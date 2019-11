Die Gegner des Business-Airports hoffen auf Sommaruga

Die Geschichte des Flugplatzes

1909



Der französische Aviatiker Reynold Jaboulin befindet die Ebene zwischen Wangen und Dübendorf, durchsetzt mit Tümpeln, als geeignet für ein Flugfeld. Im Oktober 1910 wird der Flugplatz eröffnet.



1914



Der Bund beschliesst, in Dübendorf einen Militärflugplatz einzurichten. Vier Jahre später kauft er das zuvor gepachtete Land für knapp 400'000 Franken; der Betrag entspricht heute etwas mehr als 2 Millionen Franken.



1919



Ad Astra Aero, die Vorgängerin der ­Swissair, ist ab 1919 in Dübendorf stationiert, von 1931 bis 1948 die Swissair. 1932 wird auf der zivilen Seite des ­Flugplatzareals das neue Abfertigungs­gebäude eröffnet. In diesem unter Schutz gestellten Gebäude ist noch ein Wand­mosaik mit dem damaligen Streckennetz der Swissair erhalten.



Juni 1948



Der Flughafen Zürich-Kloten wird eröffnet, die zivile Luftfahrt «zügelt» von Dübendorf aus acht Kilometer Luftlinie ­nach Nordwesten. 1949 werden die letzten technischen Abteilungen der Swissair nach Kloten verlegt, Dübendorf wird ein reiner Militärflugplatz.



1983



Die Ju-Air betreibt von Dübendorf aus ihre Flotte von drei Junkers JU-52 – bis heute startet die «Tante Ju» von hier aus regelmässig zu Rundflügen.



Dezember 2005



Die Luftwaffe stellt den Jetbetrieb ein. Knapp zehn Jahre später landet nochmals ein Tiger-Jet: eine Leihgabe an das Museum. Seither starten und landen hier Armeehelikopter und Messflieger. Das PC-7-Team trainiert in Dübendorf.



Dezember 2009



Der Prototyp von Solar Impulse absolviert erfolgreich den Erstflug. Zwei Jahre hatte das Team um Bertrand Piccard das Solarflugzeug in den Hangars von Dübendorf gebaut.



Heute



Auf dem Flugplatz finden Fahrtrainings und Konzerte statt, ein Zirkus schlägt seine Zelte auf. Seit 2003 hat die Rega eine Basis in Dübendorf. Die Skyguide überwacht und lenkt von hier aus den Flugverkehr. 2016 hat der Bund die Genehmigung für Klein- und Geschäftsaviatik erteilt. Zudem entsteht ein Innovationspark,in dem auch die ETH präsent sein wird. (bra)