Die Drohung war «nicht so gemeint», aber die Frau ist tot

Eines bestreitet der 38-jährige Eisenleger aus Nordmazedonien nicht: Dass es zwischen ihm und seiner gut zwei Jahre jüngeren, ebenfalls aus Nordmazedonien stammenden Ehefrau immer wieder zum Streit kam. Dass er sie dabei beschimpfte, ist auch für seinen Verteidiger keine Frage. Denn schliesslich konnte er den Trennungswunsch seiner Frau nur schwer akzeptieren.

Aber gar nichts wissen will der Mann vom Vorwurf, er habe seine Frau zwischen Januar 2017 und Februar 2018 regelmässig mit dem Tode bedroht, ihr mit Schlägen blaue Flecken zugefügt, oder ihr angekündigt, er werde sie mit ihren Haaren am Auto anbinden und durch die Stadt schleifen. «Ich war noch nie gewalttätig.»

Todesdrohungen seien etwas Normales

In der Strafuntersuchung hatte er gesagt, er könne nicht mal einem Hund etwas antun, geschweige denn seiner Ehefrau. Und er sagte auch, dass Todesdrohungen in seinem Kulturkreis etwas Normales, aber natürlich nicht so gemeint seien.

Möglicherweise an diesem Punkt knüpfte sein Verteidiger an, als er einen Freispruch unter anderem mit dem Hinweis verlangte, der Tatbestand der Drohung sei nicht erfüllt. Denn eine Verurteilung setzt ja voraus, dass das Opfer in Angst und Schrecken versetzt wird. Der Hinweis, dass das Paar seit dreizehn Jahren verheiratet war, sollte wohl bedeuten: Wer so lange verheiratet ist, kann die Äusserungen seines Partners schon richtig einschätzen.

Ehefrau mit Stichwaffe getötet

Die Staatsanwältin hielt dem nur einen einzigen Satz entgegen: «Die Angst der Ehefrau hat sich leider als begründet erwiesen.» Denn am 26. August 2019 fand die Polizei in einer Wohnung in Dietikon die mit einer Stichwaffe getöteten Ehefrau des Beschuldigten. Als mutmasslichen Täter verhaftete sie den Ehemann, der seither in Untersuchungshaft sitzt.

Das Tötungsdelikt brachte die laut Staatsanwältin «langandauernden und ständigen Gewaltätigkeiten» des Mannes ans Licht. Der Mann war im Februar 2018 verhaftet, dreieinhalb Monate in Haft gesteckt und anschliessend mehrfach mit einem Kontakt- und Rayonverbot belegt worden. Der Gewaltschutz der Kantonspolizei nahm sich des Falles an, leider lehnte die Ehefrau in der Folge zweimal eine Einladung zum Gespräch mit den Fachleuten ab.

«98 Prozent sind freie Erfindungen»

Um das Tötungsdelikt ging es vor dem Obergericht (noch) nicht. Aber das Wissen um den Tod der Frau schwang natürlich mit. Der Verteidiger des 38-Jährigen sagte, der Fall habe «die schlimmst mögliche Wendung genommen», die auch ihn «zutiefst erschüttert» habe. Auch wenn er im Zusammenhang mit den angeblichen Drohungen und Tätlichkeiten die Glaubwürdigkeit der Ehefrau und die Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen infrage stelle, geschehe das «mit dem grösst möglichen Respekt».

Der Beschuldigte, der sich die meiste Zeit mit verschränkten Armen in seinem Stuhl zurücklehnte, beschwerte sich in seinem Schlusswort, dass er vier Monate in Untersuchungshaft habe verbringen müssen, obwohl «98 Prozent nicht wahr, sondern freie Erfindungen» seien.

«Die Wahrheit wird ans Licht kommen»

Das sah das Gericht anders. Es glaubte der Frau und hatte «keine Zweifel», dass der Mann sie mit dem Tod bedroht hat und tätlich geworden war. Ob Todesdrohungen im Kulturkreis des Beschuldigten normal seien, wisse das Gericht nicht. In der Schweiz jedenfalls entspreche das nicht der Normalität. Es verurteilte den Mann zu einer bedingten Freiheitsstrafe von elf Monaten. Bedingt deshalb, weil es sich beim 38-Jährigen technisch betrachtet um einen Ersttäter handelt.

Ob es dabei bleibt, wenn die Verhandlung über den Tod der Ehefrau stattgefunden hat, ist offen. Denn der Mazedonier bestritt vor Obergericht in der kurzen Befragung zur Person, seine Ehefrau umgebracht zu haben. «Nein, habe ich nicht.» Die Wahrheit werde am Schluss «ans Licht kommen», das heisst am Ende der Strafuntersuchung. Und dann werde sich zeigen, wer die wahren Opfer seien - nämlich er und seine Ehefrau. Die Frage des Gerichts, ob er denn wisse, wer seine Frau getötet habe, liess er unbeantwortet.