. Auf der Unterstufe sind es ein bis zwei Stunden Pflichtstoff pro Tag, auf der Mittelstufe drei. In der Sekundarstufe sind es etwa drei Stunden Schulstoff plus ein bis zwei Stunden Kreativprogramm. Gerade ältere Kinder ab der Mittelstufe müssen einige Aufgaben am Computer erledigen. Es ist aber zentral, dass sie nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm verbringen.

Wie soll ich Kinder in den Haushaltsalltag einbinden?

Die behördlich verordnete Zeit gemeinsam zu Hause können Eltern nutzen, um den Kindern Hausarbeiten zu vermitteln. Gemeinsam mit den Kindern das Menü des Tages aushecken, einkaufen und kochen - dafür fehlt sonst meist die Zeit. Ältere Kinder können auch regelmässig eine Mahlzeit für die ganze Familie zubereiten. Wäsche waschen, falten, bügeln, staubsaugen oder ähnliches hilft nicht nur der ganzen Familie, sondern auch gegen die Langeweile.

Welche Handyregeln sollen gelten?

Zu Corona-Zeiten tauschen sich gerade ältere Schülerinnen und Schüler gerne übers Handy aus. Dennoch sollte während der Lernphasen zu Hause ein Handyverbot wie in Schulen gelten. Allenfalls kann die tägliche Bildschirmzeit erhöht werden. Es empfiehlt sich aber auch hier, fixe Zeiten festzulegen.

Dürfen Freundinnen und Freunde zu Besuch kommen?

In der Notverordnung des Bundesrats gibt es hierzu keine klaren Angaben. Da aber Präsenzveranstaltungen in Schulen, Hochschulen und übrigen Ausbildungsstätten verboten sind, ist es auch nicht sinnvoll, wenn die Kinder einfach in privaten Räumen zusammenkommen - auch nicht, um zusammen Hausaufgaben zu machen.