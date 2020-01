Das neue Zürcher Kauderwelsch

Im vergangenen Jahr ist die Zürich-Redaktion wieder über eine Menge Neologismen gestolpert, die ohne Beipackzettel nicht zu verdauen sind. Hier eine Auswahl:

Brexiten

Das Verb bezeichnet den Hang, sich an Anlässen und Partys frühzeitig zu verabschieden («Ich geh dann gleich!») und am Ende doch viel zu lange zu bleiben. Kommt in umgekehrter Form auch bei Einladungen vor, wenn man die Gäste verabschiedet und dann mit ihnen 30 Minuten vor der Tür oder im Gang weiterquatscht. (cs)

Brudi

2019 schaffte das Wort auch bei vermeintlich Junggebliebenen den Durchbruch. Fall Sie mit dem Begriff noch nicht vertraut sind, hierbei handelt es sich um eine neuere Version des früher unter Jugendlichen geläufigen «Altä» oder «Dude», also um eine lockere Ansprache unter Kollegen und – passend zu 2019 – auch unter Kolleginnen. Sollten Sie den Jugendjargon noch nicht aufgegriffen haben, zögern Sie nicht, und beglückwünschen Sie doch im noch neuen Jahr mal einen Bekannten oder eine Bekannte mit einem lockeren: «Läuft bei dir, Brudi.» (sip)

«Da bin ich ganz bei dir»

Es hat sich im letzten Jahr in den Diskussionen eingeschlichen. Man sagt nicht mehr: «Da bin ich ganz deiner Meinung» oder «Das sehe ich ähnlich». Sondern: «Da bin ich ganz bei dir.» Auch wenn man sich als Angesprochener davon in der Regel erst mal geschmeichelt fühlt, ist es doch reichlich übertrieben, so zu reden. Denn der Diskussionspartner gibt erstens vor, ein guter Freund zu sein, der mir in einer schweren Stunde ja auch beisteht. Und zweitens ergibt es grundsätzlich keinen Sinn, sachliche Diskussionen zu emotionalisieren. Bitte wieder aufhören damit. (dsa)

Erb-Linke Steff Fischer war mal Hausbesetzer, wurde dann Immobilienunternehmer und hat 2019 den nächsten Schritt gewagt: Er wurde Oberbösewicht. Zumindest in den Augen des Zürcher Kultur-Establishments, das stinksauer war. Warum? Fischer hatte seinen relativ scharfen Senf zum Streit ums Kulturhaus Kosmos gegeben: Er schrieb auf Facebook, dass dort linke Millionäre regierten, die ihr Vermögen geerbt hätten und sich für dieses Geld schämten. Deshalb gehe ihnen der unternehmerische Pragmatismus ab. Die «Weltwoche» und die «Basler Zeitung» nahmen das Schlagwort dankend auf – wodurch bei den Erb-Linken Erleichterung eingesetzt haben dürfte. Denn wenn die «Weltwoche» über etwas schreibt, kann es nicht existieren. Ist Naturgesetz. (hub)

Free-Floating-System

Das Erfolgsrezept der Zürcher Kanalisation hat sich dank den E-Scootern endlich auch im Strassenverkehr durchgesetzt. (hub)

Freundschaft plus

Heute ist vieles fliessend, auch was Beziehungen anbelangt. Jene Freundschaften, bei denen durchaus auch mal Sex drinliegen kann, erhalten die Auszeichnung «plus» – theoretisch. Praktisch ist die Sache nicht so einfach: nicht zu oft Sex haben (sonst ist das Plus nicht mehr attraktiv, Gefühle ausblenden (sonst stellt plötzlich jemand die Frage nach einer richtigen Beziehung), keine Komplimente machen (könnten falsch verstanden werden). (ema)

Genderpolizei

Das Büro des Zürcher Gemeinderats hat im Sommer einen Vorstoss von Susanne Brunner und Stephan Iten (beide SVP) zurückgewiesen – wegen angeblich nicht «geschlechtergerechter» Sprache. Sie hatten in der Interpellation von «Besetzern» geschrieben. Doch die Sprachregeln des Parlaments fordern die Verwendung von «Besetzerinnen und Besetzern» oder «Besetzenden». Der Fall beschäftigt mittlerweile den Bezirksrat. (mth)

Getränkeattacke

Neue Spielart des politischen Aktivismus: Man schüttet einem Mörgeli oder Köppel oder sonst einer Person, mit der man politisch nichts am Hut hat, ein Getränk ins Gesicht. Ob Milchshake oder Sirup, ist egal, Hauptsache, die Aktion wird gefilmt und im Internet als Dokument des heroischen Widerstands verbreitet und gefeiert. (ese)

