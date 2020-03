Der Kanton Zürich dünnt den ÖV-Fahrplan aus

Der öffentliche Verkehr rollt im Kanton Zürich mehrheitlich nach gewohntem Fahrplan – noch. Denn damit ist bald Schluss. Am Montag haben das Bundesamt für Verkehr, die SBB und die Postauto AG eine Ausdünnung des Fahrplans angekündigt, beginnend am Donnerstag im nationalen und internationalen Fernverkehr (hier finden Sie alles zur nationalen Lage).

Damit reagieren sie auf die weitgehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens und den damit verbundenen Rückgang der Passagierzahlen aufgrund der Massnahmen gegen das Coronavirus – und antizipieren mögliche Personalausfälle.

Nach dem Fernverkehr werden auch der Regional- und der Ortsverkehr eingeschränkt. Bei der S-Bahn soll der Takt ungefähr halbiert werden – wo also heute der Viertelstundentakt gilt, gibt es künftig einen Halbstundentakt. Allgemein werden die ersten und letzten Verbindungen beibehalten, um Früh- oder Spätdienste im Gesundheitswesen oder die Versorgung mit Lebensmitteln zu ermöglichen.

Regierungsrat war noch nicht informiert

Auch die im ZVV zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen dünnen den Fahrplan aus. Noch gestern herrschte darüber Verwirrung, ausgelöst durch eine Aussage von Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) während der Pressekonferenz zur Ausrufung der «ausserordentlichen Lage» im Kanton. «Die Ausdünnung des öffentlichen Verkehrs ist aus Sicht des Kantons Zürich der falsche Weg», antwortete Stocker auf die entsprechende Frage eines Journalisten. «Das haben wir heute auch dem Bundesrat signalisiert.» Der ÖV bleibe das Rückgrat der Wirtschaft.

Heute sei die Situation und damit die Informationslage eine andere, sagt Roger Keller, Sprecher der Finanzdirektion. Der Widerspruch zwischen der SBB-Medienmitteilung und der Aussage des Finanzdirektors sei nur aufgrund einer zeitlichen Koinzidenz entstanden. «Der Regierungsrat war vor der Medieninformation noch nicht über die neuesten Entwicklungen bezüglich ÖV informiert.»

«Das ist eine grosse Übung.»ZVV-Mediensprecher Caspar Frey

Beim ZVV bereitet man sich nun in Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen darauf vor, die Massnahmen umzusetzen. «Systemführerschaft» haben zwar gemäss geltendem Recht aktuell der Bund, die SBB und die Postauto AG. Doch der ZVV muss diese übergeordneten Massnahmen auf die lokale und regionale Situation herunterbrechen.

Nun gehe es darum, die konkrete Umsetzung zu koordinieren und anschliessend zu kommunizieren, sagt ZVV-Mediensprecher Caspar Frey. Die Detailarbeit übernähmen dabei die Verkehrsunternehmen. «Das ist eine grosse Übung», sagt Frey. Normalerweise sei die grosse Stärke des Zürcher ÖV, dass alle Verbindungen aufeinander abgestimmt seien. «Das bedingt aber eine sehr lange Planung – jetzt haben wir nur wenige Tage.» Die Massnahmen müssten pragmatisch und so gut wie möglich umgesetzt werden. Sicher sei bis jetzt lediglich, dass das Nachtnetz und die zusätzlichen Züge zur Hauptverkehrszeit ausfallen.

«Selbst mit einer starken Angebotsausdünnung wollen wir einen möglichst gut funktionierenden Fahrplan fahren», sagt Frey. Was das genau bedeute, werde derzeit von Verkehrsplanern erarbeitet. «Es gibt einen gewissen Spielraum», sagt Frey. Tatsächlich schreiben die BAV, SBB und Postauto AG, die Kantone hätten die Möglichkeit, «begründete Ausnahmen für die geplante Taktreduktion» zu melden. So könnte etwa auf gewissen S-Bahn-Strecken, wo die Nachfrage wenig eingebrochen sei, eine Beibehaltung des Takts angezeigt sein – auch, um die nötige Distanz in den Zügen besser wahren zu können.

Online-Fahrplan bleibt stets aktuell

Es müsse aber schnell gehen, und man werde so früh wie möglich breit kommunizieren, sagt Frey. Wichtigster und aktuellster Informationskanal für die Fahrgäste werde der Online-Fahrplan des ZVV bleiben, den man stets aktuell halte.

Etwas mehr Spielraum bei der Umsetzung gibt es im Ortsverkehr und in den Städten. Hier schreiben die SBB lediglich, dass die Unternehmen die Grundversorgung, die gute Verteilung der Reisenden sowie die Anschlüsse an den Fern- und Regionalverkehr sicherstellen müssten.

Heute Dienstag habe der Einsatzstab Coronavirus getagt, der mögliche Massnahmen im Stadtzürcher ÖV untersuche, sagt VBZ-Mediensprecher Wälti. Zu welchen Einschränkungen es im städtischen Tram- und Busnetz komme, könne er noch nicht sagen.