Das Virus wurde in Zürich schon erwartet

Die 30-jährige Frau ist am Montag erkrankt. Bis vor einer Woche hatte sie sich in Mailand aufgehalten. Nähere Angaben zur Person waren von der Gesundheitsdirektion, die am Donnerstagabend über den Fall informiert hat, nicht zu erhalten. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, wie Kantonsarzt Martin Brian sagte. Als sie krank wurde, ging die Frau in eine Arztpraxis. Dort wurde sie untersucht und getestet. Am Donnerstagnachmittag hat das offiziell zuständige ­Labor am Uni-Institut für medizinische Virologie das positive Testergebnis bekannt gegeben.

Die Patientin liegt inzwischen im Zürcher Stadtspital Triemli in einem Isolierzimmer. Das Personal, das sie betreut, trägt Schutzbrillen, dichte Masken, Handschuhe und Wegwerfschürzen, um eine Übertragung des Virus zu verhindern. Im Spital läuft es nach Plan.

Auch enge Kontakt­personen der Frau sind bereits in Quarantäne. Weitere Personen, die ihr in den letzten Tagen nahe gekommen sind, müssen hingegen noch abgeklärt werden. Der Fall lief nicht ideal ab. Dass die Patientin in einer Arztpraxis untersucht wurde, war «entgegen der kantonalen Weisungen», schreibt die Gesundheitsdirektion unverblümt tadelnd.

Das richtige Vorgehen

Was der richtige Weg ist, erläuterte die Gesundheitsdirektorin ­Natalie Rickli wenige Stunden vorher an einer Medienkonferenz. Sie hatte die Journalistinnen und Journalisten am Donnerstagmittag sehr kurzfristig eingeladen. Nun hat der Kanton Zürich seinen ersten Corona-Fall, dachten alle. Auch die Verantwortlichen erwarteten das Virus eigentlich schon, zumal Zürich ein grosser Kanton ist und der Flughafen hier liegt.

Aber es war noch nicht so weit. SVP-Regierungsrätin Rickli reagierte auf eine andere «besorgniserregende Entwicklung», wie sie sagte: «Die Leute bestürmen die Arztpraxen, suchen die Notfallstationen auf und lassen die Telefone heiss laufen.» Der aufkommenden Verunsicherung wollte sie mit Information entgegenwirken.

Viele haben jetzt Angst, sich mit dem Virus angesteckt zu haben, wenn sie Husten oder Fieber bekommen. In der Hausarztpraxis von Josef Widler, Präsident der Ärztegesellschaft Zürich, rief eine junge Frau an und erzählte, dass sie bei der Arbeit wiederholt gehustet habe. Worauf der Chef gesagt habe, wer huste, müsse beweisen, dass er nicht corona­infiziert sei.

«Das ist eine ganz dumme Idee», so Widlers Kommentar zum Verhalten des Chefs. «Wir sollten nicht in Hysterie verfallen.» Der Ärztepräsident war sich zwar wie die anderen Fachleute sicher, dass es nur eine ­Frage der Zeit sei, bis das neuartige Coronavirus nach Zürich komme. Dennoch zeigte sich der erfahrene Arzt unverdrossen. Er machte sogar einen Witz: «Nach Venedig würde ich jetzt nicht mehr reisen – weil der Karneval abgesagt ist.»

Kantonsarzt Brian Martin hat den Lead in Sachen Corona, er steht in engem Kontakt mit der Ärzteschaft und dem Bundesamt für Gesundheit. Er gab den Menschen, die sich wegen Krankheitssymptomen Sorgen machen, einen simplen Rat: «Fragen Sie sich zuerst, ob es überhaupt möglich ist, dass Sie sich angesteckt haben.»

Konkret wäre es möglich bei Personen, die kürzlich in einem betroffenen Land in Asien oder in Norditalien waren. «Wenn das nicht der Fall ist, hat man es mit grösster Wahrscheinlichkeit mit einer Grippe zu tun», so Martin. Denn momentan ist eben auch Grippesaison. Besteht hingegen ein Verdacht, soll man das Ärzte­fon (0800 33 66 55) anrufen, die Triagestelle der Ärztegesellschaft. Wenn eine Abklärung ­nötig ist, organisiert diese den Transport in eines der neun Spitäler, welche die Gesundheits­direktion für zuständig erklärt hat, um die Verdachtsfälle abzuklären und Corona-Patienten zu behandeln.

Insgesamt stehen 61 Plätze für Erwachsene und 12 für Kinder zur Verfügung, wie Martin sagte. Bisher seien im Kanton Zürich 125 Verdachtsfälle getestet worden, wobei die Zahl der Fälle «stark zunehme», sagte Martin. Letzte Woche habe es noch Tage ohne einen Fall gegeben, nun ­seien es täglich über 40.

Millionen von Masken

Der Kantonsarzt versicherte, dass für den Fall einer Epidemie alles Nötige vorgekehrt werde. So habe der Kanton mehrere Millionen Masken in Vorrat. Er könnte rasch Nachschub liefern an Arztpraxen, Spitäler und Heime, ­welche die Masken an die möglicherweise oder tatsächlich ­Infizierten abgeben.

Für den Rest der Bevölkerung gelte, sich selber zu schützen, vor allem durch häufiges Hände­waschen und Abstandhalten zu Kranken. Dabei genügen zwei Meter, da das Virus durch Tröpfchen übertragen wird und diese rasch zu Boden sinken.

Für die Quarantäne steht eine Zivilschutzunterkunft in der Nähe des Flughafens zur Verfügung. Im Bedarfsfall würde das Unispital ein ganzes Haus mit 120 Betten freiräumen und könnte später auch noch mehr Platz schaffen. Laut Chef-Infektiologe Hugo Sax hat das Spital diese Woche bereits acht zusätzliche Zimmer eingerichtet, um Corona-Fälle abzuklären. Auch das Triemli ist für eine nächste Eskalationsstufe gewappnet. Laut der Medienstelle stehen fast auf jeder Abteilung Zimmer zur Verfügung, die bei Bedarf vom Rest der Zimmer abgetrennt werden können.