Göttinnendämmerung

Diesen wunderbaren Begriff äusserte die bekannte Stylistin und Horoskop-Autorin Alexandra Kruse in einem Interview mit dem «TA» zur Frage, ob sie auch fände, dass man Madame Teissier als «Godmother der Astrologie» bezeichnen müsse. Kruses ganze Antwort lautete so: «Sie hat ein enormes Wissen und gar Politiker beraten, ihr Einfluss ist unbestreitbar. Ich hatte mal ein Fotoshooting mit ihr und war davor total aufgeregt. Die Sache fand dann in einem abgewrackten Keller hinter dem Bahnhof in Genf statt. Es war ähnlich unglamourös wie in jenem Moment, als ich Kate Moss oben ohne am Strand von Ibiza reden hörte. Eine Göttinnendämmerung, in beiden Fällen, aber auch irre gesund, weil ich eh finde, dass jede Arbeit gleich viel wert ist.» Es ist spekulativ, doch womöglich hätte Frau Kruse noch im letzten Jahre das geläufige Wort Götterdämmerung verwendet – und ist nun, auch dank dem Schwung des Frauenstreiks und der erstarkten Feminismusbewegung, instinktiv auf die (notabene perfekt passende) weibliche Form umgeschwenkt. (thw)

Historischer Parkplatzkompromiss

Ein Begriff, der eine erstaunliche Wandlung durchmacht. Hiess schon so, als er noch die heilige Kuh der Stadtzürcher Verkehrspolitik war. Aber jetzt will die rot-grüne Mehrheit Schluss machen damit – und das ist zumindest semantisch nichts als konsequent. Dadurch wird dieser Kompromiss endlich, was er immer zu sein behauptete: historisch. (hub)

Kreativwirtschaft

Synonym für die Hoffnung der Stadt Zürich, irgendwann mal nicht mehr von der Finanzbranche abhängig zu sein. Und Ausdruck der eigentümlichen Vorstellung, dass es so was wie eine Nichtkreativwirtschaft geben könnte. In welche Schublade stopfen wir jetzt bloss all jene Banker, die sich so kreativ im Erfinden immer neuer Finanzprodukte zeigen? (hub)

Markierungskegel

Auch dem langjährigen Mediensprecher der Stadtpolizei Zürich, Marco Cortesi, fehlen noch gewisse Begriffe aus dem Polizeijargon. «Wie nennt man diese Hütchen, welche die Spurensicherung jeweils anbringt, um Spuren zu markieren», fragte ihn eine Journalistin. Cortesi zuckte mit den Schultern, leitete aber umgehend intensive Recherchen ein. Die Antwort: Markierungskegel. (sip/rar)

MBSR

Obacht! Das ist keine Abkürzung für eine neue Kommission, ein Amt oder ein modifiziertes Virus. Es steht für die Lebensart, achtsam durch das Leben zu gehen und damit den Stress zu reduzieren (Mindfulness-based Stress Reduction). (ema)

Rytzschlappe

Bezeichnung für eine Bundesratswahlniederlage mit Ansage. (ese)

Rollenmodell

Ein durch und durch deutsches Wort: Rollenmodell. Es steht, immer wieder, in Artikeln, die einen wissenschaftlichen Anstrich haben oder sich geben wollen. Nur was heisst es? Was für eine Rolle? Was für ein Modell? Aus dem Zusammenhang lässt sich dann erschliessen: Es meint Vorbild, auf Englisch «role model». Dinglisch also, auf Deutsch übersetzt. Absurd und ganz und gar nicht vorbildlich. (net)

Sozialhund

«An unserer Schule gibt es neuerdings einen Sozialhund», liess eine Mutter an einem Apéro verlauten. Oho! Ein Sozialhund. Also jemand, der sich ohne jeglichen Anspruch am Staat bereichert? «Nein, nein. Der besucht eine Klasse. Das scheint offenbar dort nötig gewesen zu sein», erklärt die Frau. Eine Klasse benötigt also einen Hund. Einen sozialen sogar. Sie sollen «Freude und Abwechslung im Alltag» bringen, Kommunikationskompetenzen und Konzentrationsfähigkeit steigern, zu kleinen Aktivitäten motivieren und die «vorhandenen Restfähigkeiten» aktivieren, wie einem Prospekt über den Einsatz von Sozialhunden zu entnehmen ist. Donnerwetter. Man lernt nie aus, selbst wenn man selbst nicht mehr in der Schule ist. Aber dass in einer Primarklasse Restfähigkeiten per Hundeeinsatz aktiviert werden müssen, ist schon tierisch bedenklich. (tif)

Stabil

Wenn schon sonst alles in der Schwebe ist, zeugt wenigstens das Lieblingsadjektiv der Jugend von Halt: stabile Sache. (ema)

Voguing

Nach SNTM ist es kein Wunder, dass in Zürich so manch einer gern wie ein Model durch die Stadt hopst. Deshalb erlebt der Tanzstil aus den 1970er-Jahren derzeit gerade wieder ein Hoch. (ema)

Vorkollisionäres Spurenbild

Für die Experten eines Unfalls ist immer wichtig, zu wissen, was vor dem «Chlapf» war. Was der Lenker am Steuerrad die letzten Sekunden vor dem Unfall gemacht hat. Wie schnell war er unterwegs, hatte er das Stabilisierungsprogramm des Autos ein- oder ausgeschaltet, hatte ihn die Zentrifugalkraft oder Fliehkraft buchstäblich über die Kurve hinausgeschleudert, oder hatte er einfach den Wagen nicht im Griff usw? All diese Faktoren ergeben für den Unfallexperten ein Gesamtbild, das vorkollisionäre Spurenbild. (hoh)

