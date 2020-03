Die Schlange wird immer länger – ein Spitaldirektor berichtet

Noch keinen Monat ist es her, seit ich als gebürtiger Solothurner in meiner alten Heimatstadt an der Fasnacht zusammen mit meiner Schnitzelbankgruppe einen satirischen Vers über das Coronavirus sang. Dem Publikum hats gefallen. Inzwischen ist uns allen das Lachen vergangen. Kaum waren die ersten Fälle aus Norditalien bekannt, ging es schnell. Besondere Lage, Veranstaltungsverbot, ausserordentliche Lage, Shutdown, Schulen und Läden geschlossen, Sport und Kultur erstarrt.

Zurück in Bülach, bin ich nun als Spitaldirektor mittendrin in der Krise und habe seit Bekanntwerden der bundesrätlichen Massnahmen die intensivste Woche in meinen über dreissig Berufsjahren hinter mir. Innert weniger Tagen haben wir das Spital Bülach, an dem über tausend Mitarbeitende beschäftigt sind, total auf den Kopf gestellt. Organisatorisch, logistisch, kulturell – nichts von dem ist mehr so, wie wir es eben noch kannten.

Anfänglich reichte es, die paar wenigen Verdachtsfälle auf einem abgetrennten Pfad in die ordentliche Notfallaufnahme ins Haus zu schleusen. Das mussten wir rasch aufgeben und die Abklärungen in einen gemieteten Container verlegen, den wir vors Haus platzierten. Ein paar Stunden später kam der zweite Container, ein Tag später der dritte. Am Donnerstag stellte der Zivilschutz zusätzlich ein Zelt auf. Darum herum stehen zahlreiche Stühle in zwei Metern Abstand.

Von meinem Büro aus kann ich die ganze Anlage überblicken, ich nenne sie liebevoll «Corona-Dörfli», weil es vielleicht hilft, das Ganze etwas leichter zu ertragen. Mir ist klar, dass ich mich damit täusche. Denn die Lage ist ernst, Tag für Tag wird die «Warteschlange» im Dörfli grösser. Alle tragen Masken, die Menschen sind angespannt, laufen umher.

Anfang Woche mussten wir im Dörfli sogar dazwischengehen, weil eine Rauferei unter Männern drohte. Es fielen wüste Worte. Und dann sehe ich von meinem Bürofenster aus im Schutzmantel und mit Maske die Pflegefachfrau, die auf den nächsten Patienten wartet. Ich winke ihr zu, sie winkt zurück, Daumen hoch. Ja, das Personal. Die Angestellten sind meine Helden an der Front, stellvertretend für alle die Pflegefachfrau im Container, die eine 10-Stunden-Schicht leistet und Aussergewöhnliches vollbringt. Das allein wird nicht mehr ausreichen, wenn nächste Woche die grosse Welle kommt.

Um uns darauf vorzubereiten, haben wir die Spitalstrukturen aufgelöst. Die verschiedenen Kliniken wie Medizin oder Chirurgie oder die spezialisierten Pflegestationen mit allen ihren Spezialistinnen und Spezialisten sind organisatorisch verschmolzen. Wir bündeln alle Fachkräfte, vor allem aus den Bereichen Pflege, Medizin und Betreuung. Nicht lebenswichtige Operationen wurden verschoben, ambulante Behandlung findet nur noch in Notfällen statt. Eine ganze Pflegestation mit rund 30 Betten haben wir freigeräumt für die Corona-Patienten. Durch solche Massnahmen werden Personalressourcen frei. Physiotherapeutinnen zum Beispiel haben dadurch fast keine Patienten mehr. Wir können sie bald anderswo einsetzen, wo wir auf jede Frau und jeden Mann angewiesen sind, in der Intensivstation.

Bei solchen Aktionen fliessen Tränen, entstehen Ängste. Wir haben keine ordentlichen Geschäftsleitungssitzungen mehr. Weil ich praktisch keine Termine ausserhalb des Spitals mehr wahrnehmen muss, kann ich mich voll auf die Operation Corona konzentrieren. Ich bin nicht mehr der CEO, sondern der Leiter des Krisenstabs.

Und hier zeigt sich, dass wir aus einer Gruppe mit Spezialistinnen und Spezialisten zur solidarischen Einheit geworden sind. Wir prüfen, ob genug Schutzmaterial da ist, besprechen komplexe Abläufe und schauen, dass unser Personal anständige Arbeitsbedingungen hat. Wir suchen Lösungen, wenn unsere Grenzgänger-Mitarbeitenden 3 Stunden beim Zoll warten müssen, um ins Spital zu kommen. Wir organisieren Hotelzimmer, wenn es nachts nicht mehr nach Hause reicht. Vor der nächsten Woche haben wir Respekt. Doch wenn ich nach Hause gehe, winke ich wieder der Pflegenden beim Container: Daumen hoch!